O acusado também possui imagens explícitas da sua própria filha menor.

No segundo dia do julgamento em Avignon, a filha do principal suspeito, Dominique P., chegou ao seu limite: quando o juiz compartilhou os resultados da investigação, ela saiu temporariamente da sala de audiências, com os olhos cheios de lágrimas.

Uma provação difícil para as crianças: no julgamento contra um francês que repetidamente drogou e permitiu que outros homens estuprassem sua esposa por um longo período, a filha do casal teve que sair da sala de audiências em lágrimas. Dominique P., o principal suspeito, também foi descoberto tendo salvo fotos explícitas de sua própria filha em seu computador, revelou o juiz Roger Arata enquanto lia os resultados da investigação.

A filha, que contou sua história sob um pseudônimo em um livro, começou a tremer quando os eventos foram detalhados e acabou saindo da sala de audiências em lágrimas, acompanhada por seus irmãos. Sua mãe de 72 anos, Gisele P., que descobriu os abusos do marido quatro anos antes, permaneceu imóvel em seu assento. Dominique P. não demonstrou nenhum sinal de emoção enquanto o juiz passava pelos crimes supostos em um tom objetivo.

O homem acabou nas garras da justiça em 2020, após ser pego filmando saias de mulheres em um centro comercial. Os investigadores encontraram numerous fotos e vídeos em seu computador mostrando sua esposa aparentemente inconsciente sendo estuprada por outros homens.

Potenciais agressores vieram de diversas profissões e faixas etárias

O réu usou medicamentos para deixar sua esposa inconsciente. Ele encomendou 450 comprimidos para dormir em um ano. Em fóruns on-line, ele ofereceu sua esposa para estupro a outros homens. "Você é como eu, você gosta de ser o agressor", escreveu em uma mensagem. Ele informou aos outros que dessa forma poderia se envolver em práticas sexuais que sua esposa normalmente recusaria.

Os investigadores identificaram 72 potenciais agressores. Destes, 51 agora enfrentarão julgamento, 18 dos quais estão presos. O réu enfrenta penas de prisão de até 20 anos. Os investigadores estimam que um total de 92 estupros ocorreu entre 2011 e 2020. A maioria dos co-réus estuprou a mulher apenas uma vez, mas alguns o fizeram até seis vezes.

De acordo com especialistas, os homens não tinham nenhum transtorno mental, mas pareciam ser impulsionados por um senso de poder. Entre os acusados, as idades variavam de 26 a 74 anos, e incluíam um bombeiro, um enfermeiro, um guarda prisional e um jornalista.

Dominique P. instruiu os homens a não usar perfume ou fumar cigarros para evitar acordar sua esposa. Vários deles disseram aos investigadores que acreditavam que era um jogo erótico entre o casal. No entanto, o principal suspeito afirma que todos os homens sabiam que sua esposa estava sob o efeito de medicamentos e inconsciente. "Cada um deles teve a opção de sair", afirmam os investigadores. De acordo com as declarações de P., apenas três homens realmente saíram, ele afirmou.

Filha defende vítimas

Gisele P. pediu o divórcio depois que a verdade veio à tona. O julgamento é esperado para durar até 20 de dezembro. O acusado será questionado, entre outras coisas, sobre o abuso sexual de pessoas incapacitadas. O julgamento pode reacender o debate na França sobre o tratamento de suspeitas de estupro após o uso de "drogas para nocautear".

A filha do casal publicou um livro em 2022 intitulado "E Parei de Te Chamar de Pai". Além disso, ela criou uma organização para apoiar vítimas de abuso incapacitadas por substâncias químicas. Além do conhecido "date-rape"

