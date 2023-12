Novak Djokovic recebeu isenção de vacinas depois de ter testado positivo para a Covid-19 em dezembro, segundo documentos judiciais

O desenvolvimento ocorre no momento em que o número 1 do mundo do ténis está confinado a um centro de detenção temporária em Melbourne, enquanto enfrenta um desafio legal desesperado contra o cancelamento do seu visto antes do torneio.

"O Sr. Djokovic recebeu, em 30 de dezembro de 2021, uma carta do Diretor Médico da Tennis Australia registrando que ele havia recebido uma 'isenção médica da vacinação COVID' com o fundamento de que ele havia se recuperado recentemente do COVID ", disse o documento.

O primeiro teste PCR positivo para Covid de Djokovic foi registrado em 16 de dezembro de 2021 e, após não apresentar sinais de febre ou "sintomas respiratórios", ele posteriormente solicitou uma isenção médica para competir no Aberto da Austrália, de acordo com o processo judicial.

Em uma carta datada de 7 de dezembro, que vazou para jornalistas na sexta-feira e não pode ser verificada de forma independente pela CNN, parece que os organizadores do torneio informaram erroneamente os jogadores não vacinados que eles poderiam entrar na Austrália para participar do grand slam.

A carta informa que uma infeção confirmada por Covid-19 nos últimos seis meses, juntamente com uma carta de acompanhamento de um médico ou de uma autoridade de saúde pública, seria considerada como documentação válida para uma isenção médica. Os jogadores foram instados a apresentar os seus pedidos até 10 de dezembro, refere o documento.

A orientação parece contradizer o conselho em uma carta amplamente divulgada enviada pelo ministro da Saúde da Austrália, Greg Hunt, ao diretor do torneio, Craig Tiley, em novembro, enfatizando que uma infeção por Covid-19 nos últimos seis meses não atendia aos requisitos para entrada em quarentena.

Os documentos judiciais publicados no sábado, que foram submetidos ao tribunal antes da audiência de Djokovic na segunda-feira, confirmaram que o jogador de 34 anos - que já expressou oposição às vacinas Covid-19 e aos mandatos de vacinas - não estava vacinado quando chegou à Austrália em 5 de janeiro.

Depois de ter sido interrogado pela Força de Fronteiras Australiana, a apresentação afirma que a isenção de Djokovic foi determinada como inválida ao abrigo da Lei de Biossegurança da Austrália porque a sua "infeção anterior com COVID-19 não é considerada uma contraindicação médica para a vacinação contra a Covid-19 na Austrália".

Uma "contraindicação médica" é concedida em situações específicas em que um medicamento, procedimento, vacina ou cirurgia não deve ser usado porque pode ser prejudicial à saúde de uma pessoa.

O visto de Djokovic foi cancelado a 6 de janeiro, às 4:11 da manhã, hora local, ao abrigo da Secção 116(1)(e) da Lei da Migração, que "permite o cancelamento de um visto quando o titular representa um risco para a saúde, segurança ou boa ordem da comunidade australiana, ou para um indivíduo dentro da comunidade australiana".

Os advogados de Djokovic argumentaram na apresentação que o nove vezes campeão do Aberto da Austrália tinha todos os motivos para acreditar que lhe seria concedida a entrada no país, já que ele "possuía um visto não qualificado por qualquer condição relevante ... recebeu a certificação de uma isenção médica de vacinação do organizador do torneio ... e recebeu do Departamento de Assuntos Internos um documento informando-o de que ele cumpria os requisitos para a chegada sem quarentena".

O "documento do Departamento de Assuntos Internos" mencionado pelos advogados de Djokovic diz respeito ao formulário Australian Travel Declaration (ATD), que deve ser preenchido por todos os passageiros que chegam ao país pelo menos 72 horas antes da partida.

De acordo com o Guia Alargado do Grupo Consultivo Técnico Australiano de Imunização sobre isenções médicas temporárias para as vacinas contra a Covid-19, pode ser concedida uma isenção aos titulares de vistos em alguns casos que envolvam uma "infeção por SARS-CoV-2 confirmada por PCR, em que a vacinação pode ser adiada até 6 meses após a infeção".

No entanto, o primeiro-ministro Scott Morrison disse aos repórteres na quinta-feira que o Tennis Australia foi avisado em uma carta já em novembro de 2021 que jogadores não vacinados com uma infeção recente de Covid-19 não seriam autorizados a entrar no país.

Em conferência de imprensa, Morrison disse que o jogador de 34 anos "não tinha uma isenção médica válida" para evitar a exigência de vacinação para as chegadas ao país.

A equipa jurídica de Djokovic solicitou uma providência cautelar urgente contra a decisão das forças fronteiriças australianas de revogar o seu visto. O Tribunal Federal de Circuito do país adiou a decisão até segunda-feira sobre se ele será autorizado a permanecer na Austrália ou se será deportado.

Fotos mostram Djokovic desmascarado em eventos no dia em que os documentos mostram que ele testou positivo

Várias imagens publicadas pelas contas oficiais da Fundação Novak nas redes sociais mostram Djokovic, que não estava a usar máscara, a participar num painel de discussão perante uma audiência.

As imagens são datadas de 16 de dezembro, a mesma data em que os documentos do tribunal australiano mostram que o teste foi positivo para a Covid-19. Nenhum dos outros participantes estava a usar máscaras.

Em 17 de dezembro, a página de Facebook da Associação de Ténis de Belgrado publicou várias fotografias de Djokovic a posar com um grupo de jovens numa cerimónia de entrega de prémios de ténis. Uma das fotografias mostra pelo menos 26 pessoas, na sua maioria jovens, a posar com ele. Os meios de comunicação social locais sérvios noticiaram amplamente que Djokovic participou no evento de entrega de prémios aos jovens.

No mesmo dia, Djokovic publicou uma fotografia de si próprio com uma placa na sua conta oficial do Instagram.

A legenda diz: "É uma honra receber o meu próprio selo sérvio. Obrigado ao meu generoso país por este presente raro! Sinto-me humilhado! Estou entusiasmado por partilhar que vamos fazer uma parceria com o Serviço Postal Nacional Sérvio nos projectos da @novakfoundation para que todas as crianças tenham a oportunidade de frequentar a pré-escola 🙏🏼. Gratidão a todos os que contribuíram para este projeto. Agora @jelenadjokovicndf e eu vamos levar alguns selos para casa para as crianças escreverem ao Pai Natal".

Não é claro se Djokovic estava ciente dos resultados do seu teste antes de aparecer em qualquer um desses eventos. A CNN contactou os representantes de Djokovic para comentar o assunto.

Vários outros jogadores deram o seu apoio a Djokovic enquanto a saga dos vistos continua, incluindo o australiano Nick Kyrgios e o norte-americano John Isner.

Entretanto, na sua Sérvia natal, a família de Djokovic organizou um protesto em frente à Assembleia Nacional do país, em Belgrado, no início desta semana. O pai de Djokovic, Srdjan, disse que as autoridades estavam a manter o seu filho como "cativo" - uma afirmação que a ministra australiana dos assuntos internos, Karen Andrews, negou.

"Ele é livre de sair quando quiser e a Força de Fronteira facilitará isso", disse Andrews à ABC na sexta-feira.

"É da responsabilidade de cada viajante certificar-se de que possui toda a documentação necessária para entrar na Austrália".

Niamh Kennedy, George Ramsay e Jennifer Hauser, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

