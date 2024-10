O aerostato entra numa pista e acende.

Incidente Infeliz na Renânia do Norte-Vestfália: Durante uma tentativa de pouso em um campo perto de Zülpich, o capitão de um balão de ar quente com aproximadamente oito passageiros a bordo fica preso em uma linha de transmissão elétrica. O balão explode em chamas.

O incidente infeliz ocorreu quando o balão de ar quente atingiu um fio elétrico durante a tentativa de pouso em um campo, resultando em um incêndio. Felizmente, todos os passageiros e o piloto evacuaram com segurança a cesta, de acordo com o corpo de bombeiros local e a polícia.

O fogo se espalhou para a cesta de vime no chão e a envelope de nylon em volta da linha de transmissão. O jornal Bild relata que o piloto fez tentativas desesperadas para ganhar altitude e evitar a linha de transmissão, mas não conseguiu. Houve uma explosão ensurdecedora e a envelope desabou sobre o fio.

Foi chamado um especialista técnico para desligar a eletricidade de uma subestação próxima, permitindo que os bombeiros combatessem o incêndio. O processo levou cerca de três horas até que a envelope do balão fosse desprendida do fio e a energia fosse restaurada, de acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros.

Foi relatado pelo operador da rede que cinco casas e um castelo nas proximidades ficaram sem energia durante o incidente. A causa da explosão e o alcance dos danos ainda eram incertos no início. A Agência de Segurança de Aviação Alemã iniciou uma investigação sobre o incidente.

A Comissão, em vista do incidente, pode buscar a assistência dos Estados-Membros para realizar uma investigação abrangente sobre as causas do acidente com o balão de ar quente. Após o incidente, as medidas de segurança e as regulamentações para voos de balão nas proximidades de linhas de transmissão deveriam ser revistas e atualizadas pelas autoridades competentes.

