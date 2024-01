O antigo running back da NFL Marion Barber morreu de insolação, diz o médico legista

A morte de Barber foi classificada como um "acidente", de acordo com o Gabinete do Médico Legista do Condado de Collin.

Em 1 de junho, a polícia respondeu a uma queixa de bem-estar num apartamento que se crê ser arrendado pelo homem de 38 anos em Frisco, a norte de Dallas, onde Barber foi encontrado.

Barber passou sete anos na NFL, seis com os Cowboys, antes de terminar a sua carreira nos Chicago Bears. Foi recrutado pelos Cowboys na quarta ronda em 2005, vindo da Universidade de Minnesota.

"Marion era um jogador de futebol americano da velha guarda, com garra, que corria com vontade de vencer em cada jogada", afirmaram os Cowboys num comunicado após a sua morte. "Tinha uma paixão pelo jogo e amor pelos seus treinadores e colegas de equipa. Os nossos corações estão com a família e os amigos de Marion durante este momento difícil".

