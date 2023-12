Novak Djokovic detido na Austrália antes da audiência decisiva sobre imigração

Djokovic, o tenista masculino mais bem classificado do mundo, viu o seu visto revogado duas vezes pelas autoridades de imigração por não estar vacinado contra a Covid-19.

A estrela do ténis foi entrevistada pela Força de Fronteira Australiana às 8h00 de sábado, hora local (16h00 ET de sexta-feira). Foi acordado entre ambas as partes no processo que o local permaneceria "não revelado" ao público, a fim de manter a estrela do ténis em segurança e evitar um "circo mediático".

Espera-se que Djokovic passe a noite de sábado em detenção pré-imigração enquanto o seu caso é debatido no Tribunal Federal da Austrália.

Na audiência inicial de sábado, o juiz David O'Callaghan, que está a presidir ao caso, disse que o tribunal irá ouvir argumentos orais detalhados no domingo.

Se o recurso de Djokovic for aceite, esse calendário permitir-lhe-ia participar no sorteio do Open da Austrália na segunda-feira.

O torneio, no entanto, tem sido em grande parte ofuscado pela saga de alto nível fora do campo, colocando uma das maiores estrelas do ténis contra o governo australiano e as autoridades de saúde pública.

O visto de Djokovic foi revogado pela segunda vez na sexta-feira por Alex Hawke, ministro da imigração da Austrália, mas o governo concordou em não deportar Djokovic durante o fim de semana antes da conclusão do seu processo.

O advogado de Djokovic, Nicholas Wood, disse ao tribunal que o ministro da imigração tinha usado o seu poder pessoal para cancelar o visto do jogador de 34 anos com base no facto de ele poder "incitar sentimentos anti-vax" caso permaneça na Austrália, descrevendo-o como uma "abordagem radicalmente diferente" no argumento do governo.

"O novo raciocínio subjacente não é um risco direto para os outros, é que o Sr. Djokovic, estando na Austrália, em Melbourne em particular, ao estar aqui vai excitar o sentimento anti-vax. É esse o objetivo. Uma abordagem radicalmente diferente", disse Wood.

De acordo com a atual legislação australiana, todas as pessoas que chegam à Austrália têm de ser vacinadas contra a Covid-19 - o que não acontece com Djokovic - a menos que tenham uma isenção médica.

Djokovic disse que tinha a impressão de que podia entrar porque dois painéis independentes associados à Tennis Australia e ao governo do estado de Victoria lhe tinham concedido uma isenção com base no facto de ter sido infetado com Covid-19 em dezembro. O governo federal argumentou que, de acordo com as suas regras, a infeção anterior com Covid-19 não é uma razão válida para uma isenção.

A equipa jurídica de Djokovic contestou a decisão de sexta-feira e o caso foi transferido para o Tribunal Federal da Austrália.

Após uma audiência de emergência na sexta-feira, o juiz Kelly decidiu que Djokovic teria de se submeter a uma entrevista com a Força de Fronteira Australiana num local não revelado.

Kelly ordenou que as autoridades colocassem Djokovic em detenção e o acompanhassem ao escritório do seu advogado enquanto o seu caso é apresentado ao Tribunal Federal.

O visto de Djokovic foi revogado pouco depois da sua chegada a 5 de janeiro, mas Kelly decidiu no início desta semana que os agentes fronteiriços tinham sido "pouco razoáveis" quando cancelaram o seu visto inicial para entrar na Austrália. O juiz ordenou então que Djokovic fosse libertado da prisão de imigração.

