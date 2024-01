O antigo campeão da Super Bowl, Osi Umenyiora, está a criar um novo caminho para os talentos africanos chegarem à NFL

Agora, o atleta de 40 anos, nascido no Reino Unido, está à procura de talentos que ajudem a transformar o futebol americano num jogo mais apreciado e celebrado internacionalmente.

De acordo com a NFL, já existem mais de 100 jogadores de ascendência africana na liga. Umenyiora diz que, nas visitas que tem feito à Nigéria ao longo dos anos, sempre quis ter um impacto nos jovens do país. Assim, em 2020, depois de garantir o apoio da NFL, co-fundou uma plataforma de procura de talentos chamada The Uprise com o também nigeriano e antigo jogador da NBA Ejike Ugboaja. Depois de realizar campos em vários países africanos, três talentos nigerianos do programa foram contratados pela NFL em 2021.

No mês passado, a NFL Africa, a plataforma oficial da liga para destacar os jogadores africanos e estabelecer uma presença no continente, realizou o seu primeiro campo oficial em África. Os olheiros estiveram presentes para selecionar os melhores de entre 49 candidatos a entrar no International Player Pathway da NFL - que dá aos atletas de fora dos EUA e do Canadá a oportunidade de ganhar um lugar numa equipa da NFL.

A CNN conversou recentemente com Umenyiora em Abuja, na Nigéria, durante os testes regionais do The Uprise e após o acampamento inaugural da NFL em Gana.

A entrevista a seguir foi editada por motivos de extensão e clareza.

CNN: Como surgiu a ideia do programa International Player Pathway?

Umenyiora: Quando saí dos Estados Unidos e fui para o Reino Unido como embaixador [da NFL], estava a tentar perceber como poderia ajudar o jogo a expandir-se. Por isso, disse a mim próprio: "Estamos a tentar introduzir este jogo de futebol americano no Reino Unido - quase que temos de ter jogadores daqui para dar a todo o país algo por que torcer, ou talvez pelo menos despertar o nosso interesse".

A ideia é (...) encontrar uma forma de levar pessoas de outras zonas do mundo para a NFL, para que esses outros países se interessem mais em ver o jogo. Então eu fui até o comissário [da NFL] [Roger Goodell] com essa ideia. O programa International Player Pathway (Caminho do Jogador Internacional) é um programa que permite que pessoas de todo o mundo - que não têm a oportunidade de ir para a faculdade [e jogar futebol] nos Estados Unidos - sejam vistas.

CNN: E como é que a NFL África e a The Uprise começaram?

Umenyiora: Nos últimos 10 anos, o que eu tinha notado era uma enorme influência - muitos nomes africanos na Liga Nacional de Futebol Americano. Quando comecei a reparar nisso, apercebi-me de que ninguém estava a dar destaque a essas pessoas. O Ejike Ugboaja já era [olheiro] do basquetebol e sempre teve esta ideia na cabeça sobre o futebol americano e veio ter comigo em 2014 para ajudar a patrocinar [jovens atletas nigerianos].

Consegui juntar dois mais dois porque, quando reparava em todos estes jogadores africanos na NFL, regressava a casa na Nigéria e via estas pessoas grandes, fortes e rápidas - tudo o que procuram é uma oportunidade.

Por isso, pensei: em vez de fazermos tudo o que fazemos em termos de caridade, porque não dar às pessoas a oportunidade de se ajudarem a si próprias? Na altura, eu estava na NFL e era embaixador da NFL, por isso tudo o que tinha de fazer era dizer-lhes que era isto que tinha de ser feito. E eles concordaram comigo - foi então que começámos o campo The Uprise.

CNN: Num continente mais virado para o futebol e o basquetebol, porquê tentar recrutar para o futebol americano?

Umenyiora: Eu percebo o futebol americano. E também compreendo que, devido ao mercado nos Estados Unidos e à quantidade de jogadores, o futebol americano vai dar-nos muito mais oportunidades do que o basquetebol. Com o basquetebol e o futebol, estamos a lidar com o mundo inteiro em termos de chegar às ligas profissionais. Na NFL, estamos a lidar sobretudo com a América.

Veja o episódio completo de African Voices com Osi Umenyiora

A nossa gente tem os traços físicos e as características para ser bem sucedida onde mais ninguém no mundo o conseguiu. Por isso, temos uma vantagem. Em alguns casos, o futuro de muitos destes miúdos está no futebol americano. Se estão a tentar obter uma educação ou chegar ao mais alto nível, é lá que estão. Muitos dos jogadores da NFL ou das pessoas que jogam futebol americano ao mais alto nível, foram jogadores de basquetebol. Os movimentos são muito semelhantes - o futebol é apenas muito mais difícil.

CNN: Tem três histórias de sucesso do campo que já assinaram contrato com a NFL. Como é que soube que eles tinham o que era preciso, e como é que identifica aqueles que acha que vão conseguir entrar na NFL?

Umenyiora: É muito difícil de explicar, mas é porque eu joguei o jogo por muito tempo e joguei na NFL por um longo período de tempo. Começamos a perceber pequenas características que as pessoas têm e que podem chegar ao mais alto nível. Por isso, os tipos que encontrámos não só eram grandes, fortes e inteligentes, como também eram agressivos.

E têm estes pequenos movimentos; por exemplo, como um jogador de linha ofensiva, tens de ser capaz de te mover lateralmente muito rapidamente. Como jogador de linha defensiva, é preciso ser capaz de se abaixar e de se curvar sob as pessoas, além de ter força e alavancagem.

Por isso, apesar de nunca o terem feito antes, quando os testamos, podemos ver que há uma diferença entre [os candidatos] - este tipo faz coisas naturalmente que o outro não faz, e se o encorajarmos e o cultivarmos, pode ser algo de especial.

CNN: Quais são os seus planos futuros para a The Uprise e para a NFL Africa no continente?

Umenyiora: Vamos ter uma estrutura ou uma instalação onde traremos os treinadores de mais alto nível e eles virão talvez por um período de quatro ou cinco meses. Quando encontrarmos esses atletas, nós os abrigaremos, alimentaremos, daremos a eles educação, [e] também ensinaremos os fundamentos do futebol americano.

Quero ver uma época em que pelo menos 15 a 20% de todos os jogadores da Liga Nacional de Futebol Americano sejam daqui. [Além disso, as pessoas deveriam assistir ao futebol americano porque os seus irmãos estão a ter muito, muito sucesso a jogar esse jogo. Quero que mais pessoas se envolvam no desporto e compreendam o sucesso e o jogo.

CNN: Agora que os testes já terminaram no Gana, como correram - e o que se segue para os seleccionados?

Umenyiora: Os rapazes foram excelentes - muito melhores do que na Nigéria, pelo que se pode ver claramente que fizeram muitas melhorias. Agora, depois dos testes, temos seis jogadores com menos de 19 anos que irão para a NFL Academy no Reino Unido, e nove dos jogadores com mais de 20 anos serão seleccionados para o International Player Pathway combine em Londres. Assim, um total de 15 jogadores têm a oportunidade de mudar de vida.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com