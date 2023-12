Novak Djokovic será detido no sábado, antes de nova audiência em tribunal

O Ministro da Imigração, Alex Hawke, anunciou a decisão de revogar o visto da estrela do ténis numa declaração na sexta-feira, após dias de deliberação sobre a expulsão do sérvio de 34 anos da Austrália.

As esperanças do tenista masculino mais bem classificado do mundo de disputar o Open da Austrália e de ganhar um 21º Grand Slam recorde estão agora por um fio, enquanto a sua equipa jurídica luta para o manter no país.

O caso de Djokovic para permanecer na Austrália será ouvido no sábado no Tribunal Federal do país, após uma audiência de emergência perante o juiz Anthony Kelly no Circuito Federal e Tribunal de Família na sexta-feira. O Tribunal Federal da Austrália é uma instância superior ao tribunal a que Kelly presidia.

"Hoje exerci o meu poder ao abrigo da secção 133C(3) da Lei da Migração para cancelar o visto do Sr. Novak Djokovic por motivos de saúde e de boa ordem, com base no facto de ser do interesse público fazê-lo", afirmou Hawke numa declaração na sexta-feira.

"Ao tomar esta decisão, considerei cuidadosamente as informações que me foram fornecidas pelo Ministério dos Assuntos Internos, pela Força de Fronteira Australiana (ABF) e pelo Sr. Djokovic. O Governo de Morrison está firmemente empenhado em proteger as fronteiras da Austrália, particularmente em relação à pandemia de Covid-19".

A decisão surge quatro dias depois de o juiz Kelly ter decidido que os agentes da Australian Border Force (ABF) tinham sido "pouco razoáveis" quando cancelaram o seu visto inicial para entrar na Austrália à sua chegada ao país, a 5 de janeiro. O juiz ordenou que Djokovic fosse libertado da detenção de imigração no prazo de 30 minutos.

O segundo cancelamento é a mais recente reviravolta numa saga que tem sido notícia em todo o mundo e que colocou sob escrutínio as políticas australianas em matéria de Covid e de imigração.

De acordo com a atual legislação australiana, todas as pessoas que chegam ao país têm de ser vacinadas contra a Covid-19 - o que não acontece com Djokovic - a menos que tenham uma isenção médica.

Djokovic disse que tinha a impressão de que podia entrar porque dois painéis independentes associados à Tennis Australia e ao governo do estado de Victoria lhe tinham concedido uma isenção com base no facto de ter sido infetado com Covid-19 em dezembro.

O governo federal argumentou que, de acordo com as suas regras, a infeção anterior com Covid-19 não é uma razão válida para uma isenção.

Apesar da decisão de segunda-feira, o ministro da imigração manteve o poder ministerial de intervir pessoalmente no caso e, em última análise, teve a última palavra sobre se Djokovic seria autorizado a ficar, embora a sua decisão possa ser objeto de recurso.

Na sua decisão, o juiz observou que, se Djokovic tivesse sido deportado, teria sido proibido de entrar na Austrália durante três anos. No entanto, em circunstâncias especiais, esta proibição pode ser anulada.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que a decisão do ministro de cancelar o visto de Djokovic protegeu os "sacrifícios" que os australianos fizeram durante a pandemia.

Numa declaração, Morrison disse que a "pandemia tem sido incrivelmente difícil para todos os australianos, mas mantivemo-nos unidos e salvámos vidas e meios de subsistência".

"Os australianos fizeram muitos sacrifícios durante esta pandemia e esperam, com razão, que o resultado desses sacrifícios seja protegido", afirmou. "É isso que o ministro está a fazer ao tomar esta medida hoje".

Djokovic vai ser detido

Djokovic será entrevistado pela ABF às 8h00 locais de sábado (16h00 ET de sexta-feira) num local não revelado "acordado entre as partes" no processo.

Nessa altura, Djokovic será oficialmente detido por dois funcionários da força fronteiriça e escoltado até ao escritório dos seus advogados enquanto o seu caso é ouvido no tribunal federal.

O local onde Djokovic será recebido pelos agentes fronteiriços permanecerá secreto, a fim de manter a estrela do ténis em segurança e evitar "um circo mediático".

"Temos uma preocupação genuína com a segurança e com um potencial circo mediático", declarou ao tribunal o advogado de Djokovic, Nick Wood, ao implorar ao juiz Kelly que autorizasse a entrega de Djokovic aos funcionários da fronteira em privado.

Novak Djokovic v Minister for Immigration, como é conhecido o processo, foi oficialmente transferido do Federal Circuit Court para o Federal Court of Australia na sexta-feira.

Wood disse ao Tribunal Federal de Circuito que Hawke tinha usado o seu poder pessoal para cancelar o visto de Djokovic com base no facto de este poder "incitar sentimentos anti-vax" caso permanecesse na Austrália, descrevendo-o como uma "abordagem radicalmente diferente" do argumento do Governo.

Como se chegou a este ponto

Djokovic chegou a Melbourne a 5 de janeiro e viu imediatamente o seu visto cancelado por ter entrado no país sem uma razão válida para não poder ser vacinado contra a Covid-19.

Passou várias noites num hotel de detenção em Melbourne, que também alberga dezenas de refugiados - alguns dos quais estão detidos há mais de oito anos.

Os seus advogados contestaram a decisão e ganharam a batalha legal na segunda-feira, mas desde então surgiram questões sobre o comportamento de Djokovic depois de ter testado positivo para a Covid-19 a 16 de dezembro.

Numa declaração publicada nas redes sociais na quarta-feira, Djokovic reconheceu que não se isolou imediatamente após receber um diagnóstico positivo - mas negou saber que tinha o vírus quando participou em vários eventos públicos.

Também pediu desculpas por informações aparentemente falsas na declaração do seu visto para a Austrália, especificamente que não tinha viajado nos 14 dias anteriores à sua chegada ao país. As fotografias tiradas durante esse período parecem mostrá-lo em Espanha e na Sérvia.

Djokovic disse que um membro da sua equipa de apoio apresentou a informação e que a omissão foi um "erro humano".

Na declaração, Djokovic também admitiu ter dado uma entrevista e feito uma sessão fotográfica com um jornal desportivo francês enquanto o Covid era positivo, o que admitiu ter sido um "erro de julgamento".

A disputa sobre o visto e a decisão de permitir a entrada de Djokovic - que já manifestou oposição às vacinas contra a Covid-19 e aos mandatos de vacinação - no país surge numa altura em que o número de casos de Covid-19 está a aumentar.

Na sexta-feira, o estado de Vitória - onde se situa Melbourne, onde se realiza o Open da Austrália - registou 34 836 casos, com um número recorde de 976 pessoas hospitalizadas com Covid-19. Esta semana, o país ultrapassou um milhão de casos durante toda a pandemia.

O que pode vir a seguir

Maria Jockel, directora jurídica da BDO Migration Services, afirmou que os advogados de Djokovic terão 28 dias para apresentar as suas alegações ao ministro, indicando as razões pelas quais este deve reverter a sua decisão.

Apesar de o seu visto ter sido cancelado mais uma vez, os especialistas dizem que ainda é possível que Djokovic seja libertado com outro visto para disputar o Open da Austrália.

"Se houver um clamor incrível por ter o tenista número 1 do mundo detido enquanto decorre o Open da Austrália, talvez o governo ceda e o deixe sair com um visto provisório", disse Abul Rizvi, um antigo secretário-adjunto do departamento de imigração.

Um visto de transição permitiria a Djokovic trabalhar - ou, neste caso, jogar - mas as repercussões políticas dessa decisão não são claras, uma vez que parece contradizer a mensagem de que Djokovic representa um risco para a saúde do povo australiano.

O primeiro-ministro de Victoria, Daniel Andrews, disse na sexta-feira que a questão tinha uma solução simples: "Basta vacinarmo-nos".

"Essa é a chave... É o que eu digo a todos os vitorianos. Foi o que eu fiz. Foi o que os meus filhos fizeram", disse, acrescentando que o Open da Austrália era maior do que um jogador e que a questão era muito maior do que uma pessoa.

Ben Rothenberg, colaborador da CNN para o ténis, e Angus Watson, Jessie Yeung e Ivana Kottasová, da CNN, contribuíram para o debate.

