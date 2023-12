Novak Djokovic passa à quarta ronda de Wimbledon com uma vitória confortável sobre Miomir Kecmanovic

Depois de uma vitória abrangente e em sets diretos contra o australiano Thanasi Kokkinakis no início da semana, Djokovic estava mais uma vez em um humor implacável no Centre Court, quando ele varreu Kecmanović.

"Honestamente, acho que tenho jogado cada vez melhor à medida que o torneio avança, o que é algo que se deseja sempre", disse Djokovic na sua entrevista pós-jogo no court.

"Queremos elevar o nível do ténis em cada jogo, e é isso que está a acontecer.

"Sei que posso sempre fazer melhor e espero sempre o melhor de mim, mas até agora tudo bem e estou ansioso pela próxima ronda."

O cabeça de série venceu o primeiro set em apenas 24 minutos, enquanto continua a tentar ganhar o quarto título consecutivo em Wimbledon.

Foi só no segundo jogo do segundo set que Kecmanović, classificado em 30º lugar no mundo, entrou no marcador. A certa altura, o set estava empatado a 3-3, mas Djokovic afastou-se com uma quebra de serviço a 4-3.

No último set, Djokovic quebrou duas vezes antes de Kecmanović responder com uma quebra de serviço - a sua primeira no jogo.

No entanto, foi tarde demais, e o 20 vezes campeão do Grand Slam teve a vitória enfática costurada em duas horas, para grande alegria da multidão.

"Não tomo a vossa presença como garantida, por isso obrigado por terem vindo e apoiado o ténis e os dois jogadores, nós agradecemos", disse, dirigindo-se ao Centre Court.

Djokovic vai defrontar o holandês Tim van Rijthoven na quarta ronda. O n.º 104 do mundo, um wild card no sorteio de Wimbledon, subiu na classificação nas últimas semanas antes de fazer a sua primeira aparição num Grand Slam.

Van Rijthoven derrotou Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, por 6-4 6-3 6-4, na sexta-feira, aumentando a sua série de vitórias para oito jogos.

Fonte: edition.cnn.com