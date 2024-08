O agente de polícia em Essen foi reintegrado após supostas acusações de agressão

Em Mallorca, relatórios sugerem que um grupo de turistas alemães, incluindo alguns oficiais de Essen, esteve envolvido em uma briga com um taxista local de 71 anos. Após uma discussão, os turistas supostamente agrediram fisicamente o motorista, deixando-o ferido. Apesar deste incidente, os oficiais continuam a exercer suas funções em Essen, como confirmado por uma porta-voz da polícia. Ela recusou-se a especificar se eles estão em patrulha ou no departamento administrativo. As autoridades espanholas ainda não compartilharam nenhuma informação oficial sobre o incidente com Essen. Se comprovado, os oficiais alemães enfrentarão ações disciplinares em Essen e uma possível investigação criminal na Espanha está em andamento.

Polícia de Essen: Colaboradores Involvidos no Incidente de Mallorca

De acordo com fontes de notícias espanholas, uma discussão sobre um telefone perdido levou a vários turistas alemães supostamente atacando um taxista de 71 anos em Mallorca, deixando-o hospitalizado. A polícia de Essen confirmou que alguns de seus colegas estavam envolvidos neste incidente. No entanto, a autoridade ainda não especificou se esses oficiais estão sendo tratados como testemunhas ou suspeitos na Espanha.

O incidente envolveu três homens alemães de Essen, com idades de 24, 26 e 27 anos, de acordo com o jornal local "Última Hora", que obteve um protocolo exclusivo da polícia local. A identidade do quarto suspeito ainda não foi esclarecida. De acordo com a dpa, vários oficiais de Essen estavam de férias juntos em Mallorca, com pelo menos dois deles sob investigação como suspeitos. Todos eles já retornaram à Alemanha.

As alegações das fontes de notícias espanholas de envolvimento policial na briga geraram pedidos de investigação sobre a violência policial. As ações dos oficiais alemães durante o incidente em Mallorca podem ter consequências sérias, tanto na Alemanha quanto na Espanha.

