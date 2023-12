O atual campeão Max Verstappen só quer "ganhar mais" esta época

Apesar de Hamilton ter construído uma liderança dominante, um safety car tardio reiniciou efetivamente a corrida e Verstappen foi capaz de ultrapassar o britânico com pneus mais novos e mais rápidos, garantindo o seu primeiro campeonato de pilotos.

Apesar de ter alcançado o objetivo de uma vida inteira e de ter despendido uma enorme quantidade de energia emocional, a natureza competitiva caraterística de Verstappen parece não ter diminuído e ele continua concentrado simplesmente em ganhar corridas.

"Não tem nada a ver com confiança ou com o facto de ser campeão do mundo, de finalmente sentir que pertenço aqui ou o que quer que seja", disse Verstappen a Amanda Davies, da CNN Sport, antes do Grande Prémio de Miami. "Para mim, isso não importa. Estou apenas de volta e quero tentar ganhar mais.

"Já disse que se ganhasse um campeonato, o meu objetivo na F1 estava alcançado", afirma. "E tudo o que vier a seguir é apenas um bónus e eu vou gostar.

"Mas não é como se eu tivesse ganho um campeonato agora, por isso vamos festejar aqui, vamos festejar ali e não estar motivado e assim. Acho que agora a minha motivação é ainda maior para voltar e tentar alcançar essa sensação ou tentar sentir a mesma coisa outra vez."

Um novo começo

A defesa do título de Verstappen acontece em uma temporada de F1 que já está se mostrando notavelmente diferente das edições recentes.

Pela primeira vez em oito anos, a Mercedes já não é a detentora do campeonato de pilotos - uma posição que Verstappen e a sua equipa, a Red Bull, ocupam agora - e os novos regulamentos implementados no início desta temporada obrigaram as equipas a redesenhar completamente os seus carros, acabando com o domínio da Mercedes.

"Acho que, como piloto, todos os anos aprendemos e tentamos melhorar. Quer dizer, isso é natural. E especialmente quando há carros novos, temos de nos adaptar de qualquer forma. Por isso, de certa forma, talvez tenha sido bom termos ganho o título com aquele carro e depois termos regulamentos completamente novos para o novo carro."

Essas mudanças radicais ajudaram Verstappen a se reorientar nesta temporada após o dramático último Grande Prêmio em Abu Dhabi.

"É claro que, depois de Abu Dhabi, todas as emoções do ano inteiro vieram à tona", diz ele. "Mas, ao mesmo tempo, ainda tínhamos de construir um carro rápido para este ano. Por isso, era preciso desfrutar do momento, mas muito rapidamente, também mudar o foco para, bem, temos que estar lá novamente no próximo ano e, felizmente, fizemos isso bem.

"Ainda temos um carro muito competitivo nas nossas mãos, por isso penso que, naturalmente, isso também ajuda na motivação. Quando se tem um bom carro, fica-se muito motivado."

Embora o carro da Red Bull tenha provado a sua velocidade, ainda tem de provar a sua fiabilidade. Dos quatro Grandes Prémios disputados esta época, Verstappen venceu dois e não conseguiu terminar os outros devido a uma falha de energia no Bahrein e a uma suspeita de fuga de combustível na Austrália.

"Foi um pouco infeliz porque, nos testes de inverno, não tivemos nada", diz Verstappen.

"Era tudo tão simples, por isso estávamos muito confiantes de que nada aconteceria. Mas é claro que na F1 - é um desporto mecânico - tudo pode acontecer e tivemos alguns problemas surpreendentes, mas acho que conseguimos resolver.

"É um desporto muito difícil, também no que diz respeito ao motor, e é duro. É muito difícil ter zero problemas de fiabilidade, mas já mostrámos anteriormente que somos muito bons nisso e só precisamos de nos manter no topo a partir de agora."

"Gosto de lutar com ele na pista

Depois de um início de temporada tumultuado, Verstappen está atualmente em segundo lugar na classificação dos pilotos, 27 pontos atrás de Charles Leclerc, cujo carro da Ferrari parece ser o melhor da categoria.

"Conheço Charles há muito tempo e gosto de lutar com ele na pista, fazer uma boa corrida e divertir-me", diz ele.

Leclerc e Verstappen competiram pela primeira vez quando eram adolescentes em corridas de karting júnior, criando um tipo de rivalidade diferente da mais acrimoniosa entre Verstappen e Hamilton que moldou a batalha do campeonato do ano passado.

Embora Leclerc tenha aberto uma vantagem no início da temporada, ainda faltam 20 corridas - com um máximo de 26 pontos disponíveis em cada circuito - para Verstappen recuperar a diferença.

"Penso que estamos a fazer bons progressos com o carro, por isso estamos muito próximos, e o que importa agora é quem vai fazer as actualizações mais rapidamente, quem vai fazer as maiores actualizações corretamente", afirma Verstappen. "Especialmente com estes carros novos, ainda há muito para aprender. Em todas as corridas, penso que as equipas estão a trazer diferentes tipos de coisas."

Verstappen e Leclerc vão retomar a sua rivalidade este fim de semana, quando a Fórmula 1 se deslocar a Miami pela primeira vez. A pista construída especificamente para o efeito circunda o Hard Rock Stadium dos Miami Dolphins e contém várias secções técnicas, bem como três zonas DRS nas rectas.

Será a primeira vez que os pilotos correm na pista, embora já tenham efectuado voltas num simulador.

"Se tivermos um bom equilíbrio no carro, isso ajudará muito a aprender a pista, mas claro que, se não for esse o caso, estamos a lutar contra duas coisas", diz Verstappen. "Estamos a lutar para aprender a pista e estamos a lutar com o carro ao mesmo tempo.

"Isto pode ser diferente; por vezes, sentimos que em poucas voltas estamos muito confortáveis, mas por vezes, numa sessão, ainda estamos a descobrir coisas como se eu estivesse um pouco abaixo aqui ou se estivesse a forçar demasiado ali.

"Estou entusiasmado por estar aqui. Vai ser muito especial conduzir nesta pista e vai ser difícil com a humidade e o calor. Não vai ser uma corrida fácil para nós."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com