O Barcelona Femení fecha uma época perfeita de 30-0 sem precedentes

Para o Barcelona Femení, no entanto, 30 provou ser um número perfeito, uma vez que fez história no domingo com uma vitória por 2-1 sobre o Atlético Madrid, completando uma campanha perfeita na liga com 30 vitórias em 30 jogos. É a primeira equipa a conseguir este feito na Primera Liga Iberdrola.

O domíniodo Barça no campeonato foi sublinhado pela sua diferença de golos, uma vez que marcou 148 golos durante a época - uma média de 4,93 golos por jogo - e sofreu apenas 11 - uma média de 0,36 por jogo.

O troféu da liga já estava garantido há seis jogos, mas a promessa de uma temporada histórica e a aposentadoria da ídolo do clube Melanie Serrano, que disputou sua 517ª partida, criaram um clima de emoção no Estádio Johan Cruyff.

O Barça abriu o placar aos 11 minutos, quando um escanteio cobrado por María León encontrou Irene Paredes, que cabeceou para o fundo da rede.

Quando Aitana Bonmatí marcou aos 23 minutos, colocando os Blaugrana a ganhar por 2-0, parecia que a sua equipa estava a caminho da vitória. Um cartão vermelho para a zagueira central do Atlético, Merel van Dongen, depois de duas infrações passíveis de cartão, apenas cimentou a vantagem inicial do Barça.

Um golo de Amanda Sampedro, no entanto, fez com que o Atlético voltasse à disputa e Bonmatí foi expulso por cartão vermelho para o Barça, o que significa que ambas as equipas terminaram o jogo com 10 jogadores em campo, embora o Barcelona tenha acabado por segurar a vitória.

Não é só no relvado que o Barça tem feito história esta época. Por duas vezes, esgotou o Camp Nou, estabelecendo consecutivamente o recorde mundial de maior público de sempre num jogo de futebol feminino.

A atacante Asisat Oshoala, por sua vez, recebeu a Chuteira de Ouro depois de marcar 20 gols em 19 partidas no Campeonato Espanhol. Ela é a primeira nigeriana a ganhar o prémio.

O feito histórico do Barcelona antecede a final da Liga dos Campeões, que será disputada no sábado, em Turim, contra o Lyon.

O clube francês era anteriormente o campeão indiscutível da Europa com cinco títulos consecutivos da Liga dos Campeões antes de ser eliminado nos quartos de final no ano passado pelo Paris Saint-Germain.

Na ausência do Lyon, o Barcelona conquistou o seu primeiro título da Liga dos Campeões e procura agora a sua primeira vitória consecutiva.

Quatro dias depois da final da Liga dos Campeões, o clube blaugrana também enfrentará o Real Madrid na semifinal da Copa de La Reina.

Se conseguir vencer estes dois troféus, o Barcelona tornar-se-á a segunda equipa feminina da história a conquistar dois triplos títulos europeus consecutivos.

Fonte: edition.cnn.com