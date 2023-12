Novak Djokovic abandona a Austrália depois de o tribunal ter rejeitado o pedido de visto

A estrela do ténis partiu da Austrália num voo da Emirates com destino ao Dubai, depois de ter perdido o seu recurso legal contra a decisão de revogar o seu visto pela segunda vez.

Numa audiência virtual no início do dia, três juízes do Tribunal Federal rejeitaram por unanimidade o pedido de Djokovic para anular a decisão do ministro da imigração de cancelar o seu visto, mas não publicaram os motivos da decisão.

O número 1 do mundo deveria jogar na segunda-feira à noite no Open da Austrália, em Melbourne, onde o atual campeão esperava conquistar um recorde de 21º título de Grand Slam masculino.

A saga de alto nível, fora do campo, que opõe uma das maiores estrelas do ténis ao governo australiano e às autoridades de saúde pública, ensombrou a preparação para o primeiro Grand Slam de ténis do ano.

Numa declaração, Djokovic afirmou estar "extremamente desiludido" com a decisão e que iria cooperar com as autoridades relativamente à sua saída do país.

"Sinto-me desconfortável pelo facto de as atenções nas últimas semanas se terem centrado em mim e espero que agora nos possamos concentrar no jogo e no torneio que adoro", acrescentou o comunicado.

"Gostaria de desejar aos jogadores, aos responsáveis pelo torneio, ao pessoal, aos voluntários e aos adeptos tudo de bom para o torneio".

O destino final de Djokovic depois de aterrar no Dubai ainda não foi confirmado, mas a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, disse estar ansiosa por ver a estrela do país regressar a casa.

"Penso que a decisão é escandalosa. Estou desiludida e penso que a decisão mostrou como funciona o Estado de direito noutros países, ou seja, como não funciona", afirmou Ana Brnabic numa entrevista à Beta News Agency, em Belgrado.

"Estou ansioso por ver Djokovic no seu próprio país, na Sérvia, e por passar por isto juntamente com ele e dar-lhe o nosso apoio neste momento difícil para ele".

Entretanto, o Ministro da Imigração, Alex Hawke, congratulou-se com a decisão do tribunal e sublinhou o empenhamento do Governo em manter uma política de fronteiras forte.

A Austrália já teve algumas das políticas de fronteiras mais duras do mundo para impedir a entrada da Covid-19. Hawke afirmou que essas regras mantiveram os australianos "seguros" durante a pandemia e foram "fundamentais" para "salvaguardar a coesão social da Austrália".

"Os australianos fizeram grandes sacrifícios para chegar a este ponto", afirmou o comunicado.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, fez eco da sua mensagem numa declaração aos meios de comunicação social.

"Esta decisão de cancelamento foi tomada por razões de saúde, segurança e boa ordem, com base no facto de ser do interesse público. Congratulo-me com a decisão de manter as nossas fronteiras fortes e a segurança dos australianos", afirmou.

"Agradeço ao Tribunal a sua pronta atenção a estas questões e a paciência de todas as partes envolvidas, que trabalharam para resolver este problema. Agora é tempo de prosseguir com o Open da Austrália e voltar a desfrutar do ténis durante o verão".

Embora os casos de Covid-19 estejam a aumentar na Austrália, o país tem uma elevada taxa de vacinação e o número de mortes por Covid-19 permanece relativamente baixo em comparação com outros países.

Na semana passada, o país ultrapassou 1 milhão de casos de Covid-19 durante toda a pandemia - mas mais de metade desses casos ocorreram nas últimas duas semanas.

O que aconteceu no tribunal

A audiência de domingo, convocada à pressa pelo Tribunal Federal, analisou se a decisão de Hawke de cancelar o visto de Djokovic não era "razoável".

A estrela sérvia do ténis, de 34 anos, contestou a decisão do ministro da imigração com base em três argumentos, incluindo o facto de o ministro não ter considerado devidamente as consequências do cancelamento do seu visto.

O advogado de Djokovic, Nick Wood, afirmou que a decisão de Hawke era "irracional", uma vez que o ministro não tinha considerado que o ato em si poderia galvanizar os anti-vaxxers - precisamente o que o governo queria evitar.

Mas Stephen Lloyd, o advogado de Hawke, disse que, de acordo com a Lei de Migração da Austrália, o ministro não precisava de provar que Djokovic era um risco para a saúde pública, apenas que "poderia" ser.

Segundo ele, as atitudes anti-vax de Djokovic são evidentes pelo facto de não ter sido vacinado, apesar de ter tido a oportunidade de o fazer antes de chegar à Austrália.

A perceção de que Djokovic se opunha à vacinação era suficiente para incitar os anti-vaxxers no país, e o aparente desrespeito da estrela do ténis pelas regras da Covid-19 significava que havia o risco de outros imitarem as suas acções e ignorarem as ordens de saúde pública.

A Tennis Australia, o organismo nacional que rege o ténis e organiza o Open da Austrália, declarou que "respeita a decisão do Tribunal Federal" relativamente ao visto de Djokovic.

Djokovic foi substituído no sorteio pelo italiano Salvatore Caruso, que enfrentará o sérvio Miomir Kecmanović.

A ATP descreveu a decisão de manter o cancelamento do visto de Djokovic como "o fim de uma série de eventos profundamente lamentáveis" e disse que sua ausência do Aberto da Austrália era "uma perda para o jogo".

Uma saga de longa data

A saga começou há quase duas semanas, quando o visto de Djokovic foi revogado pouco depois da sua chegada, a 5 de janeiro.

De acordo com a legislação australiana em vigor, todas as pessoas que chegam ao país têm de ser vacinadas contra a Covid-19 - o que não acontece com Djokovic - a menos que tenham uma isenção médica.

Djokovic disse que tinha a impressão de que podia entrar porque dois painéis independentes associados à Tennis Australia e ao governo do estado de Victoria lhe tinham concedido uma isenção com base no facto de ter sido infetado com Covid-19 em dezembro.

O governo federal argumentou que, de acordo com as suas regras, a infeção anterior com Covid-19 não é uma razão válida para uma isenção.

À sua chegada à Austrália, Djokovic foi levado para o Park Hotel em Melbourne, que também é utilizado como centro de detenção para refugiados, enquanto os advogados preparavam um processo para anular a decisão.

Na segunda-feira, o juiz Anthony Kelly decidiu que os agentes fronteiriços não tinham sido "razoáveis" quando cancelaram o seu visto inicial para entrar na Austrália e ordenou que Djokovic fosse libertado da detenção de imigração.

O visto de Djokovic foi revogado pela segunda vez na sexta-feira por Hawke, mas o governo concordou em não deportar a estrela do ténis durante o fim de semana, antes da conclusão do seu caso.

Apesar de finalmente se ter chegado a um veredito em tribunal, os acontecimentos das últimas duas semanas continuam a dividir as opiniões e é de esperar que as consequências se prolonguem pelos próximos dias.

Não se sabe quando é que Djokovic voltará a entrar em court depois de ter dito que estava a tirar "algum tempo para descansar e recuperar, antes de fazer quaisquer outros comentários para além deste".

Djokovic terá a oportunidade de bater o recorde de títulos do Grand Slam masculino no Open de França, em maio, mas a saga levantou questões sobre a forma como os jogadores não vacinados irão competir na digressão da época.

Ameaça também manchar o incrível feito de Djokovic no desporto, uma vez que a questão continua a provocar divisões em todo o mundo.

Wayne Sterling, Helen Regan, David Tunnicliffe e Ray Sanchez, da CNN, contribuíram para esta reportagem

