O Arsenal tem um problema de cartões vermelhos e isso está a prejudicar a equipa de Mikel Arteta

O amarelo não é o único tipo de cartão que está a ser problemático para o Arsenal neste momento.

O cartão vermelho de Thomas Partey na derrota de quinta-feira para o Liverpool na semifinal da Taça Carabao foi o 14º da equipa desde que o treinador Mikel Arteta assumiu o comando do clube em dezembro de 2019 - mais seis do que qualquer outra equipa da Premier League durante o mesmo período.

O contexto da expulsão de Partey tornou a leitura ainda mais sombria.

O ganês aterrou em Londres à hora de almoço, após a surpreendente eliminação precoce do seu país da Taça das Nações Africanas, o que permitiu a Arteta nomear o médio no banco para um jogo da segunda mão em casa muito equilibrado, depois de um empate a zero na primeira mão em Anfield.

O resultado da primeira mão foi ainda mais valioso pelo facto de os Gunners terem jogado a maior parte do jogo com 10 homens, depois de Granit Xhaka ter recebido o quinto vermelho direto da sua carreira no Arsenal, aos 24 minutos de jogo.

Na quinta-feira, no Emirates, Partey, que entrou no segundo tempo, foi expulso em menos tempo ainda - precisou de apenas 16 minutos para receber dois cartões amarelos e ser expulso nos instantes finais do jogo.

É verdade que os dois golos de Diogo Jota tornaram a saída de Partey irrelevante para o resultado geral - a passagem do Liverpool para uma final em Wembley contra o Chelsea parecia assegurada muito antes da expulsão do ganês -, mas o terceiro cartão vermelho em quatro jogos é uma prova evidente da indisciplina do Arsenal.

Temos de erradicar isso completamente

Isto significa que, em 2022, o Arsenal teve três vezes mais cartões vermelhos do que golos, e nenhuma vitória.

O problema de disciplina do Arsenal é algo que Arteta está ansioso por "erradicar completamente".

"Jogámos os últimos três jogos com dez homens e contra equipas de topo não se pode fazer isso porque ficamos completamente expostos", disse o espanhol aos jornalistas.

"Já é difícil vencê-los, mas com dez homens torna-se um verdadeiro desafio e não é o que precisamos com a quantidade de jogadores que temos fora, para não o ter disponível.

"Temos de acabar com isso completamente. Queremos ser competitivos, queremos ganhar jogos e voltar a ter uma boa sequência de jogos, temos de continuar com 11 jogadores."

Angústia de adolescente

Com 24,2 anos, o Arsenal tem a média de idade mais jovem de todos os 11 iniciais da Premier League nesta temporada.

Depois de um início lento, a jovem equipe de Arteta - encorajada pelas atuações deslumbrantes de Bukayo Saka e Emile Smith Rowe, formados na academia - se colocou firmemente na briga por uma posição entre os quatro primeiros e pelo tão esperado retorno à Liga dos Campeões.

A última vez que o Arsenal disputou a Liga dos Campeões foi na época 2016/2017.

A exuberância da juventude rejuvenesceu uma equipa e uma base de adeptos do Arsenal que, há alguns anos, parecia desprovida de esperança, mas há um argumento correspondente para dizer que a mesma inexperiência é a culpada pela atual praga de cartões vermelhos.

A expulsão de Gabriel Magalhães, de 24 anos, durante o caótico jogo contra o Manchester City, no dia 1 de janeiro, foi um exemplo perfeito deste argumento - o defesa recebeu dois cartões em apenas três minutos e colocou a sua equipa em apuros depois de uma excelente exibição na primeira parte contra o campeão da Premier League.

A saída de Gabriel deixou o Arsenal na mão antes do gol de Rodri no final do jogo para o City.

Por outro lado, com 28 e 29 anos, respetivamente, Partey e Xhaka são dois dos jogadores mais experientes do Arsenal, o que sugere que a responsabilidade pela série de cartões vermelhos recai tanto sobre os jogadores mais jovens como sobre os mais velhos.

É uma responsabilidade que Partey aceita, já que o ganês foi às redes sociais na sexta-feira para explicar o cartão vermelho que recebeu contra o Liverpool.

"Sou responsável por tudo o que aconteceu e aceito todas as críticas", disse Partey.

"Devia ser mais inteligente para não entrar num desafio já marcado, mas esta é a minha personalidade. Gosto de lutar por todas as bolas.

"Adoro este clube e adoro o meu país, mesmo que as coisas por vezes não aconteçam como eu queria, vou continuar a trabalhar mais para que tudo corra bem."

