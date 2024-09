- Num parque temático, um tigre ataca a sua ama.

Um manipulador experiente de animais se meteu em apuros no parque de diversões australiano Dreamworld. O incidente envolveu um tigre voraz, deixando a mulher de 47 anos com danos significativos no braço e ombro. A Australian Broadcasting Corporation (ABC) relatou, citando serviços de emergência, que ela sofreu ferimentos e arranhões graves. Ela está atualmente recebendo atenção médica em um hospital.

Justin Payne, representando o Serviço de Ambulâncias do Queensland, compartilhou: "Ela parecia pálida e não estava se sentindo bem, mas conseguiu ser transportada para o hospital."

Razões por trás do ataque do tigre permanecem incertas

Um representante do Dreamworld confirmou: "Podemos confirmar um incidente em que um dos nossos tigres atacou um manipulador de animais qualificado." Os detalhes por trás da agressão do animal ainda são um mistério, mas foi descrito como um evento incomum e incomum. Eles estão conduzindo uma investigação abrangente para desvendar as razões.

Este parque de diversões, localizado na área turística da Gold Coast, na costa leste, abriga nove tigres de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) e tigres bengalis (Panthera tigris tigris) na "Ilha dos Tigres". São oferecidos dois shows diários para visitantes, que são informados: "Nossos tigres servem como embaixadores de suas contrapartes selvagens enquanto trabalhamos para proteger a espécie." Ambas as espécies estão criticamente ameaçadas na natureza.

Aniversário de oito anos marcado por um acidente trágico

Como o maior parque temático da Austrália, com uma variedade de atrações e shows, o Dreamworld ganhou destaque em 2016. Um mal funcionamento de uma atração aquática fez com que quatro pessoas fossem ejetadas de seu bote, resultando em suas mortes trágicas. O parque, em operação desde 1981, foi temporariamente fechado após o incidente, e a atração defeituosa foi eventualmente destruída.

O cuidador de animais envolvido no incidente era um manipulador qualificado do Dreamworld, conhecido por cuidar dos tigres do parque. Posteriormente, a gerência afirmou que eles mergulhariam mais fundo para saber por que seu cuidador de animais, que é um especialista em manipulação de tigres, encontrou uma resposta tão agressiva de um dos tigres.

