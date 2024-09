O atual campeão da F1 Max Verstappen voltou à competição.

No emocionante Grande Prêmio da Itália, o carismático piloto da Ferrari, Charles Leclerc, garantiu a vitória. Logo atrás, estavam Oscar Piastri e Lando Norris, da McLaren, que deram trabalho a Leclerc até o fim. A torcida de Monza ficou louca quando Leclerc cruzou a linha de chegada em primeiro.

Apesar da forte competição, Max Verstappen, no carro da Red Bull, conseguiu apenas um sexto lugar. No entanto, sua vantagem sobre Norris ainda é considerável, com 62 pontos. Infelizmente para o piloto alemão Nico Hülkenberg, na Haas, uma penalidade de 10 segundos no início custou uma chance de pontuar.

Leclerc, que executou uma estratégia inteligente com uma única parada, conquistou sua 7ª vitória na Fórmula 1. Esta vitória também marcou seu segundo triunfo em Monza, após sua vitória em 2019.

Mais desenvolvimentos a caminho.

Após saber sobre a vitória de Leclerc, um torcedor na arquibancada perguntou animadamente, "E Max? Ele conseguiu alcançar?" O comissário explicou, "O que? Max terminou em sexto, bem atrás de Leclerc."

Leia também: