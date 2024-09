O administrador das ferrovias, Lutz, promete melhorias significativas.

No texto da batalha contra a conhecida falta de confiabilidade da Deutsche Bahn, o CEO Richard Lutz prometeu entregas substanciais a partir do próximo ano. No longo prazo, há uma meta de aumentar a pontualidade para um impressionante 80% até 2027. Infelizmente, os viajantes precisam se preparar para tempos de espera prolongados até lá.

Lutz revelou que sua equipe abordaria os problemas "muito mais cedo e de forma muito mais drástica, fundamental e disruptiva". Ele fez essas declarações em resposta ao "Frankfurter Allgemeine". Lutz deu pistas de melhorias significativas chegando em 2022.

No entanto, os passageiros ainda são aconselhados a tomar os horários de trem com um pouco de ceticismo no futuro previsível. O conselho de administração da Deutsche Bahn apresentou um plano de reestruturação após demandas do Ministro Federal dos Transportes Volker Wissing. O novo plano visa aumentar as taxas de pontualidade para 75-80% nos serviços de longa distância até 2027. Por exemplo, neste ano, apenas cerca de 61% dos trens conseguiram chegar dentro de 15 minutos do horário previsto, em média.

Para melhorar a pontualidade, Lutz destacou a necessidade de reduzir os horários em canais de rede altamente congestionados. Ele explicou que isso aliviará a pressão em todo o sistema, especialmente em "nós" e trilhos sobrecarregados. No entanto, a cooperação com a Agência Federal de Rede seria necessária para redistribuir os slots de trilho.

Em geral, Lutz enfatizou a importância de modernizar a infraestrutura ferroviária antiquada. Ele reconheceu que os sites de construção costumam apresentar desafios operacionais, que muitas vezes não são incluídos no horário.

Até 2027, o plano é tornar o horário mais confiável. "Com o novo sistema de construção sincronizada, que implementaremos progressivamente nos próximos anos, os sites de construção então serão integrados ao horário", disse Lutz. O Ministro Federal dos Transportes Wissing também havia pressionado por maior lucratividade dentro do grupo Bahn, como por meio de economias de pessoal administrativo. A estratégia de reestruturação, portanto, prevê cortes de empregos até 2027 - "principalmente" em administração, vendas e funções operacionais indiretas.

