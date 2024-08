O atleta profissional Tah discute o acordo com o Bayern

Tah está ficando na Bayer ou mudando para o Bayern? Boatos giram em torno do zagueiro. Agora, Tah quebra o silêncio. Eberl está supostamente insatisfeito, enquanto Alonso está animado em manter seu "jogador estrela".

Há muito falatório sobre o futuro de Tah com o Bayer Leverkusen. Agora, o próprio zagueiro deu um passo à frente para abordar a situação no Instagram. O futebolista de 28 anos escreveu: "Há muitos boatos sobre mim e meu futuro recentemente. Alguns fatos foram distorcidos, mas eu entrarei em detalhes sobre isso mais tarde."

Anteriormente, Tah havia sido cotado como o candidato ideal para o FC Bayern Munich, mas ele ficará com o Leverkusen em vez disso. Essa decisão gerou desentendimentos entre os líderes dos dois clubes. "Enquanto explorei opções de transferência, agora está claro que completarei uma década com o Bayer 04", Tah esclareceu ainda mais. Ele fez sua estreia na Bundesliga pelo Bayer 04 em 2015.

Carro: "Eu não tenho respeito por Eberl"

O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, compartilhou seus pensamentos sobre a situação. "Eu me senti insultado e retratado de uma maneira que não refletia a verdade de nossas negociações", disse Eberl após ser abordado pelo responsável pelo Leverkusen, Fernando Carro. "Para ser honesto, eu não tenho respeito algum por Max Eberl, nenhum mesmo", retrucou Carro. Ele se desculpou mais tarde por sua declaração. A transferência de Tah para o Bayern não se materializou.

Eberl confirmou que havia entrado em contato com o Leverkusen novamente nos últimos dias da janela de transferências, perguntando se o Bayern ainda tinha uma chance de adquirir Tah se vendesse outros jogadores. "O Leverkusen não respondeu à minha consulta", disse Eberl: "Não é um grande problema, foi discutido, negociado e tentado."

O técnico do Bayer Leverkusen, Alonso, não se deixa abalar após a confusão da transferência em torno de seu jogador estrela, Tah. "Ele está 100% apto e pronto para jogar. Ele foi nosso melhor jogador no jogo da Copa contra Jena. Ele vai começar o jogo contra Leipzig", explicou Alonso antes do confronto com o rival da liga que venceu o Leverkusen por 3:2 duas vezes na temporada passada. O técnico do Leverkusen está otimista sobre o jogo. "Este é nosso primeiro jogo em casa, a atmosfera deve ser eletrizante. É como se estivéssemos jogando uma partida da Liga dos Campeões amanhã", declarou Alonso.

