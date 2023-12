Novak Djokovic vence o seu milésimo jogo na ATP Tour com a vitória na meia-final do Open de Itália

Roger Federer, Rafael Nadal, Jimmy Connors e Ivan Lendl são os únicos outros homens que atingiram a marca histórica. Djokovic alcançou a sua milésima vitória em 1.203 partidas, tornando-se o quarto mais rápido a conseguir o feito, de acordo com as estatísticas da ATP.

O 20 vezes vencedor do Grand Slam, que foi presenteado com um bolo pelos organizadores do torneio para celebrar a ocasião, obteve a sua primeira vitória ao nível do Tour em 2004 e, desde então, tornou-se um dos melhores tenistas de todos os tempos.

"Obrigado ao torneio e ao público por celebrarem este marco comigo", disse Djokovic na entrevista que deu no campo à ATP. "Obviamente, estava a ver o Roger e o Rafa a celebrarem esses marcos nos últimos dois anos e estava ansioso por chegar aos 1.000.

"Sou muito, muito abençoado e privilegiado por ter tantas vitórias no Tour. Já passou muito tempo desde que joguei a minha primeira partida e ganhei a minha primeira partida no Tour e espero que eu possa continuar e que haja muito mais vitórias por vir."

Djokovic, que está à procura do seu primeiro título da época, vai tentar chegar às 1.001 vitórias no domingo, quando defrontar o grego Stefanos Tsitsipas, número 5 do mundo, na final do Open de Itália.

Fonte: edition.cnn.com