Novak Djokovic é "o melhor jogador da história do ténis masculino" mas está a deixar um legado "complicado" fora do campo

"Vejo a vida como uma grande curva de aprendizagem", disse Djokovic à CNN numa entrevista no ano passado, "e sinto que ao longo dos anos aprendi a recuperar".

Essa capacidade de recuperação será posta à prova nos próximos dias, à medida que o número 1 do mundo continua a suportar um início de ano turbulento.

Ao chegar à Austrália sem vacinação, mas com uma isenção médica para competir após um teste positivo de Covid-19 a 16 de dezembro, Djokovic passou os primeiros cinco dias num centro de detenção em Melbourne, enquanto enfrentava um desafio legal contra a revogação do seu visto.

Os seus advogados argumentaram com sucesso que Djokovic tinha "assinalado absolutamente todas as caixas" para a isenção da vacina com a sua recente infeção por Covid, mas quatro dias depois, o ministro australiano da imigração, Alex Hawke, anunciou a decisão de revogar o visto de Djokovic pela segunda vez "por motivos de saúde e de boa ordem".

Ainda não é claro se a Austrália irá deportar Djokovic, uma vez que a decisão está a ser contestada pela sua equipa jurídica.

Mas é mais um revés para o sérvio de 34 anos na sua tentativa de ultrapassar Rafael Nadal e Roger Federer no topo da lista masculina de todos os tempos, com 21 títulos de Grand Slam.

Tal feito seria, sem dúvida, o momento culminante da carreira já recorde de Djokovic - o momento em que ele cimenta o seu estatuto de melhor jogador da história do futebol masculino.

"Falando estritamente de resultados, Novak Djokovic é o melhor jogador da história do ténis profissional masculino", afirmou o jornalista Ben Rothenberg.

"Está empatado com Federer e Nadal pelo maior número de títulos de Grand Slam, mas Djokovic domina praticamente todas as categorias de desempate imagináveis: a maior parte das semanas em que foi o número 1 do ranking, um registo de vitórias contra os outros dois, tendo ganho todos os eventos de Grand Slam e Masters 1000 pelo menos duas vezes (mais ninguém os ganhou todos uma vez, sequer).

"Djokovic é um contra-ataque com um excelente serviço, um atleta extraordinariamente flexível e, embora provavelmente não seja uma escolha popular para o jogador mais estilisticamente agradável de sempre, quando se trata de quem é o mais eficaz e dominante no campo durante o maior período de tempo, ele é o seu homem".

O registo fenomenal de Djokovic no Open da Austrália, um torneio que venceu nove vezes, fez dele o favorito antes do torneio deste ano, mesmo tendo em conta o seu período de detenção.

Nadal intensificou o seu regresso após uma lesão na semana passada ao conquistar o 89.º título da sua carreira no torneio Melbourne Summer Set 1, enquanto Daniil Medvedev, que derrotou Djokovic na final do Open dos Estados Unidos do ano passado, Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas também serão candidatos ao título.

Novak é a Sérvia e a Sérvia é Novak

Mas poucos teriam apostado contra Djokovic, que tem recebido um apoio fervoroso dos seus fãs - tanto em Melbourne como na sua Sérvia natal - durante a saga do visto.

Na semana passada, multidões reuniram-se à porta do Park Hotel de Melbourne em protesto contra a residência de Djokovic no local, enquanto se ouviam cânticos de apoio à porta do escritório dos seus advogados depois de ter sido autorizada a sua permanência na Austrália.

Houve cenas semelhantes no exterior da Assembleia Nacional da Sérvia, em Belgrado, onde a estrela do ténis foi saudada como um herói nacional pela sua família.

"Estão a mantê-lo em cativeiro. O nosso Novak, o nosso orgulho", disse o pai de Djokovic, Srdjan, apoiando o filho na semana passada. "Novak é a Sérvia, e a Sérvia é Novak... Se espezinham o Novak, espezinham a Sérvia e o povo sérvio".

Apesar do apoio fervoroso da sua base de fãs, Djokovic continua a ser uma figura polémica - dentro e fora da comunidade do ténis.

Já falou da sua oposição às vacinas obrigatórias e a decisão de lhe conceder uma isenção médica para o Open da Austrália foi recebida com críticas; Stephen Parnis, um dos mais proeminentes médicos de urgências da cidade, disse que a decisão enviava "uma mensagem terrível ao público".

"Não sou um especialista, claro, e não vou falar sobre os prós e os contras de ser vacinado", disse Djokovic à CNN em agosto, "mas sou um defensor da liberdade de escolha".

E acrescentou: "Acredito mesmo que a decisão deve ser deixada ao jogador.

"Não sabemos o que o futuro nos reserva. Penso que nenhum sector tem a certeza do que o futuro nos reserva.

"Vamos certificar-nos de que reunimos o máximo possível de informação especializada sobre este assunto e trabalhar com os jogadores, fornecendo-lhes toda a informação necessária para que possam fazer uma escolha consciente".

Entretanto, também foram levantadas questões sobre as acções de Djokovic na sequência do seu teste positivo ao Covid no mês passado.

Na quarta-feira, admitiu que não se isolou imediatamente após o resultado positivo, mas negou saber que tinha o vírus quando participou em eventos públicos.

Também disse ter cometido um "erro de julgamento" ao dar uma entrevista e uma sessão fotográfica ao jornal francês L'Equipe a 18 de dezembro, dois dias depois do teste positivo.

Ainda tenho os meus medos, as minhas inseguranças

Não é a primeira vez que as acções de Djokovic são questionadas durante a pandemia.

Em junho de 2020, o seu evento de exibição Adria Tour foi cancelado depois de ter testado positivo para a Covid-19, juntamente com a sua mulher, três outros jogadores, três treinadores e a mulher grávida de um jogador.

Ao contrário de outros torneios de ténis realizados na altura, o distanciamento social era limitado no Adria Tour, que era disputado em estádios cheios de gente, com os jogadores a abraçarem-se e a cumprimentarem-se uns aos outros.

"Lamento profundamente que o nosso torneio tenha causado danos", declarou Djokovic após o teste positivo, acrescentando que o evento de beneficência foi organizado "com um coração puro e intenções sinceras".

Nove meses antes do Adria Tour, Djokovic entrou em apuros ao ser expulso do US Open por ter atingido um juiz de linha com uma bola. Mais uma vez pediu desculpa e disse ter ficado "triste e vazio" com a situação.

Falando sobre esse período numa entrevista à CNN no ano passado, Djokovic reflectiu sobre as lições aprendidas.

"Continuo a ser um ser humano como todos os outros, continuo a ter os meus medos, as minhas inseguranças, continuo a cometer erros e falhas", afirmou. "O ténis é o meu terreno de aprendizagem. As minhas emoções mais fortes e bonitas vêm ao de cima, mas todas as minhas piores emoções vêm ao de cima".

Durante e após o Open da Austrália deste ano, é provável que a posição de Djokovic sobre as vacinas continue a ser escrutinada. De acordo com o ATP Tour, ele é um dos três jogadores não vacinados classificados entre os 100 melhores.

"O legado de Djokovic é extremamente complicado e está a tornar-se ainda mais complicado", disse Rothenberg

"Apesar de todo o seu profissionalismo e generosidade (é excelente com instituições de caridade e na interação com os seus fãs), o seu discernimento coloca-o frequentemente em apuros, desviando-o muitas vezes ... para ideias marginais, como o seu recente compromisso anti-vacinas.

"Muito do ténis tem a ver com personalidades e graça dentro e fora do campo, e Djokovic tem-se sabotado repetidamente nestas áreas."

A CNN contactou várias vezes o representante de Djokovic para comentar o Open da Austrália, mas não obteve resposta.

Djokovic ganhou o seu primeiro título do Grand Slam no Open da Austrália em 2008, após o que teve de esperar três anos pelo seu próximo grande triunfo, novamente no Open da Austrália.

Os títulos do Grand Slam - 11 no total - surgiram rapidamente no período de seis anos entre 2011 e 2016, culminando com Djokovic a reivindicar o "Nole Slam" como o campeão dos quatro torneios do Grand Slam ao mesmo tempo.

Mas uma lesão no cotovelo em 2017 fez descarrilar o progresso de Djokovic. A sua relutância inicial em submeter-se a uma cirurgia frustrou o seu antigo treinador Andre Agassi, que disse ao The Guardian que pensava que Djokovic esperava que o seu cotovelo se "curasse naturalmente, holisticamente".

Djokovic acabou por optar pela cirurgia no início de 2018 e regressou ao court alguns meses depois, mas foi um revés que quase o levou a desistir completamente do ténis.

"Para fazer a cirurgia, foi contra os seus valores fundamentais", disse a sua mulher Jelena à CNN em 2019. "Foi realmente enorme, é como se ele tivesse enterrado uma parte dele com essa decisão. Ele disse: 'Estou acabado, não vou mais jogar ténis, perdi isto, não me estou a divertir mais, é isto.'"

Desde essa cirurgia ao cotovelo, Djokovic ganhou oito títulos do Grand Slam num período de quatro anos, acabando por igualar o recorde de Federer e Nadal em Wimbledon no ano passado.

Muitos consideram que é apenas uma questão de tempo até que ele seja o dono do recorde e se estabeleça como o maior jogador da história do ténis masculino - um titã no campo com um legado complicado e controverso fora dele.

Christina Macfarlane, Don Riddell, Ben Church, Hannah Ritchie, Jessie Yeung e Angus Watson da CNN contribuíram para a reportagem.

