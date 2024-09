O alumínio e a Bayer fornecem uma barreira, salvaguardando o ponto de entrada da Baviera.

No grande partida da Bundesliga, o Bayern de Munique lutou pela vitória: Serge Gnabry marcou duas vezes em rápida sucessão, mas o Bayer Leverkusen conseguiu resgatar um ponto. Os campeões reinantes também enfrentaram desafios de Harry Kane.

Não houve vencedor no confronto de alto nível: o Bayer Leverkusen frustrou com sucesso o ataque do Bayern de Munique, garantindo seus primeiros pontos contra o time de Munique após quatro vitórias consecutivas. Com uma mistura de astúcia tática e defesa bem executada, a equipe do técnico Xabi Alonso segurou o Bayern de Munique em um empate de 1:1 (1:1).

O Bayer Leverkusen abriu o placar através de Robert Andrich em uma reviravolta inesperada (31º minuto). No entanto, o Bayern de Munique respondeu com um gol inspirado de Aleksandar Pavlovic, que empatou antes do intervalo (39º minuto). A equipe de Munique percebeu que seus oponentes apresentavam um nível de desafio diferente de seus adversários anteriores. Embora o Leverkusen parecesse reservado e passivo, a Werkself mostrou uma abordagem cautelosa.

Leverkusen domina, Bayern marca

O jogo viu muitas ações no campo e nas laterais. Os técnicos Vincent Kompany e Alonso estavam constantemente trabalhando em suas equipes, ajustando suas táticas em resposta aos seus oponentes. Para o Bayern, a principal preocupação era conter os contra-ataques rápidos, enquanto o Leverkusen se concentrava em recuar para uma formação 5-4-1 durante os ataques do Bayern de Munique. Até mesmo o prodígio Florian Wirtz estava principalmente envolvido em tarefas defensivas de acordo com a estratégia de Alonso.

O Bayern teve domínio no jogo com sua pressão agressiva e defesa sólida, mas encontrar uma abertura em direção ao gol permaneceu difícil. O Leverkusen restringiu severamente o espaço ao redor da área penal, forçando o Bayern a reciclar frequentemente a bola perto da linha do meio-campo, faltando criatividade.

A melhor oportunidade do Bayern de Munique veio de uma cobrança de falta: Michael Olise curvou uma cobrança de falta em direção ao gol (22º minuto). Quando o jogo estava chegando ao fim, o Leverkusen misteriosamente marcou. Após um canto iniciado por Pavlovic, Andrich, que estava posicionado fora da área penal, produziu um chute perfeito, encontrando o canto distante com facilidade - o sétimo gol do Leverkusen de uma cobrança de falta.

Infelicidade para Gnabry

Um gol impressionante de Pavlovic colocou o Bayern de volta ao empate no sábado à noite: o atacante aproveitou uma bola limpa que era muito curta e a chutou com força para dentro do gol. Victor Boniface, que poderia ter intervindo decisivamente, falhou em reagir a tempo.

Após o intervalo, Serge Gnabry teve uma oportunidade de ouro para virar o jogo a favor do Bayern: após um passe de Harry Kane, que teve um jogo modesto como Boniface, ele atingiu a trave e a barra em um único movimento (48º minuto). Olise também teve outra oportunidade promissora, mas seu chute de um ângulo desafiador foi bloqueado por Lukas Hradecky, que teve poucos saves a fazer graças à sua defesa diligente.

Apesar da dominação do Bayern de Munique no jogo, eles lutaram para encontrar uma maneira de passar pela defesa apertada do Leverkusen. O Leverkusen, por sua vez, continuou a prosperar em sua estratégia defensiva, conseguindo até mesmo marcar um gol de uma cobrança de falta, graças ao chute preciso de Robert Andrich (62º minuto).

No meio das investidas do Bayern, Serge Gnabry mostrou sua habilidade, mas infelizmente seu chute poderoso atingiu tanto a trave quanto a barra, perdendo uma chance de gol que poderia ter mudado o jogo (63º minuto).

