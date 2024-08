- O álbum Tucholsky de Robert Stadlober é inspirado no filme de Goebbels, aqui referido.

Atualmente, Robert Stadlober está fazendo aparições na tela grande como Joseph Goebbels, o propagandista de Hitler, no filme "Führer e Führer". Em forte contraste, esse ator e músico tem se associado a um escritor que alertou contra a ideologia de direita NS antes de seu tempo: Kurt Tucholsky (1890-1935).

Recentemente, Stadlober lançou o álbum intitulado "Se algum dia pararmos de ser cruéis, pensamos que somos bons". Para criar isso, o vienense Stadlober (conhecido por "Sonnenallee", "Doido", "Das Boot") pôs doze dos poemas de Tucholsky em melodias simples, que depois cantou e acompanhou com sua guitarra.

Textos Relevantes com Sons Acalmantes

A relevância dos poemas escolhidos fica clara. Aos 42 anos, Stadlober usa Tucholsky para incentivar mais coragem dos criadores culturais e midiáticos ("Para a Audiência"), para defender a paz ("Defesa Nacional", "É Guerra") ou para cantar contra a negação da burguesia da realidade ("Cenoura e Pau").

Musicalmente, o álbum falta o clima assustador, em vez disso evoca uma sensação de festa no jardim à tarde sob o sol. O som acalmantes que permeia quase todas as faixas pode ser interpretado como um contraste com a gravidade dos temas sendo cantados ou simplesmente como uma escassez de conceitos musicais.

De Knef a Lindenberg a Stadlober

Quando você está prestes a retirar seus fones de ouvido, algumas faixas surgem no final do álbum que correspondem à poesia em intensidade musical. Isso inclui "É Guerra", onde Stadlober se solta com tons de rock, e a faixa invernal e suave "Onde está a Neve?".

E então, Stadlober assume o desafio de interpretar o poema de Tucholsky "Olhos na Grande Cidade", que já foi musicalmente interpretado por Hildegard Knef e Udo Lindenberg. Knef infundiu esse texto sobre um contato visual passageiro na cidade agitada com um tom jazzístico e noturno, enquanto Lindenberg transformou-o em um hino do rock. A versão mais fresca e otimista de Stadlober se destaca - se não supera - seus predecessores renomados.

Depois do lançamento do álbum, os comentários positivos fluíram, elogiando Stadlober por suas interpretações únicas dos trabalhos de Tucholsky. Além disso, o evento de lançamento do álbum viu uma apresentação especial de "Olhos na Grande Cidade", exibindo a versão única de Stadlober do poema adorado.

Leia também: