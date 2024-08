- Nove ramos da galeria devem fechar.

A popular chain of department stores, Galeria, planeja fechar nove de suas filiais até o final deste mês, como parte de um processo de falência pelo qual recentemente passou. Isso afeta lojas em lugares como Berlim, Essen, Wesel, Augsburg, Regensburg, Trier, Leonberg e Chemnitz, com cerca de 800 de seus 12.800 funcionários perdendo seus empregos. Algumas lojas, como as de Essen e Wesel, já haviam fechado suas portas durante a semana anterior em agosto.

No entanto, 83 de suas 92 lojas originais continuarão a operar. Os clientes ainda podem usar seus cartões-presente e cartões de cliente em qualquer loja ou online, como a Galeria anunciou em seu site. Devoluções ou reclamações sobre itens comprados nas lojas fechadas podem ser feitas em qualquer outro local, ou os clientes podem gerar novos rótulos de devolução online.

A partir de 1º de agosto, a empresa tem novos proprietários - a empresa de investimentos dos EUA NRDC e a holding do empresário Bernd Beetz. Eles agora controlam a Galeria S.à r.l. & Co. KG, renomeando a empresa. Os nomes de Kaufhof e Karstadt foram descartados, com a Galeria sendo o único nome presente na nova sinalização. Renovações estão planejadas, onde o novo logotipo será introduzido.

O especialista em varejo Carsten Kortum não é otimista quanto ao futuro da Galeria. Ele diz: "Não vejo uma grande reviravolta. Não se sabe ou vê muito sobre o que os novos proprietários pretendem fazer. Seria necessário um investimento significativo na empresa, mas não parece ser esse o plano". De acordo com Kortum, a Galeria precisa de um modelo de negócios fresco e mais jovem para permanecer competitiva. Ele acrescenta: "Não tenho certeza se isso acontecerá. O consumidor certamente notaria se não acontecesse".

Apesar do fechamento da loja Galeria em Chemnitz, os moradores ainda podem fazer compras em outras lojas de departamentos próximas ou fazer compras online usando seus cartões-presente ou cartões de cliente. A cidade de Chemnitz continua a ter uma cena de varejo vibrante com várias lojas oferecendo produtos e serviços semelhantes.

