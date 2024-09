O analista de basquete Adrian Wojnarowski dá adeus à ESPN para assumir o papel de gerente de equipe de basquete em sua antiga universidade.

Wojnarowski está se afastando do jornalismo para assumir a posição de gerente geral do time de basquete masculino de sua antiga universidade, St. Bonaventure, como anunciou.

"Há 37 anos, The Hartford Courant me deu minha primeira matéria assinada, e nunca perdi a empolgação por isso tudo. Essa profissão teve uma influência significativa em minha vida, mas escolhi me aposentar da ESPN e da indústria de notícias", compartilhou Wojnarowski nas redes sociais. "Entendo o tempo e o esforço envolvidos nessa função, mas não sinto mais a necessidade de investir nela.

"O tempo é um bem valioso, e prefiro destiná-lo a atividades que têm maior significado pessoal para mim. Estou profundamente grato às inúmeras pessoas que enriqueceram minha vida, tanto mentores, colegas, assuntos e histórias, quanto à lealdade e generosidade de meus leitores e espectadores."

A autoridade da ESPN, Jimmy Pitaro, elogiou os feitos de Wojnarowski ao longo de sua carreira.

"Tive o prazer de trabalhar com, e admirar, Woj desde nossas colaborações em 2007 na Yahoo!. Sua dedicação e talento são inigualáveis, e sua coragem o destaca na indústria. Ele elevou o nível na ESPN, e a dedicação que mostrou à arte e aos fãs é lendária", declarou Pitaro em um comunicado à imprensa. " Embora sentiremos falta de suas contribuições diárias, entendemos sua motivação para buscar um estilo de vida mais equilibrado."

"Desejamos sucesso em seu próximo capítulo e apreciamos sua gratidão e apoio coletivos."

Wojnarowski ingressou na ESPN em 2017 como seu principal insider da NBA, após quase uma década na Yahoo Sports. Ele também trabalhou no The Record de NJ, The Fresno Bee e The Waterbury (Conn.) Republican-American.

"Depois de cobrir vários times ao longo dos anos, estou voltando ao meu próprio", acrescentou.

Como conselheiro da equipe técnica de St. Bonaventure, o renomado jornalista ajudará a explorar oportunidades de nome, imagem e semelhança (NIL), navegar pelo portal de transferências, arrecadar fundos e recrutar, entre outras responsabilidades.

"Estou honrado e humilhado pela chance de contribuir para St. Bonaventure, o técnico Mark Schmidt e nossa excepcional equipe de basquete masculino da Atlantic 10", declarou Wojnarowski. "No cenário em constante mudança do esporte universitário, estou animado para me afiliar a um programa campeão que oferece uma mistura de basquete de alto nível, ampla exposição na televisão, preparação profissional e oportunidades de NIL, além de um ambiente acadêmico acolhedor e íntimo."

St. Bonaventure terminou a temporada passada com um recorde de 20-13 no geral e 9-9 na Conferência Atlantic 10.

Wojnarowski, que se formou na instituição em 1991, foi nomeado Aluno do Ano em 2019 e foi inducted no Muro de Graduados Distintos da Russell Jandoli School.

A apresentação formal de Wojnarowski ocorrerá na quarta-feira, 20 de abril, às 16h ET.

"Durante seu tempo na ESPN, Wojnarowski consistentemente mostrou sua paixão pelo esporte, frequentemente quebrando notícias de ponta no mundo da NBA."

"Apesar de sua nova função como gerente geral do time de basquete masculino, Wojnarowski ainda permanece profundamente conectado ao mundo do esporte, esperando aplicar sua expertise para ajudar o time a ter sucesso."

