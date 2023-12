O atual campeão Dominic Thiem vai falhar o US Open e o resto da época de 2021 devido a uma lesão no pulso

O tenista de 27 anos disse que ainda não recuperou da lesão que sofreu no Open de Maiorca em junho, que foi o último torneio que disputou antes de se retirar de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Tóquio no início deste verão.

"Estou muito desiludido por não poder defender o título em Nova Iorque", publicou na sua conta do Twitter. "Nas últimas seis semanas, tenho seguido os conselhos médicos, usado a tala no pulso, feito exercício para me manter em forma antes de começar a treinar de novo no court. A minha recuperação estava a correr muito bem, mas na semana passada bati numa bola durante o treino e comecei a sentir dores novamente. Fui diretamente ao médico".

"Depois de alguns testes, disseram que o meu pulso precisa de mais algum tempo, por isso concordámos todos em ser conservadores e dar ao meu pulso algum tempo para recuperar. Vou usar a tala do pulso durante mais duas semanas antes de começar a fazer exercícios e depois voltar a treinar com a raquete", acrescentou.

O número 6 do mundo, Thiem, que venceu seu primeiro Grand Slam em 2020 ao derrotar o campeão olímpico de 2020 Alexander Zverev na final do US Open, passou algum tempo longe do jogo após sua vitória - não tocando em sua raquete até que estivesse pronto para retornar.

No entanto, tem tido pouco sucesso desde então, nomeadamente ao sofrer uma eliminação precoce na primeira ronda de Roland Garros em maio, antes de sofrer a lesão no pulso em junho.

"Foi uma decisão difícil de tomar, mas sei que é isto que tenho de fazer. Tenho uma longa carreira pela frente e é importante não correr riscos e apressar o regresso - o que espero que compreendam", afirmou Thiem.

"Quero agradecer-vos a todos pelo apoio que me deram até agora. Significa muito para mim e dá-me muita força e ajuda-me a manter-me positivo neste momento difícil", acrescentou.

Thiem junta o seu nome à lista de grandes nomes que faltam a Flushing Meadows, depois de o grande tenista Roger Federer se ter retirado do US Open no início deste mês, após ter anunciado uma nova cirurgia ao joelho.

O US Open de 2021 está agendado para começar a 30 de agosto e decorrer até 12 de setembro em Nova Iorque.

Fonte: edition.cnn.com