- "O Barry Keoghan, famoso de 'Saltburn', assume o papel" (parafraseado)

O filme "Peaky Blinders", adaptado da série de televisão, está ficando mais claro. A Netflix confirmou já em junho que Cillian Murphy (48) reprisará seu papel renomado como líder da gangue de Birmingham, Tommy Shelby, na produção interna. Recentemente, outro ator foi adicionado: Barry Keoghan (31) também se juntará ao filme "Peaky Blinders", como anunciado no Instagram pela Netflix.

Filmagem para começar em breve

Até agora, a Netflix não revelou o personagem de Barry Keoghan, o ator de "Calm With Horses". Após Murphy e a atriz de "Duna", Rebecca Ferguson (40), Keoghan se torna o terceiro membro do elenco conhecido. De acordo com a publicação da indústria "Deadline", a filmagem do filme, que está em desenvolvimento desde 2021, deve começar no próximo mês em Birmingham. A história deve se concentrar nos Peaky Blinders mais jovens, durante a Segunda Guerra Mundial.

A série de drama britânica aclamada pela crítica "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham", estrelada por Cillian Murphy, estreou em 2013 na BBC Two. Após seis temporadas, a última foi ao ar em 2022. Steve Knight (65), criador da ideia, também é responsável pelo filme. "Estou verdadeiramente animado com esse filme. Será um capítulo emocionante na saga 'Peaky Blinders'. Sem rodeios. Genuína 'Peaky Blinders' em guerra", disse Knight, expressando seu entusiasmo pelo projeto.

