Num evento celebrado, Aaron Rodgers orquestra a vitória triunfal dos Jets contra os Patriots no MetLife Stadium, marcando um retorno significativo para ele.

Em uma quinta-feira, após mais de um ano após sofrer uma grave lesão, o atleta de 40 anos fez um triunfante retorno ao campo como um New York Jet, liderando sua equipe para uma vitória dominadora por 24 a 3 contra os New England Patriots.

Rodgers desafiou sua idade nessa vitória, se movendo fluidamente e com sucesso, escapando dos defensores dos Patriots e desmantelando a defesa de Nova Inglaterra com sua precisão nas passes.

Ele somou 281 jardas pelo ar, completando 27 de 35 passes, com dois TDs - um para Allen Lazard e outro para Garrett Wilson - e nenhum interceptado. Ele também ganhou 18 jardas em três tentativas de corrida. Breece Hall acrescentou outro TD na corrida para contribuir para a vitória tranquila.

Surpreendentemente, Wilson se tornou o primeiro wide receiver drafted na primeira rodada a marcar um TD com Rodgers, apesar de Rodgers ter acumulado impressionantes 480 TDs ao longo de sua carreira.

Rodgers foi entusiasticamente aplaudido pelos torcedores dos Jets durante todo o jogo e mais tarde descreveu a noite como "muito especial".

"Eu estava me sentindo ótimo lá fora", compartilhou Rodgers com os repórteres. "Eu me senti bem durante o aquecimento e tenho melhorado. Eu disse a todos depois da semana 1 que seria um processo de aumentar meu jogo à medida que fico mais confortável, e isso foi essencialmente o primeiro passo para jogar como estou acostumado. Eu me senti como eu mesmo alguns anos atrás."

Rodgers mencionou seus sentimentos ao retornar ao MetLife Stadium: "Eu me senti verdadeiramente calmo em relação a isso, na verdade, eu não pensei muito a respeito.

"Claro, foi emocionante voltar para casa pela primeira vez desde então, mas eu realmente acho que a primeira semana ajudou a aliviar muitas de minhas preocupações e medos sobre jogar, e hoje, eu me senti jogando com liberdade."

Os Jets tiveram uma defesa difícil na temporada passada com Rodgers fora de campo. No entanto, no terceiro jogo da temporada com Rodgers no comando, as coisas pareceram decolar para Nova York.

Não apenas Rodgers estava expertamente comandando o ataque, como a corrida dos Jets estava elétrica - o poderoso Hall e Braelon Allen combinaram 27 tentativas e 109 jardas no chão - enquanto a linha ofensiva aprimorada aguentou a pressão para oferecer alguma proteção para Rodgers no bolso.

Para os Patriots, foi uma derrota decepcionante onde eles foram claramente superados por seus rivais de divisão.

No entanto, a derrota de quinta-feira deu aos fãs de Nova Inglaterra sua primeira chance de ver o calouro de 2024, Drake Maye, em ação na temporada regular.

Maye - que foi selecionado com a terceira escolha no draft deste ano - foi nomeado reserva atrás do veterano Jacoby Brissett. Mas, à medida que Brissett sucumbia a uma defesa implacável dos Jets, Maye foi trazido no final do quarto quarto para fazer sua estreia na NFL.

O jovem de 22 anos completou quatro de seus oito passes para 22 jardas, sem TDs ou interceptações. Ele também ganhou 12 jardas em duas tentativas de corrida, recebendo uma recepção nada receptiva da defesa de Nova York com alguns golpes duros, incluindo duas sacks.

O impressionante total de touchdowns de Rodgers em sua carreira, 480, destaca ainda mais sua habilidade no esporte. A vitória dos Jets foi um testemunho de sua melhoria na equipe e no jogo estratégico.

