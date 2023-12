O atual campeão Phil Mickelson desiste do PGA Championship

"Phil é o campeão em título e atualmente elegível para ser um membro vitalício da PGA e teríamos dado as boas-vindas à sua participação", afirmou a PGA no Twitter. "Desejamos a Phil e a Amy o melhor e aguardamos com expetativa o seu regresso ao golfe".

Os membros vitalícios da PGA devem ter sido membros activos do PGA Tour durante 15 anos e devem ter ganho pelo menos 20 eventos co-patrocinados, de acordo com a PGA.

Mickelson, que completará 52 anos em junho, fez história no evento do ano passado quando se tornou o vencedor mais velho de um Major, ultrapassando um recorde anteriormente detido por Julius Boros, que venceu o PGA Championship em 1968 aos 48 anos.

A CNN contactou o agente de Mickelson para obter comentários.

Mickelson também falhou o Masters no mês passado, pela primeira vez em quase três décadas, depois de ter sido retirado da lista de jogadores activos do torneio. Ele foi oficialmente listado como "campeão do passado que não está a jogar" no site do Masters.

O seis vezes vencedor de grandes torneios disse em fevereiro que iria tirar "algum tempo" do golfe depois de ter sido criticado por comentários que fez sobre o regime da Arábia Saudita e a proposta de uma nova digressão de golfe no país .

Na altura, Mickelson disse que sentiu a pressão e o stress a afectá-lo ao longo dos anos e sugeriu que iria fazer uma pausa no desporto, dizendo: "Sei que não tenho estado no meu melhor e preciso desesperadamente de algum tempo para dar prioridade aos que mais amo e trabalhar para ser o homem que quero ser".

O patrocinador de longa data de Mickelson, a KPMG, também disse em fevereiro que deixaria de ser parceiro do golfista.

O PGA Championship tem início previsto para quinta-feira e decorre até 22 de maio no Southern Hills Country Club em Tulsa, Oklahoma.

