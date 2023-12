O atual campeão da Superliga Chinesa, o Jiangsu FC, "cessa as suas actividades

O Jiangsu FC - anteriormente conhecido como Jiangsu Suning - chegou às manchetes em 2019 depois de ter sido noticiado que ofereceu a Gareth Bale um contrato altamente lucrativo para deixar o Real Madrid.

"Devido a vários elementos incontroláveis, o Jiangsu Football Club não pode efetivamente garantir que continuará a jogar na Super Liga e na AFC [Confederação Asiática de Futebol]", disseram os proprietários do clube, a retalhista Suning, sediada em Nanjing, num comunicado.

"Nos últimos seis meses, o clube fez tudo para tentar transferir o património do clube com grande sinceridade, e não desistiu da oportunidade de herdar o Jiangsu Football Club.

"Por ocasião do prazo de admissão para a época de 2021... não temos outra escolha senão anunciar: com efeito imediato, o Jiangsu Football Club cessa as operações das suas equipas e, ao mesmo tempo, em maior escala, esperamos que as pessoas de discernimento e as empresas da sociedade discutam connosco questões de desenvolvimento de acompanhamento".

A decisão também tem impacto na bem-sucedida equipa feminina do Jiangsu FC, que conquistou o seu segundo título da Superliga Feminina da China em 2019.

Se o Jiangsu FC não conseguir encontrar um novo comprador, isso poderá ter implicações na Liga dos Campeões Asiáticos - o torneio de clubes mais prestigiado do continente - que começa em abril.

A Confederação Asiática de Futebol não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN Sport.

Contratos de encher os olhos

Há vários anos que os clubes da CSL têm vindo a atrair alguns dos melhores talentos do mundo com contratos de encher os olhos, levando muitos a questionar a viabilidade a longo prazo da liga.

Ainda no mês passado, o Shandong Luneng, outro clube da CSL, foi impedido de participar na Liga dos Campeões Asiáticos devido ao incumprimento dos regulamentos financeiros.

Segundo relatos locais, o Tianjin Tigers - anteriormente conhecido como Tianjin Teda - também está à beira do colapso, depois de o seu proprietário estatal TEDA Holding ter supostamente retirado o seu financiamento antes da época.

Parte do problema decorre de uma decisão recente da Associação Chinesa de Futebol (CFA) que não permite mais que os clubes tenham patrocinadores corporativos em seus títulos.

O Tianjin Tianhai, rival do Tigres na cidade, que já foi a casa do avançado brasileiro Alexandre Pato e do treinador italiano Fabio Cannavaro, entrou em colapso e deixou de existir em maio do ano passado.

A Suning é também proprietária maioritária do atual líder da liga italiana, o Inter de Milão, depois de ter comprado 68,55% do clube por 307 milhões de dólares em 2016.

A Inter não respondeu imediatamente ao pedido da CNN para comentar se a nova estratégia de futebol da Suning tinha alguma implicação para o clube da Série A.

'Potência do futebol'

A CFA disse que "lamenta" a suspensão das operações do Jiangsu FC, mas "respeita a decisão".

"O futebol de Jiangsu tem uma história gloriosa e, desde a sua aquisição em 2015, o Grupo Suning tem contribuído tremendamente para o desenvolvimento do futebol em geral", disse a CFA num comunicado no seu site, noticiou a Reuters. "A Associação Chinesa de Futebol aprecia este esforço.

"A Associação Chinesa de Futebol vai trabalhar no sentido de implementar o Plano de Reforma e Desenvolvimento do Futebol da China para continuar as suas reformas, com ênfase no reforço do desenvolvimento dos jovens, na melhoria da liga profissional e na união de todas as forças em torno do futebol chinês para continuar a lutar pelo futebol chinês".

Como vice-presidente em 2011, o Presidente chinês Xi Jinping fez da melhoria do futebol um objetivo nacional. Em criança, Xi tinha jogado futebol na escola e ambicionava que toda a nação se apaixonasse por este desporto.

Em 2016, a China revelou o seu plano para transformar o país numa "potência do futebol" capaz de desafiar as melhores equipas do mundo até 2050.

Empresários como Jack Ma, do Alibaba, foram incentivados a investir milhares de milhões na CSL, enquanto o Dalian Wanda Group (DWG), de Wang Jianlin, também investiu centenas de milhões de dólares no desporto.

No entanto, nem um único jogo da Super League esgotou na época de 2019, com uma capacidade média dos estádios de 51%. Durante essa época, a assistência média do Jiangsu foi de 27 508 espectadores no Estádio Nanjing Olympic Sports Center, com capacidade para 62 000 espectadores.

Devido à pandemia de coronavírus, a época de 2020 da CSL começou à porta fechada, antes de um número limitado de adeptos ser autorizado a entrar nos estádios.

