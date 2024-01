O australiano Alcott abandona o jogo derrotado, mas não vencido

O Melburnian, que procurava o oitavo título do Open da Austrália, lutou valentemente contra o holandês Sam Schroder, mas acabou por ser derrotado por 7-5 6-0.

Embora derrotado no seu último encontro, o 15 vezes vencedor de grandes torneios recebeu os aplausos de um herói ao despedir-se do ténis com um discurso emocionado.

"Sou realmente o homem mais sortudo do mundo. Não precisava de ganhar hoje para perceber isso", afirmou.

"É por causa de toda a gente que está a assistir hoje que pessoas como eu, pessoas com deficiência, estão integradas e envolvidas na nossa sociedade. É por isso que me levanto da cama".

Quando anunciou que este seria o seu último Open da Austrália, o jogador de 31 anos disse que isso se devia, em parte, ao facto de reconhecer que Schroder e Niels Vink estavam a reduzir rapidamente a diferença.

Foi o que aconteceu na final.

O primeiro set foi particularmente disputado, com Alcott a servir para a vitória a 5-4. Mas, a partir daí, o holandês mostrou-se imparável na conquista do seu segundo título do Grand Slam.

A emissora anfitriã, o Channel 9, atrasou o seu noticiário do horário nobre para mostrar a final na íntegra e a influência de Alcott era clara em todo o campo principal de Melbourne Park.

O tamanho da multidão, que acompanhou o encontro de duplas entre Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis, seria a inveja de muitos torneios. Havia também várias crianças em cadeiras de rodas a assistir à final à volta do estádio.

Schroder disse que Alcott tinha sido uma inspiração.

"Inspirou tantas pessoas a praticar desporto", acrescentou. "Sei que fizeste um excelente trabalho ao inspirar o mundo."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com