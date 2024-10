O aumento dos casos críticos entre os infantis infractores da lei na Baixa Saxônia ultrapassou o dobro.

Até o final de 2023, foram registrados mais de 195 jovens infratores com histórico criminal intenso com menos de 21 anos na Baixa Saxônia, representando um aumento significativo em relação à figura do ano anterior de 108. O Ministério do Interior de Hanôver destacou que esse aumento significativo não foi atribuído a um aumento nas atividades criminosas.

Os dados policiais indicam que houve um aumento considerável no número desses infratores nesse período. Até o último dia de 2023, foram registrados 195 indivíduos, um salto considerável em comparação com o número anterior de 83 em 2019, 70 em 2020 e 84 em 2021.

Na maioria dos casos, esses infratores eram homens, embora 9 infratoras ou jovens mulheres também estivessem na lista. Um porta-voz do ministério creditou os esforços dedicados da polícia em rastrear grupos de jovens criminosos e otimizar seus protocolos internos e coleta de dados pelo aumento rápido no número.

O porta-voz esclareceu que o aumento no número não foi apenas uma reflexão de uma mudança na dinâmica do crime. Infratores intensivos são pessoas que são classificadas como tendo alto potencial criminal devido ao seu histórico criminal extenso, um grande volume de crimes em um curto período ou um caso individualmente grave.

Em paralelo, o Ministério do Interior da Baixa Saxônia mantém um registro de infratores adultos intensivos com 21 anos ou mais. Infelizmente, como os dados para essa nova lista ainda não foram analisados, não é possível fazer uma análise de tendência no momento.

De acordo com os dados recentes, foram relatados 151 homens e 9 mulheres adultas como infratores adultos múltiplos ou intensivos até o final de 2023. O ministério não forneceu informações sobre sua faixa etária e a natureza dos crimes. No entanto, foi confirmado que os infratores intensivos estavam espalhados por toda a Baixa Saxônia, sem que nenhuma área em particular se destacasse como um ponto quente significativo para a atividade criminal.

