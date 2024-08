- O astro atlético Schulz expressa esperança em honestidade e justiça

O olhar de Martin Schulz está voltado para o céu, pelo menos até o fim de semana chegar. O triatleta e porta-bandeira dos Jogos Paralímpicos da Alemanha está deixando o destino decidir, com dúvidas pairando sobre se sua prova poderá acontecer no Sena de Paris. Se, como projetado pelo Météo France, chover torrencialmente em Paris no dia da prova, a questão da limpeza da água pode voltar a surgir.

Esse foi um tema controverso nos Jogos Olímpicos há poucas semanas. A chuva deixa um rio mais turvo, e apesar de um investimento de 1,4 bilhão de euros em fábricas e sistemas de tratamento de esgoto, a qualidade da água em Paris ainda é questionável o suficiente para permitir nadar em seu coração.

"Claro, não é a água mais clara", disse Schulz à agência de notícias alemã. "Mas eu, pessoalmente, não sou muito sensível a isso, e imagino que os outros compartilhem meu sentimento. Eles provavelmente gostariam de nadar no Sena antes que tenhamos que recorrer a um duatlo". Não há outro local disponível, e a única alternativa é adiar as provas para 2 ou 3 de setembro.

Todas as decisões serão tomadas em um único dia. "A decisão de realizar as provas será baseada na previsão do tempo atual e nos resultados da qualidade da água logo antes das provas", informou um porta-voz do comitê organizador à dpa. Originalmente, diferentes classes de pontuação foram planejadas para serem distribuídas em dois dias. "Agora, a qualidade da água do Sena é excepcional, e a corrente está dentro de parâmetros aceitáveis", revelou o porta-voz na sexta-feira.

Schulz, que nasceu sem o antebraço esquerdo, não quer fazer grande alarde desses elementos. No entanto, o bicampeão olímpico vê a corrente do rio como um desafio a mais. Ele havia alertado que muitos para-atletas poderiam encontrar impossível nadar contra a corrente.

Inundações nos Campos Elísios

Schulz está pronto. "Dadas as condições da minha prova, pode permitir que os bons nadadores ganhem uma pequena vantagem", disse o de 34 anos, que já considera os Jogos de Paris especiais.

Na cerimônia de abertura, ele e a jogadora de basquete em cadeira de rodas Edina Müller ergueram a bandeira alemã juntos. "Foi uma experiência muito emocionante. Enquanto caminhávamos pelos Campos Elísios, tive algumas lágrimas nos olhos. Foi arrepiantes na Place de la Concorde, e só fico feliz por ter liderado a equipe alemã", disse ele.

Ele recebeu elogios de sua equipe que havia escolhido ele e Müller como porta-bandeiras da Alemanha. "Claro, eles fazem um par impressionante. Fiquei realmente feliz por eles", disse o jogador de tênis de mesa paralímpico Valentin Baus. "Acho que é uma experiência que um atleta nunca esquecerá".

Dois esportes, quatro aparições

Schulz pode completar seus quarto Jogos - ele participou dos eventos de natação em Londres em 2012 - ao ganhar o título novamente. Ele não poderia ter pedido um cenário mais espetacular do que o de Paris. “Acho que o percurso é fantástico, bem no centro da cidade com a Torre Eiffel e os Campos Elísios - muitos atletas sonhariam com isso”, disse ele. “Haverá inúmeros espectadores ao longo do percurso. Isso acende o espírito competitivo nos atletas”.

Nadar em um rio, sem dúvida, introduz uma certa imprevisibilidade. “No entanto, eu não vejo isso como uma grande preocupação”, afirmou Schulz. Para ele, a coisa mais importante é que ele e seus concorrentes sejam permitidos a mergulhar no Sena, dado que estava chovendo em Paris na sexta-feira. “Espero que ninguém enfrente desvantagens e que tudo prossiga de forma justa”, disse ele.

