- O ator Hunter Schaefer aparece no thriller "Cuckoo".

Este filme dirigido por Tilman Singer, de Leipzig, com a estrela em ascensão Hunter Schafer, mergulha os espectadores no caos com uma experiência auditiva intensa. O filme de terror "Cuckoo" estabelece uma atmosfera sufocante apenas através de sua trilha sonora.

Com 25 anos, Schafer ganhou reconhecimento pela série de sucesso "Euphoria" e recentemente apareceu na última produção de Giorgos Lanthimos ("A Bondade dos Estrangeiros"). Em "Cuckoo", ela interpreta a personagem Gretchen, de 17 anos.

Após a morte de sua mãe, Gretchen se muda com seu pai Luis (Marton Csokas), sua nova esposa Beth (Jessica Henwick) e sua filha (Mila Lieu) para um resort alpino na Baviera. No entanto, Gretchen está ansiosa para partir o mais rápido possível.

O resort logo se transforma em um ambiente prisão, em vez de um local de férias tranquilo. Incidentes perturbadores ocorrem na área, assustando tanto os personagens quanto os espectadores com gritos arrepiantes. Os eventos parecem se repetir, mantendo uma constante sensação de desconforto.

Schafer enfatiza habilmente a ansiedade do filme. O "Cuckoo" de Singer prospera no mistério do que se esconde nas sombras da floresta.

