Novak Djokovic, descontente, abandona o Open de França e põe fim à série de vitórias em Grand Slams

A vitória de Thiem por 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 pôs fim à série invicta de 26 jogos do número 1 do mundo em grandes torneios, que começou no ano passado em Wimbledon.

Também acabou com as suas esperanças de conquistar quatro Grand Slams consecutivos pela segunda vez.

Thiem, por sua vez, será o adversário de Rafael Nadal na final pela segunda temporada consecutiva. Ele se tornou o primeiro jogador fora dos três grandes, Nadal, Djokovic e Roger Federer, a chegar duas vezes seguidas à final masculina em Roland Garros desde o sueco Robin Soderling em 2009 e 2010.

A tarefa de Thiem sempre foi difícil contra o 11 vezes campeão - Nadal venceu em sets diretos em 2018 - mas ainda mais agora, dada a vitória desgastante sobre Djokovic e nenhum dia de folga entre a semifinal e a final.

O quarto cabeça de série passou quase três horas em court no sábado, depois de os procedimentos terem sido interrompidos com o jogador de 25 anos a vencer por 3-1 na terceira sexta-feira.

"Estou a sentir-me bem", disse Thiem. "Estou cheio de adrenalina, claro, ainda por causa do jogo de hoje e também vou ter isso amanhã. Não vou estar cansado. Tudo isso virá depois do torneio.

"Por isso, estou pronto para deixar tudo o que me resta no court amanhã".

Há doze meses, no Open de França, Djokovic também saiu profundamente frustrado, ao perder para o relativamente desconhecido Marco Cecchinato, num jogo dos quartos de final em que teve oportunidades atrás de oportunidades.

Djokovic entra em conflito com o árbitro

Em condições ainda tempestuosas em Paris - embora nem de perto tão ventosas como na sexta-feira - Djokovic ficou agitado quando o árbitro Jaume Campistol lhe deu um aviso de violação de tempo enquanto servia a 5-6, 30-15 no terceiro set. Djokovic é conhecido, tal como Nadal, por demorar o seu tempo entre os pontos de serviço.

Mais tarde, parece ter dito a Campistol para esperar que a multidão se acalmasse antes de iniciar o seu relógio de pancadas.

Pouco depois de Thiem ter feito uma devolução de backhand num quarto set point, o 15 vezes campeão de grandes prémios recebeu um aviso por conduta anti-desportiva. A sua frustração aumentou.

Djokovic perguntou a Campistol: "Alguma vez jogou ténis?"

Campistol respondeu "sim".

"Então sabe como é nesta situação de 5-6, um ponto longo, o público ainda a bater palmas, certo?

"Agora já te tornaste reconhecível", disse também.

No final das contas, foi esse tipo de semifinal para Djokovic.

"Obviamente, quando se está a jogar em condições de furacão, é difícil dar o seu melhor", disse Djokovic aos jornalistas momentos depois de sair do court.

"É apenas uma questão de sobreviver neste tipo de condições e tentar manter o serviço e jogar uma bola a mais do que o adversário no court.

"Foi assim que me senti a jogar ontem".

Devido ao vento extremo, Djokovic pediu ao supervisor Andreas Egli para parar o jogo no primeiro set. Foi recusado.

"Ele disse que, desde que não houvesse objectos voadores a entrar no campo, não havia problema", disse Djokovic. "Eu não sabia que um guarda-chuva não é um objeto voador, que voou no primeiro jogo da partida, mas essa é a decisão deles. Acho que eles conhecem melhor o ténis".

Depois de um segundo atraso devido à chuva, os organizadores suspenderam o jogo às 18:30, hora local, apesar de a chuva ter parado e o sol ter aparecido.

Alguns sugeriram que Djokovic abandonou o recinto antes de o torneio tomar oficialmente a decisão, mas ele disse que não foi esse o caso.

"Saí quando cancelaram o jogo do dia", disse.

Quando questionado sobre as razões do adiamento, Djokovic respondeu: "Não sei. Podes perguntar-lhes".

No recomeço, Djokovic pressionou constantemente Thiem e teve a sua recompensa ao encostar a 3-4 no terceiro.

A 4-4, com outra oportunidade de break, um rally de 21 pancadas terminou com o austríaco a bater um drop shot winner - fora da rede.

Seguiu-se o drama do prolongado 12º jogo, um jogo em que Thiem enviou um slice de backhand de rotina para longe num primeiro set point. Um primeiro serviço para o corpo e um ás evitaram mais dois set points antes de Thiem antecipar o serviço de Djokovic, fazer um voleio e esmagar um backhand.

Djokovic conseguiu uma vantagem de um break no quarto set, mas Thiem empatou e chegou a liderar por 5-4.

Recuperação temporária

A um jogo da vitória e a 0-15 no serviço de Djokovic, um erro de Thiem ajudou um aliviado Djokovic a aguentar-se.

Com a tensão a aumentar, Djokovic quebrou no jogo seguinte, graças a uma dupla falta.

Houve rallies prolongados e de cortar a respiração, incluindo quando o veloz Thiem conjurou outra oportunidade de break ao correr para um drop shot e ao colocar habilmente a sua resposta de backhand em ângulo, passando por Djokovic.

Djokovic manteve-se firme, mas depois errou num break point a 1-1 no quinto ponto. E que oportunidade foi essa.

À medida que as pancadas de saída se acumulavam, Djokovic chegou confortavelmente a uma de Thiem, mas empurrou o seu forehand para longe.

A situação foi claramente afetada, já que desta vez Djokovic cedeu no jogo seguinte, quando o seu voleibol bateu na fita e caiu de lado.

Pode dizer-se que a rede estava a torcer por Thiem, uma vez que, noutra altura, um dos remates do austríaco bateu na fita e transformou-se num lob sobre Djokovic.

Djokovic salvou um break point a 1-4, com a chuva a intervir mais uma vez para parar o jogo.

Último set dramático

Incrivelmente, o primeiro ponto após o atraso de uma hora - que interrompeu a final feminina, que deveria começar às 15h00 locais, entre Ashleigh Barty e Marketa Vondrousova - viu Djokovic e Campistol discordarem sobre uma marca de bola, quando o sérvio deixou de jogar uma bola de Thiem perto da linha de base.

O ponto foi para Thiem, mas Djokovic salvou o segundo break point com um bom serviço e quebrou para 3-4.

Com todo o ímpeto, Djokovic, no entanto, gaguejou - caindo de 30-0 para 5-3.

O drama, no entanto, não ficou por aqui.

Parecendo estar a caminho da vitória com 40-15, Thiem falhou um par de pancadas de backhand - uma para a rede e outra para fora - em dois match points.

No break point, apanhou o seu backhand e enviou-o para a rede.

Mas Djokovic não conseguiu salvar um terceiro match point aos 5-6, com Thiem a bater com um forehand para marcar um confronto com Nadal.

"De alguma forma, tive a sensação de que tinha a vantagem durante todo o encontro e depois, no final, tornou-se muito difícil", disse Thiem. "No final, ambos podíamos ganhar, e felizmente consegui" a vitória.

Thiem melhorou para 2-1 contra Djokovic no Open de França, mas ainda não ganhou um set a Nadal nos seus três confrontos em Paris.

E, para azar de Thiem, Nadal está a jogar o seu melhor ténis na atual temporada de terra batida.

"Tento manter todas as emoções positivas que estou a ter neste momento, devido a este fantástico jogo de hoje", disse Thiem. "E ir com uma mente realmente positiva para o jogo de amanhã.

"Depois logo se vê."

Fonte: edition.cnn.com