O Barça consegue uma vitória crucial e Robert Lewandowski marca três golos na Liga dos Campeões

O golaço de Ansu Fati no segundo tempo garantiu ao visitante os três pontos cruciais para aumentar as chances de classificação para a fase de mata-mata.

Foi a primeira vitória do Barça fora de casa na temporada, depois de uma série de fracas atuações que levaram à demissão do técnico Ronald Koeman.

O técnico interino do clube catalão, Sergi Barjuan, assumiu o comando enquanto os blaugrana confirmam o substituto de Koeman, com relatos de que o ex-jogador Xavi está na fila para preencher o vazio.

"Todos nós sabíamos que tínhamos de ganhar a qualquer preço. Os jogadores estavam nervosos antes do jogo e se olharmos para eles agora, as suas caras são diferentes. Ganhar ajuda sempre e espero que mantenhamos o ímpeto para o próximo jogo", disse Barjuan aos jornalistas.

O Barcelona está em segundo lugar no Grupo E, atrás do Bayern de Munique, tendo perdido os dois primeiros jogos da competição nesta temporada.

'O melhor atacante do mundo'

O Bayern, por sua vez, já se qualificou para os oitavos de final depois de uma vitória esmagadora por 5-2 contra o Benfica na terça-feira.

O avançado Robert Lewandowski voltou a marcar naquele que foi o seu centésimo jogo na Liga dos Campeões, fazendo um brilhante hat-trick.

O astro polaco já marcou 81 golos na Liga dos Campeões na sua carreira, incluindo quatro hat-tricks.

O treinador do Bayern, Julian Nagelsmann, disse que Lewandowski, de 33 anos, deve tentar atingir a marca dos 100 golos e considerou o seu jogador o "melhor" avançado do mundo.

Apenas Lionel Messi e Cristiano Ronaldo marcaram mais de 100 golos na mais prestigiada competição europeia de clubes, mas Nagelsmann não quis comparar Lewandowski com os dois.

"Penso que os três foram jogadores muito impressionantes nos últimos anos", disse Nagelsmann aos jornalistas após o jogo.

"Acredito que o Lewy pode conseguir muito, também numa idade mais avançada, devido ao seu físico, estilo de vida e à forma como vive como futebolista.

"Ele vai continuar a ser o melhor avançado do mundo porque faz tudo para se manter assim".

No entanto, nem tudo foram boas notícias para Lewandowski, que falhou um penálti contra o Benfica na terça-feira - a sua primeira falha de sempre na Liga dos Campeões.

A sua tentativa foi facilmente defendida pelo guarda-redes Odysseas Vlachodimos e o falhanço parece ter tirado o brilho a uma noite que, de outra forma, seria perfeita.

"Não sei se foi um jogo perfeito, porque falhei um penálti", disse Lewandowski após o jogo.

"Mas é melhor falhar no início do que no final do jogo. Felizmente, marcámos mais alguns golos e conseguimos os três pontos."

E acrescentou: "Para ser sincero, nunca pensei que iria jogar tantos jogos na Liga dos Campeões e marcar tantos golos."

