Nove dos 12 clubes da Superliga voltam a comprometer-se com a UEFA e admitem que o projeto foi um erro

Num comunicado de imprensa divulgado na sexta-feira, a UEFA afirma que Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter de Milão, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur reconheceram e aceitaram que "o projeto da Superliga foi um erro e pedem desculpa aos adeptos, às federações nacionais, às ligas nacionais, aos outros clubes europeus e à UEFA".

A UEFA aplicou sanções financeiras às nove equipas. Coletivamente, as equipas vão doar 15 milhões de euros (18,25 milhões de dólares) a instituições de caridade e vão renunciar a cinco por cento das receitas que teriam recebido das competições. A UEFA diz que os clubes concordaram em ser multados em até 100 milhões de euros (US $ 121,7 milhões) se violarem seus compromissos com a UEFA.

LEIA: A Superliga Europeia estava a ser preparada há três anos. Demorou 48 horas a ser desfeita

O presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, disse no comunicado: "Estes clubes reconheceram rapidamente os seus erros e tomaram medidas para demonstrar a sua contrição... o mesmo não se pode dizer dos clubes que continuam envolvidos na chamada 'Superliga' e a UEFA vai lidar com esses clubes posteriormente."

Os restantes três clubes fundadores da Superliga, Barcelona, Juventus e Real Madrid, continuam em litígio com a UEFA.

Na sexta-feira, o copresidente executivo e diretor do Manchester United, Joel Glazer, escreveu uma carta ao fórum de adeptos reiterando as suas "sinceras desculpas pelos erros cometidos" ao inscrever-se na Super League.

"Em particular, quero reconhecer a necessidade de mudança", acrescentou. "Com uma consulta mais aprofundada convosco, enquanto principal órgão representativo dos adeptos, sobre uma série de questões importantes, incluindo as competições em que jogamos.

"Queremos trabalhar em conjunto para apresentar um pacote ambicioso de medidas que transformem a nossa relação com os adeptos e reforcem o clube a longo prazo. Neste espírito, vamos contactar os membros do fórum para marcar uma reunião em que participarei o mais rapidamente possível após o último jogo da época."

Fonte: edition.cnn.com