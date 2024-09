Nove indivíduos sucumbiram ao seu destino na Áustria às 9:05.

20:37 Áustria: Outra Vítima Fatal nas Inundações

Mais uma vítima apareceu nas inundações que atingem a Áustria. Se confirmada, a morte elevará o número de mortos para quatro. De acordo com um porta-voz da polícia falando à Agência Austríaca de Notícias (APA), a vítima é um homem não identificado com idade entre 40 e 50 anos. Seu corpo foi encontrado de bruços na água na Strandbad em Klosterneuburg, Baixa Áustria. Uma autópsia determinará a causa da morte. No domingo, um bombeiro morreu enquanto esvaziava um porão. Na segunda-feira, os corpos de dois homens com idades entre 70 e 80 anos foram encontrados, surpreendidos pelas águas das inundações em suas casas.

20:08 Atualização da Ponte de Dresden: Sem Influência nos Níveis de Água

De acordo com a cidade de Dresden, a seção da Ponte Carolabridge localizada no rio Elba não está influenciando os níveis de água que aumentam, de acordo com René Herold, chefe da Umweltamt de Dresden. Ele afirmou: "Está claro que a seção da ponte não está influenciando o nível da água". Isso é evidente pelo nível da água na estação de medição de Dresden, localizada logo abaixo na ponte Augustusbrücke, onde foram registrados 5,73 metros à tarde. O pico é esperado para quarta-feira, mas a figura exata ainda é incerta. No entanto, espera-se que seja em torno de seis metros, menos do que inicialmente temido.

20:08 Otimismo Cauteloso em Pirna

Com base nas últimas previsões de enchentes, a prefeitura do distrito de Pirna vê uma ligeira melhora na situação no Elbe. A subida mais lenta dos níveis de água gera "otimismo cauteloso", mas ainda é cedo para uma limpeza completa, como indicado em um comunicado. A estação de medição do Elbe em Schöna atualmente exibe pouco mais de 6 metros, que é o estágio de alarme 3. O Centro de Enchentes do Estado espera o pico da enchente no meio do estágio de alarme 3, entre 6 metros e 7,50 metros, na quarta-feira de manhã - a média aqui é de 1,58 metro. A previsão foi revisada várias vezes nos últimos dias devido ao equilíbrio dos níveis de água no lado checo ajustando as comportas. Não se espera chuva substancial nos próximos dias.

19:50 Baixa Saxônia Projeta Aumento dos Níveis de Água do Elbe até o Fim de Semana

Especialistas acreditam que as chuvas pesadas e as inundações na República Checa e na Polônia também causarão um aumento dos níveis de água do Elbe na Baixa Saxônia nos próximos dias. A atual onda de água alta na Saxônia resultará em uma significativa elevação dos níveis de água no Elbe central na Baixa Saxônia até o final desta semana, de acordo com o Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) em Lüneburg. Embora não se espere uma enchente significativa como as de 2002, 2006 ou 2013 com base na previsão atual do Centro de Previsão de Enchentes do Elbe em Magdeburgo, as condições para os níveis de água previstos são atualmente favoráveis. Os níveis de água na parte da Baixa Saxônia do Elbe são comparativamente baixos no momento. Além disso, os especialistas do Landesbetrieb esperam que a chuva diminua e que não haja influxos significativos dos afluentes do Elbe.

19:19 Preparando-se para Enchentes em Brandemburgo: Níveis de Alerta Elevados

Várias regiões ao longo do Oder em Brandemburgo devem estar em alerta máximo de enchentes nesta semana. O nível de alerta 1 é esperado em Ratzdorf, Eisenhüttenstadt e Frankfurt (Oder) a partir de quarta ou quinta-feira. "A onda ainda não chegou", disse um porta-voz da Agência Ambiental do Estado de Brandemburgo (LfU). Os níveis de água estão subindo rapidamente, com o nível de alerta 4 previsto na estação de medição de Ratzdorf até domingo. Este domingo também marca o dia das eleições estaduais de Brandemburgo. Os condados estão se preparando para uma situação de enchente grave. As comportas são esperadas para proteger contra enchentes e prevenir danos. Uma equipe de crise se reunirá em Frankfurt (Oder) na terça-feira.

18:52 Tusk Condena Saqueios - Fundo de Ajuda Anunciado

O primeiro-ministro polonês Donald Tusk declarou que fundos de ajuda no valor de um bilhão de Zloty (aproximadamente 240 milhões de euros) serão fornecidos às vítimas de enchentes no sudoeste do país. Ele fez esse anúncio durante uma reunião da equipe de crise em Wrocław (Wrocław). Tusk também prometeu ajuda para a reconstrução de casas danificadas e encorajou indivíduos afetados a apresentar aplicações às autoridades locais immediately. Ele planeja conversar com seus colegas na Áustria, República Checa e Eslováquia mais tarde hoje para buscar conjuntamente fundos da UE para combater os danos das enchentes. Tusk também expressou preocupação com relatórios de saques nas áreas atingidas pelas enchentes e prometeu tomar medidas duras contra aqueles que exploram a situação.

18:21 Cenas Tensas na Baixa Áustria: Mulher Salva, Homem Perdeu

A situação das inundações permanece crítica em vários países, com o número de mortos aumentando. Pelo menos 16 pessoas morreram nas chuvas pesadas de Polônia a Áustria. Em Untergrafendorf, Baixa Áustria, uma mulher conseguiu escapar das águas das inundações ao subir para o primeiro andar de sua casa, mas seu marido não conseguiu. Ela supostamente chamou por ajuda por horas, mas seus chamados não foram ouvidos. O corpo de seu marido de 70 anos foi encontrado mais tarde, tornando-o a terceira vítima de enchentes na Áustria.

18:02 Alemanha se Prepara para Inundações Iminentes, Devido a Eventos AnterioresA Associação Alemã de Bombeiros (DFV) confirmou que a Alemanha está bem-equipada para as inundações iminentes. De acordo com o presidente da associação, Karl-Heinz Banse, "A Alemanha está bem-preparada para situações de inundação, graças a incidentes recentes como os na Validade do Ahr e na Renânia do Norte-Vestfália, assim como às situações de inundação deste ano em várias partes do país", disse ele ao "Rheinische Post". Para garantir a máxima preparação, os planos estão em andamento nas regiões afetadas, com equipes de emergência em alerta máximo, sacos de areia sendo preparados e dados meteorológicos sendo monitorados de perto. A população também está sendo informada e incentivada a se preparar da mesma forma.

17:30 Scholz Oferece Ajuda a Países Vizinhos AfetadosO Chanceler Federal Olaf Scholz estende sua ajuda aos países vizinhos atingidos pelas inundações. Expressando sua preocupação com a situação, ele disse: "As inundações são muito tristes", durante sua visita ao Cazaquistão. Ele já prometeu ajuda aos cidadãos dos países vizinhos afetados. "Vamos ajudar o quanto pudermos."

17:06 Lang Pede Ação Urgente Frente à Crise ClimáticaA líder do Partido Verde, Ricarda Lang, defende consequências políticas, já que várias regiões da Europa Central e Oriental enfrentam inundações críticas devido à mudança climática. Ela enfatizou que inundações frequentes e chuvas pesadas estão se tornando mais frequentes, severas e prováveis. A política não deve apenas reagir, mas também se preparar, afirmou após consultas da executiva do partido em Berlim. "Portanto, é hora de agir agora", disse ela. A proteção do clima deve ter maior prioridade na política, acrescentou, fazendo referência às declarações contraditórias do líder da CDU, Friedrich Merz.

16:41 Nehammer Aloca Fundos para Limpeza de Danos por Inundações na ÁustriaO chanceler austríaco Karl Nehammer já alocou inicialmente 300 milhões de euros do fundo de desastres para a limpeza dos danos causados pelas inundações na Áustria. Segundo Nehammer, mais fundos poderão ser fornecidos caso necessário. Indivíduos privados que perderam propriedade devido ao desastre natural também podem solicitar assistência financeira deste fundo. Ainda não se sabe a extensão dos danos após as chuvas recorde no leste da Áustria.

16:08 Evacuação Obrigatória na Polônia Devido a Racha em BarragemO prefeito de Paczków, no sudoeste da Polônia, Artur Rolka, anunciou a evacuação imediata de vilas de baixa altitude devido a um racha na barragem de um reservatório. Rolka expressou suas preocupações, afirmando que não há garantia de que o dano não piorará. Ele pediu a todos os residentes que se apresentem para evacuação e aconselhou aqueles não atingidos pela água a se mudarem para áreas seguras da cidade. Após um chamado de evacuação voluntária ter sido ignorado, uma evacuação obrigatória foi implementada, como anunciou o prefeito na televisão polonesa.

15:54 Habeck Pede Maior Determinação na Proteção ClimáticaO Vice-Chanceler Robert Habeck pede maior determinação na proteção climática diante da tragédia das inundações que atingem vários países europeus. Ele enfatizou a necessidade de uma expansão mais rápida de energias renováveis, transição energética e produção industrial amiga do clima. "Inundações mais frequentes, como as do Vale do Ahr e este ano na Baviera - são uma consequência da crise climática", disse Habeck. "Nossos esforços para conter a crise climática são, portanto, tão importantes." No entanto, ele reconheceu que mais eventos climáticos extremos não podem ser evitados neste momento. Portanto, são necessárias mais medidas preventivas, como barragens mais fortes, sistemas de retenção e mais espaço para rios para proteger melhor as pessoas.

15:36 Número de Mortes por Inundações na Europa Aumenta para Pelo Menos 15O número de mortos por inundações em vários países europeus aumentou para pelo menos 15. A Áustria (3 mortos), República Checa (1 morte), Polônia (5 mortos) e Romênia (6 mortos) foram particularmente afetadas.

15:21 Polônia Declara Estado de Catástrofe para Regiões Afetadas por InundaçõesA Polônia declarou estado de catástrofe para as regiões afetadas por inundações. O governo em Varsóvia aprovou uma regulamentação correspondente em uma reunião de emergência. O estado de catástrofe se aplica a várias províncias, como Baixa Silésia, Silésia e Opole, por 30 dias. Isso concede mais poderes às autoridades para emitir ordens, uma vez que as liberdades civis e os direitos são temporariamente restritos. As autoridades podem ordenar evacuações, proibir cidadãos de estar em certos lugares e restringir os movimentos dos cidadãos com mais facilidade.

14:59 Especialista Explica as Causas dos Eventos de Chuva ExtremosChuvas extremas e inundações causaram danos generalizados na Áustria, Polônia, República Checa e Romênia. A ntv perguntou ao especialista em água Georg Johann para explicar por que os riscos de enchentes estão aumentando.

14:34 ÖBB Estende Aviso de Viagem até Quinta-FeiraOs Ferroviários Federais Austríacos estenderam seu aviso de viagem urgente devido às más condições climáticas em muitas partes da Áustria até quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Os passageiros são aconselhados a adiar viagens não essenciais neste período. Os bilhetes já adquiridos permanecem válidos até 22 de setembro de 2024.

O NÚMERO DE MORTES por inundações em partes da Áustria, Polônia, Romênia e República Checa aumentou para pelo menos 11. Na Áustria, DOIS INDIVÍDUOS a mais perderam a vida, como informaram as autoridades. Na República Checa, UM ÚNICO INDIVÍDUO morreu no rio Krasovka, de acordo com o comunicado do Presidente da Polícia Martin Vondrasek. Anteriormente, OITO MORTES tinham sido registrados nos países afetados. As autoridades checas também reconhecem pelo menos SETE PESSOAS desaparecidas.

14:04 Inundações na Europa: Governo Alemão Oferece AjudaO governo alemão expressa sua solidariedade às pessoas afetadas por inundações em vários países europeus. "As pessoas em nossas nações vizinhas, nossos parceiros europeus e também as pessoas aqui devem saber: Estamos de olho na situação e estamos preparados para fornecer assistência", disse a porta-voz do governo Christiane Hoffmann em Berlim. Os danos na Áustria, República Checa, Polônia e Romênia podem ser devastadores. Hoffmann comentou: "Vemos as imagens com horror e estamos chocados com os relatórios de mortes e pessoas desaparecidas. Em nome do governo federal, oferecemos nossas condolências e solidariedade a todas as pessoas afetadas."

13:43 Orbán Adia Obrigações InternacionaisO primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán adiou todas as suas obrigações internacionais devido às inundações no país. "Devido às condições climáticas severas e às inundações em andamento na Hungria, adiei todas as minhas obrigações internacionais", escreveu Orbán na plataforma online X. Ele não deu mais detalhes. Orbán estava programado para falar em um debate sobre o programa da presidência de seis meses do Conselho Europeu na Europa. O político de direita enfrenta frequentemente críticas duras do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

13:12 Ostrava Submersa: Barragem Rompe na Terceira Maior Cidade da República ChecaAs evacuações foram ampliadas em Ostrava, a terceira maior cidade da República Checa, devido ao perigo de enchentes agudas. "Parece que ocorreram rompimentos de barragens em vários distritos", disse o ministro do Meio Ambiente Petr Hladik após uma reunião de emergência. Os moradores foram evacuados parcialmente usando botes infláveis. Segundo estimativas, cerca de 100 metros cúbicos de água por segundo estão fluindo através dos rompimentos. Os esforços estão sendo feitos para preencher os buracos com pedras. Ostrava, com uma população de aproximadamente 285.000 habitantes, fica na confluência de vários rios, incluindo o Oder e o Opava. A cidade mineira e industrial fica a cerca de 280 quilômetros a leste de Praga. O trânsito de trem para Ostrava e além, em direção à Polônia, foi completamente interrompido. Uma usina teve que ser desligada. Em Bohumin, nas proximidades, as redes de energia e telefone móvel falharam devido às inundações. Os suprimentos de água caíram em vários locais.

12:25 Romênia: Inundações matam seis pessoas na região dos CárpatosChuva pesada e inundações severas resultaram na morte de pelo menos seis pessoas na região dos Cárpatos, na Romênia. As regiões de Galati, Vaslui e Iași, no leste do país, foram particularmente afetadas. Cerca de 300 pessoas tiveram que ser evacuadas, e aproximadamente 6.000 casas de fazenda foram inundadas. As vítimas eram principalmente idosas, incluindo duas mulheres com 96 e 86 anos. O nível máximo de alerta de enchentes permanecerá em vigor até meio-dia. Vilas remotas foram principalmente afetadas, com moradores procurando refúgio em telhados para evitar serem arrastados pelas águas das enchentes. Centenas de bombeiros foram mobilizados.

11:59 Inundações na Saxônia: Cume do Elba ultrapassadoOs níveis de água do Elba na Saxônia continuam a subir. Em Dresden, o nível atual é de 5,62 metros, de acordo com o centro de controle de enchentes do estado. O segundo nível de alerta de enchentes foi emitido na noite de domingo. A marca para o terceiro nível de alerta, que está em seis metros, é esperada para ser ultrapassada na terça-feira de manhã cedo. O pico do Elbe em Dresden é esperado para ser alcançado na quarta-feira à noite. Em Schöna, na fronteira com a República Checa, o terceiro nível de alerta está em vigor com um nível de água do Elba de 6,13 metros. Em Görlitz, no Neisse, o centro de controle de enchentes espera que os níveis de água diminuam novamente. O ponto mais alto de uma enchente é chamado de cume.

11:33 Áustria: Duas mortes a maisDuas pessoas morreram na Áustria devido às inundações, de acordo com as autoridades. Um homem de 70 anos e um homem de 80 anos morreram em suas casas em comunidades em Baixa Áustria. Os homens foram vítimas das águas das enchentes dentro de seus edifícios. No domingo, um bombeiro morreu enquanto drenava uma adega. Medidas excepcionais estão em vigor na Áustria Oriental devido à chuva contínua. Mais de 1.800 edifícios foram evacuados e numerosas rodovias estão fechadas devido às inundações.

11:01 Wroclaw declara alerta de enchentesApós tempestades severas e inundações no sudoeste da Polônia, a cidade de Wroclaw (Breslau), na Baixa Silésia, está se preparando para uma onda de enchentes que se aproxima. O prefeito Jacek Sutryk declarou um alerta de enchentes para a cidade no rio Oder. As medidas incluem monitoramento constante das barragens, controle e proteção dos canais e fechamento das passagens das barragens, comostated por Sutryk em um vídeo no Facebook. A onda de enchentes é esperada para atingir Wroclaw na quarta-feira. As previsões anteriores indicavam que a cidade não seria gravemente atingida, mas foram revistas. Embora a enchente não seja esperada para atingir a altura da enchente do Oder em 1997, que inundou um terço da cidade, Sutryk enfatiza que a infraestrutura hoje está muito melhor, com novas barragens, bacias de retenção e pold

Apesar de uma breve trégua na chuva no Leste da Áustria, a situação permanece crítica. "Ainda é crítico, ainda é intenso, ainda é dramático", comenta a Governadora da Baixa Áustria, Johanna Mikl-Leitner. Até segunda-feira, são previstos até 80 litros de chuva por metro quadrado em algumas áreas. O problema principal agora são as barragens, já que há alto risco de elas falharem, alertam as autoridades. A vida pública parou. Mais de 200 estradas na Baixa Áustria estão fechadas, mais de 1.800 edifícios foram evacuados e muitas escolas e creches estão fechadas, explica Mikl-Leitner. Atualmente, cerca de 3.500 lares estão sem energia, e o alcance dos danos ainda é incerto. "Os vítimas das inundações serão definitivamente ajudadas", assegura a governadora. Em algumas partes da Baixa Áustria, caíram recentemente até 370 litros de chuva por metro quadrado - muito mais do que a quantidade típica mensal.

10:10 Níveis do Rio Elba Aumentando; Alerta de Nível Três Iminente

Os níveis do Rio Elba na Saxônia continuam a aumentar. De acordo com dados do centro de controle de enchentes do estado, o nível em Dresden está atualmente em 5,54 metros pela manhã. Espera-se que a marca de seis metros seja ultrapassada mais tarde hoje, acionando o segundo nível de alerta mais alto, três. Nesse nível, a inundação de áreas construídas é uma possibilidade. O nível de alerta três já foi alcançado na estação de medição em Schöna no Elba perto da fronteira com a República Checa, onde o nível da água estava em 6,09 metros. O mesmo nível também foi alcançado na Lausitzer Neiße perto da fronteira com a Polônia em Görlitz, onde o nível da água estava em 5,56 metros, apenas alguns centímetros abaixo do nível de alerta quatro mais alto. Uma seção da rodovia federal B99 em Görlitz foi fechada por razões de segurança, como informou um porta-voz da polícia. O nível de aviso para o estágio três é de 4,80 metros aqui.

09:49 Inundações Século na República Checa: Homem Morre em Águas de Inundação

A primeira fatalidade confirmada foi relatada nas inundações da República Checa. As autoridades também relatam pelo menos sete pessoas desaparecidas. Um homem afogou-se no pequeno rio Krasovka no distrito de Bruntal na parte oriental da Morávia-Silésia, como confirmou o presidente da polícia Martin Vondrasek na rádio pública. Entre os desaparecidos estão três pessoas cujo veículo mergulhou em um rio furioso perto de Jesenik nas montanhas Hrubý Jeseník. Não há vestígio do veículo. As outras pessoas caíram em vários corpos d'água, como o rio Otava. Um homem de uma casa de repouso na fronteira com a Polônia também está desaparecido. O primeiro-ministro checo Petr Fiala descreve isso como uma "inundações século" - uma enchente que estatisticamente ocorre uma vez por século no mesmo local. Anteriormente, outros países da UE também relataram mortes por inundações (consulte a entrada 06:40): um bombeiro morreu na Áustria, um homem na Polônia e seis pessoas na Romênia.

09:17 Mulher Escorrega e Cai no Neiße

Uma mulher perdeu o equilíbrio e caiu no Neiße enquanto verificava o nível da água perto do Parkhotel Merkur em Görlitz, de acordo com os relatórios iniciais da polícia. Ela foi então carregada aproximadamente 700 metros rio abaixo antes de conseguir sair perto da barragem de Vierradmühle. Ela está atualmente recebendo tratamento para hipotermia em um hospital.

09:00 THW se Preparando para Operações Significativas no Elba e Oder

A Agência Federal Alemã para Assistência Técnica (THW) está se preparando para potenciais inundações na Alemanha Oriental. "Estamos nos preparando para enviar forças maiores para o Elba e Oder se necessário", diz o chefe do departamento do THW Fritz-Helge Voss no "Morning Magazine" da ZDF. Voss aconselha os residentes nas áreas afetadas a estocar suprimentos essenciais. Ele observa que a Alemanha teve sorte até agora, mas os rios Elba, Neiße e Oder são esperados para inundar esta semana. O THW já enviou cerca de 140 pessoal na Baviera e Saxônia, incluindo aqueles trabalhando na ponte Carolabridge caída em Dresden. Voss alerta que esta é a quarta grande enchente na Alemanha este ano, enfatizando a importância da preparação e investimento em equipamentos. "No final das contas, esses são custos de adaptação ao clima", diz ele.

08:43 Governo Polonês Discute Estado de Emergência

Em resposta às graves inundações no sudoeste da Polônia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião do gabinete de emergência na segunda-feira de manhã. Ele redigiu um decreto declarando estado de emergência, que precisa da aprovação do gabinete. As chuvas pesadas resultaram em inundações na área que faz fronteira com a República Checa, com a cidade de Nysa na região de Opole experimentando significativas inundações durante a noite. Água do Glatzer Neiße, um afluente do Oder, inundou a sala de emergência do hospital local, de acordo com a agência de notícias PAP. Um total de 33 pacientes, incluindo crianças e mulheres grávidas, foram evacuados de barco.

08:15 Baviera: Chuva Adicional e Aumento do Nível de Água PrevistoA situação das inundações em certas partes da Baviera permanece tensa, com chuva adicional prevista. Não houve melhoria significativa nas regiões afetadas, segundo a polícia local, e o Hochwassernewsdienst (HND) espera que os níveis de água aumentem novamente com o início úmido da semana. O HND prevê que os níveis de água no Danúbio em Passau, no Vils em Vilshofen e no Isar em Munique aumentarão novamente. A situação deve melhorar gradualmente a partir de quarta-feira. O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) prevê chuva contínua dos Alpes às planícies até terça-feira, com volumes previstos de 40 a 70 litros por metro quadrado, e até 90 litros em pontos específicos.

07:32 República Checa: Sem Trégua – Níveis de Água Continuam a SubirAs áreas atingidas pelas inundações na República Checa ainda não tiveram alívio. A onda de enchente do rio Morava (Marcha) chegou a Litovel, a cerca de 200 quilômetros a leste de Praga. entire streets there are submerged, as reported by the CTK news agency. The local authorities of the town with around 10,000 inhabitants urge the populace to avoid obstructing the emergency services. "In the following hours, we expect another increase in the water level of the river," warns the mayor via social media.

07:03 Colapso de Barragem: Inundações Massivas Registradas em VídeoApós o colapso de uma barragem na Polônia, os moradores ficam preocupados com as inundações devastadoras que se aproximam da região em torno do Glatzer Neiße. Cenas de vídeo mostram o poder das águas torrenciais.

06:40 Inundações na Europa: Vítimas na Polônia e RomêniaA Polônia e a República Checa lutam contra as consequências de uma enchente secular, e a situação em Baixa Áustria é crítica após chuvas excessivas. Pelo menos seis pessoas morreram devido às inundações em vários países da UE: um bombeiro na Áustria, um homem na Polônia e pelo menos quatro pessoas na Romênia.

06:12 Evacuações Forçadas na República Checa Devido às InundaçõesDurante algumas das piores tempestades dos últimos anos, as águas das inundações devastaram cidades inteiras, como Jeseník nas montanhas Jeseníky e Krnov na fronteira com a Polônia. Em Jeseník, os serviços de emergência tiveram que resgatar centenas de pessoas usando barcos e helicópteros. Após a redução das inundações, houve risco de deslizamentos em vários locais.

05:49 Passageiros de Cruzeiro Presos em VienaDevido aos altos níveis de água no Danúbio devido às chuvas intensas, cerca de 100 passageiros e 40 tripulantes de um cruzeiro fluvial suíço estão presos em Viena. Os passageiros do "Thurgau Prestige" não podem desembarcar, segundo a emissora suíça SRF, citando a empresa de viagens Thurgau Travel. Os passageiros não podem deixar o navio porque a passarela até o cais está inundada. Relatos da mídia sugerem que outros navios de cruzeiro também estão presos em Viena. A Thurgau Travel explica que as autoridades locais decidirão quando os passageiros poderão desembarcar. De acordo com os relatos dos passageiros, eles foram informados de que devem permanecer no navio até pelo menos terça-feira. O "Thurgau Prestige" estava programado para navegar de Linz para Budapeste e voltar, mas agora está preso em Viena.

(A tempestade "Anett", conhecida internacionalmente como "Boris", trouxe chuvas catastróficas e inundações à Polônia, República Checa, Áustria e Romênia. Pelo menos oito pessoas morreram até agora.)

