Novak Djokovic é apanhado num erro de visto à chegada a Melbourne, no meio da polémica do Open da Austrália

Os organizadores do torneio anunciaram na terça-feira que Djokovic tinha recebido uma isenção médica - uma decisão que provocou uma reação negativa entre os australianos.

No entanto, de acordo com o The Age e o The Sydney Morning Herald, a Força de Fronteiras Australiana contactou o governo do estado de Victoria depois de ter tido conhecimento de um problema com o visto apresentado pela equipa de Djokovic quando o sérvio estava a caminho da Austrália.

O 20 vezes campeão do Grand Slam terá viajado para a Austrália com um visto que não permite isenções médicas por não estar vacinado, informaram os meios de comunicação australianos.

O ministro interino dos Desportos de Victoria, Jaala Pulford, confirmou num tweet na quarta-feira que o governo não apoiaria o pedido de visto de Djokovic.

"O Governo Federal perguntou-nos se apoiaríamos o pedido de visto de Novak Djokovic para entrar na Austrália. Não iremos fornecer a Novak Djokovic apoio individual ao pedido de visto para participar no Grand Slam do Open da Austrália de 2022", escreveu Pulford.

"Sempre fomos claros em dois pontos: as aprovações de vistos são uma questão para o Governo Federal e as isenções médicas são uma questão para os médicos", acrescentou.

As agências noticiosas australianas informaram que a Força de Fronteiras Australiana procurou posteriormente o apoio do Governo de Victoria para facilitar a entrada de Djokovic, uma vez que Victoria é parceira da Tennis Australia na organização do Open da Austrália.

Tanto o The Age como o The Sydney Morning Herald informaram que Djokovic seria provavelmente autorizado a sair do avião e a entrar em Melbourne, mas a situação ainda estava a decorrer à meia-noite, hora local.

Nem a Tennis Australia nem a equipa de Djokovic estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto quando contactadas pela CNN.

O treinador de Djokovic, Goran Ivanisevic, publicou uma fotografia nas redes sociais do que parece ser o aeroporto de Melbourne, onde o número 1 do mundo do ténis masculino está alegadamente detido devido à confusão com o visto.

Ivanisevic publicou a foto dele e de outras pessoas com a legenda: "Não é a viagem mais normal para Down Under", no Instagram na quarta-feira.

Os australianos reagiram com raiva e ceticismo à notícia de que o número 1 do ténis masculino recebeu uma isenção para competir.

A participação de Djokovic era incerta, depois de os jogadores terem sido informados de que teriam de ser totalmente vacinados para poderem participar ou obter uma isenção médica concedida por um painel independente de peritos. A isenção do mandato da vacina significa que ele defenderá seu título de 2021 em Melbourne.

Djokovic, que está empatado com Roger Federer e Rafael Nadal em 20 títulos individuais de Grand Slam, não revelou publicamente seu status de vacinação, mas expressou oposição às vacinas Covid-19 e aos mandatos de vacinas em abril de 2020.

"Pessoalmente, oponho-me à vacinação e não gostaria de ser forçado por alguém a tomar uma vacina para poder viajar", disse ele num chat ao vivo no Facebook, segundo a Reuters.

Mas em maio do ano passado, Djokovic disse que a vacinação era uma questão de escolha pessoal: "Vou manter a decisão de ser vacinado ou não para mim próprio. É uma decisão íntima e não quero entrar neste jogo de pró e contra as vacinas, que infelizmente os media estão a criar hoje em dia".

Os organizadores do Open da Austrália disseram num comunicado na terça-feira que a isenção de Djokovic foi "concedida após um rigoroso processo de revisão envolvendo dois painéis independentes separados de especialistas médicos".

Mas a isenção da vacina provocou reacções negativas na Austrália.

O vice-líder liberal vitoriano David Southwick considerou a decisão de permitir que Djokovic participasse no torneio deste ano "uma vergonha", descrevendo-a como um "pontapé nas entranhas de todos os vitorianos" que suportaram meses de confinamento e sofreram reveses pessoais durante a pandemia.

Apelos a um boicote

Kevin Bartlett, uma das mais famosas antigas estrelas da Liga Australiana de Futebol (AFL) de Melbourne, tweetou que os australianos tinham sido "tomados por parvos". Stephen Parnis, um dos mais proeminentes médicos de urgência da cidade e antigo presidente da Associação Médica Australiana (AMA), afirmou que a decisão enviava "uma mensagem terrível" ao público.

Em Melbourne, uma das cidades mais fechadas do mundo em 2021, os fãs do ténis recorreram às redes sociais para apelar a um "boicote" ao Open da Austrália.

O CEO da Tennis Australia, Craig Tiley, defendeu a imparcialidade do processo de revisão da isenção médica na quarta-feira, dizendo aos repórteres durante uma conferência de imprensa que "ninguém sabia quem era o candidato".

"Houve 26 candidatos ao longo do processo - há uma mão-cheia que obteve uma isenção e essa informação só é divulgada por esses indivíduos com base nos motivos pelos quais lhes foi concedida uma isenção", disse Tiley.

"O processo tem sido muito claro e compreendemos perfeitamente e simpatizamos com o facto de algumas pessoas estarem chateadas com o facto de Novak ter entrado por causa das suas declarações no passado sobre a vacinação", afirmou.

"No entanto, cabe-lhe a ele discutir com o público a sua condição, se assim o desejar, e a razão pela qual recebeu a isenção."

O ministro interino dos Esportes de Victoria, Jaala Pulford, disse aos repórteres que "ninguém teve tratamento especial".

"O processo é incrivelmente robusto. É desidentificado e estamos onde estamos, e assim o ténis pode começar", disse ela, segundo a Reuters.

A isenção de Djokovic surge duas semanas depois de a tenista russa Nata Vikhlyantseva ter revelado que não poderia viajar para o torneio porque a sua vacina não é reconhecida pelas autoridades de saúde locais.

A vacina Sputnik V não faz parte da lista de vacinas atualmente aprovadas pelo governo australiano, o que torna a número 195 do mundo inelegível para jogar.

De acordo com as actuais directrizes do Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI), é concedida uma isenção médica a indivíduos que tenham uma "condição médica aguda importante (por exemplo, submetidos a uma grande cirurgia ou internados num hospital devido a uma doença grave".

Os outros motivos restantes para uma isenção médica dizem respeito a pessoas que sofreram um "evento adverso grave atribuído a uma dose anterior de uma vacina contra a Covid-19, sem outra causa identificada" e a um vacinado que "representa um risco para si próprio ou para os outros durante o processo de vacinação", devido a uma "perturbação subjacente do desenvolvimento ou da saúde mental".

Por último, podem ser concedidas isenções a qualquer pessoa com uma "infeção por SARS-CoV-2 confirmada por PCR, em que a vacinação pode ser adiada até seis meses" e nos casos em que os indivíduos tenham recebido "anticorpo monoclonal anti-SARS-CoV-2 ou terapia de plasma convalescente".

Em junho de 2020, Djokovic testou positivo para o coronavírus após um evento de exibição que organizou na Croácia, mas desde então não houve relatos de que ele tenha sido reinfectado com o vírus.

A reação contra a isenção surge depois de os residentes de Melbourne terem passado mais de 260 dias confinados às suas casas, proibidos de sair, exceto para comprar mantimentos ou outros itens essenciais, principalmente em dois longos períodos de julho a outubro de 2020 e de agosto a outubro de 2021.

A Austrália começou 2022 com um número recorde de novos casos de Covid-19 devido a um surto crescente centrado nos estados do leste.

Nova Gales do Sul, o estado mais populoso, e Vitória - onde se situa Melbourne - registaram ambos um número recorde de casos diários no sábado, segundo dados do Ministério da Saúde.

Muitos comentaram nas redes sociais que milhares de australianos tinham ficado retidos no estrangeiro, incapazes de regressar ao seu país de origem, mesmo para visitar familiares doentes ou moribundos, devido aos rigorosos controlos fronteiriços da Austrália e às quotas de chegada.

Na terça-feira, Djokovic publicou uma fotografia sua num aeroporto com uma legenda em que afirmava que estava "a caminho de Down Under".

"Feliz Ano Novo a todos! Desejo a todos saúde, amor e felicidade em cada momento presente e que sintam amor e respeito por todos os seres deste maravilhoso planeta", escreveu no Instagram.

"Passei um tempo fantástico e de qualidade com os meus entes queridos durante as férias e hoje estou a ir para a Austrália com uma autorização de isenção. Vamos lá 2022".

Boris Becker, seis vezes campeão do Grand Slam e ex-treinador de Djokovic, diz que o sérvio não pretende infringir nenhuma lei e deve ter escolha pessoal sobre tomar a vacina.

"Penso que seria do interesse do sérvio falar abertamente sobre o assunto [...] e talvez deixar que todos saibam um pouco do que ele passou para obter esta isenção especial. Acho que isso vai ajudar a causa dele", disse Becker a Amanda Davies, da CNN Sport.

"Quer se goste dele ou não, é preciso respeitar os seus feitos".

Quando questionado sobre a reação dos jogadores à isenção de Djokovic, Becker acrescentou: "A diferença não será nada em relação a antes, porque ele tem vencido a maioria dos jogadores que tem visto no balneário, por isso não é o tipo mais popular, mas por várias razões diferentes".

O Open da Austrália é o primeiro Grand Slam do ano e decorre de 17 a 30 de janeiro.

Ben Church, da CNN, contribuiu com a reportagem. Reportagem adicional da Reuters.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com