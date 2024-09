- Num parque temático australiano, um tigre feroz ataca um enfermeiro.

Um manipulador de animais qualificado foi atacado por um tigre no popular parque de diversões australiano, Dreamworld. O ataque deixou a mulher de 47 anos com ferimentos graves no braço e ombro, incluindo lacerações profundas e arranhões, de acordo com a ABC, citando serviços de emergência. Ela está atualmente recebendo atendimento médico no hospital.

De acordo com Justin Payne, porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Queensland, "Ela parecia pálida e mostrava sinais de desconforto, mas estava estável o suficiente para ser levada ao hospital."

A motivação por trás do ataque do tigre permanece desconhecida.

Um porta-voz do Dreamworld confirmou o incidente, afirmando "Podemos confirmar um incidente envolvendo um dos nossos tigres e um manipulador de tigres treinado profissionalmente." A razão por trás do comportamento agressivo do animal permanece misteriosa, descrito como um "incidente isolado e raro". Uma investigação abrangente será iniciada para elucidar a situação.

O parque, localizado na região turística da Gold Coast, abriga nove tigres de Sumatra (Panthera tigris sumatrae) e tigres bengalis (Panthera tigris tigris) em sua exposição "Ilha dos Tigres". Os visitantes podem observar duas apresentações diárias. O site afirma que os tigres servem como representantes de seus semelhantes selvagens enquanto esforços são feitos para proteger suas espécies, ambas criticamente ameaçadas na natureza.

Ocorrência lamentável de oito anos atrás

Fundado em 1981, o Dreamworld é o maior parque temático da Austrália, com inúmeras atrações e apresentações. Em 2016, chamou a atenção indesejada quando quatro pessoas perderam a vida em um acidente envolvendo uma balsa. Devido a um defeito mecânico, eles foram ejetados de sua balsa. O incidente levou ao fechamento temporário do parque por vários meses, e a atração defeituosa foi posteriormente desmontada.

Apesar de ser um manipulador de tigres treinado profissionalmente, esse incidente serve como um lembrete dos riscos inerentes ao trabalhar de perto com esses animais poderosos. Além disso, destaca a importância de medidas de segurança contínuas e treinamento para todas as mulheres e homens que trabalham em tais ambientes.

Leia também: