Destaques da história

Novak Djokovic continua em dificuldades depois da surpreendente derrota em Indian Wells

Djokovic perde para Taro Daniel por 7-6 4-6 6-1

A sua primeira derrota em Indian Wells desde a sua estreia no torneio em 2006

O primeiro jogo do sérvio desde que foi operado ao cotovelo há várias semanas

O último título de Grand Slam foi no Open de França de 2016

O sérvio já foi o jogador mais dominante do mundo - ganhou quatro títulos consecutivos de Grand Slam de 2015 a 2016 - mas pouco dessa forma cintilante estava em exibição quando o 12 vezes vencedor do Grand Slam foi perturbado pelo qualificador japonês Taro Daniels 7-6 (7-3) 4-6 6-1 na segunda rodada em Indian Wells no domingo.

Não é de admirar que Djokovic tenha sofrido uma lesão e que tenha dito aos jornalistas depois disso: "Para mim, pareceu-me o primeiro jogo que joguei na digressão. Muito estranho".

Djokovic - que beneficiou de um bye na primeira ronda - cedeu uma vantagem de 5-2 no primeiro set e acabou por cometer 61 erros não forçados.

Depois de ter tido tanto sucesso no deserto da Califórnia ao ganhar cinco títulos, o domingo marcou a sua primeira saída de Indian Wells desde a sua estreia em 2006. E não perdia para nenhum qualifier desde 2008 em Miami.

Quando a sua forma começou a cair no final de 2016, Djokovic admitiu que tinha sido afetado por problemas fora do campo, sobre os quais ainda não falou. Mas seus problemas com o cotovelo certamente parecem ser a maior preocupação.

Djokovic encerrou a sua temporada depois de Wimbledon em 2017 e, apesar de não estar no seu melhor, decidiu jogar no Open da Austrália deste ano, onde foi eliminado pelo sul-coreano Hyeon Chung na quarta ronda.

Anunciou então, no início de fevereiro, que tinha sido submetido a uma "pequena intervenção médica" no cotovelo, antes de treinar em Las Vegas com o seu famoso treinador Andre Agassi.

Reviravolta rápida após a cirurgia

"Nem sequer era suposto eu estar aqui por causa da cirurgia que foi feita há apenas cinco ou seis semanas", disse Djokovic.

Como se não bastasse a cirurgia, Djokovic parecia estar a sofrer de uma doença nas vésperas de Indian Wells.

"Perdi completamente o ritmo, tudo", disse Djokovic. "Também tive um pouco de dificuldade com a saúde nas últimas semanas.

"Mas... Fiquei grato por estar em court depois de uma cirurgia tão rápida. Mas, ao mesmo tempo, não me senti nada bem.

"Cometi tantos erros não forçados que foi um daqueles dias em que não se consegue encontrar o ritmo a partir da linha de base, especialmente do lado do backhand. Essa sempre foi uma pancada sólida para mim ao longo da minha carreira.

"Apenas alguns erros inexplicáveis e incaracterísticos. Mas isso, acho eu, faz parte das circunstâncias particulares em que me encontro neste momento."

O apoio de Del Potro

Se há alguém que sabe o que é lidar com lesões, esse alguém é Juan Martin del Potro - a carreira do vencedor do US Open de 2009 tem sido devastada por lesões no pulso. Mas o argentino apoiou a recuperação de Djokovic.

"Acho que é apenas (uma questão de) tempo para chegar onde ele merece estar", disse Del Potro. "E se o corpo dele se sentir bem, o ténis vem junto e a confiança também.

"Mas não é fácil lidar com este tipo de frustrações após lesões ou quando se é sempre o favorito para ganhar um torneio, se chega aqui e se perde na primeira ronda.

"Mas ele é suficientemente forte para lidar com isso e eu adoro-o e quero vê-lo nos lugares cimeiros muito em breve."

Por enquanto, Del Potro - dado seu forte início de 2018 - parece ser o maior rival de Roger Federer em Indian Wells.

Enquanto Federer venceu o argentino Federico Delbonis por 6-3 7-6 (8-6) na estreia, Del Potro começou o seu torneio ao derrotar o promissor australiano Alex de Minaur por 6-2 6-1.

Quanto a Djokovic, a questão que se coloca agora é se irá jogar em Miami no final deste mês.

