Novak Djokovic ultrapassa o recorde histórico de semanas de Roger Federer como número 1 do mundo

O sérvio está agora no topo do ranking ATP há 311 semanas, ultrapassando a marca de 310 semanas de Federer na segunda-feira.

Djokovic teve cinco períodos diferentes como o melhor tenista masculino do mundo, mais recentemente conquistando o primeiro lugar de Rafael Nadal em fevereiro de 2020.

"Fico muito entusiasmado por percorrer o caminho de lendas e gigantes deste desporto", disse Djokovic no ATP Tour.

"Saber que conquistei o meu lugar entre eles seguindo o meu sonho de infância é uma bela confirmação de que quando se faz as coisas por amor e paixão, tudo é possível."

O jogador de 33 anos chegou ao topo da classificação em julho de 2011 e estabeleceu-se como um dos melhores jogadores da história do ténis.

Depois de vencer o Open da Austrália em fevereiro, Djokovic tem agora 18 títulos do Grand Slam no seu nome, apenas menos dois do que Federer e Nadal.

"Os muitos feitos de Novak no ténis são extraordinários", afirmou Andrea Gaudenzi, Presidente da ATP. "Entre eles, este recorde pode ser considerado o mais impressionante".

"Atingir o número 1 é algo com que muitos jogadores sonham e que muito poucos conseguem, e ter mantido o primeiro lugar durante mais tempo do que qualquer outro é uma prova dos níveis de excelência sustentada que Novak redefiniu no nosso desporto."

Djokovic reagiu de forma algo discreta à notícia do recorde nas redes sociais, escrevendo no Twitter: "Grande dia hoje".

Regresso de Federer

Após a vitória no Aberto da Austrália, Djokovic disse que agora vai direcionar seus esforços apenas para ganhar mais Grand Slams enquanto persegue o recorde masculino de Federer e Nadal.

No entanto, Federer, de 39 anos, insiste que a sua carreira está longe de ter terminado, depois de ter sofrido uma longa paragem por lesão no último ano.

Ele não joga uma partida competitiva desde que perdeu para Djokovic nas semifinais do Aberto da Austrália do ano passado, mas deve voltar à ação no Qatar esta semana.

Embora as suas expectativas continuem baixas para o seu primeiro jogo em mais de um ano, Federer tem os olhos postos na sua plena forma física em Wimbledon, em junho.

"Posso surpreender-me a mim próprio, mas na verdade já o fiz nos treinos das últimas semanas", disse aos jornalistas.

"Fiquei surpreendido com o facto de ter corrido tão bem. Mas, como sabemos, os jogos são um animal diferente".

Fonte: edition.cnn.com