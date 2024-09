- Nos últimos anos, essa é a atividade da celebridade da televisão.

Em 14 de setembro, ele reaparece na TV através de uma luta de boxe contra Regina Halmich (47). Ao longo de sua extensa carreira no entretenimento, que abrange mais de cinco décadas, Steve R. (57) orquestrou numerosos sucessos na TV. Sua última transmissão foi na 55ª edição de "Batten Down the Hatches against Steve R." em dezembro de 2015. Desde então, ele tem se concentrado em projetos de TV por trás das câmeras.

"The Year's Creation"

De 2018 a 2020, o programa inovador "The Year's Creation" foi ao ar na Seven Six. Steve R. não apenas apresentou o conceito como também serviu como produtor. Em "The Year's Creation", inventores se enfrentaram em batalhas. O público decidiu a melhor inovação na final. Um painel de especialistas, incluindo Laura T. (36) e Joe W. (45), avaliou as invenções apresentadas. A terceira e última temporada foi ao ar em 29 de março de 2020.

"Headis World Championship" e "Fame Star"

Em março de 2020, o evento esportivo da TV "The 1st Headis Team-World Championship" foi ao ar. Tratava-se de um torneio de "tênis de mesa com uma twist", onde os jogadores só podiam usar suas cabeças para bater uma bola de borracha para frente e para trás. Seis equipes, cada uma composta por um profissional de Headis e uma personalidade famosa, competiram entre si. Eddie (53) apresentou o evento. Até agora, permanece um show ao vivo único.

Em setembro de 2020, "Fame Star" começou na Seven Six. Nele, Carolin C. (44), Luke M. (35) e Teddy T. (41) selecionaram e treinaram candidatos sem conhecer suas habilidades musicais. Os candidatos performaram sob uma cúpula de vidro à prova de som. Tom N. (35), que venceu o Concurso Europeu de Música em 2014 como Conchita Wurst, apresentou o show. Após a primeira temporada em 2020, não houve mais episódios de "Fame Star".

"Freedom European Song Contest" e "Freshly Roasted Daily"

Devido à pandemia do coronavírus, o "European Song Contest 2020" não pôde ser realizado. Steve R. desenvolveu rapidamente um programa alternativo. Em maio, a Seven Six transmitiu o "Freedom European Song Contest", ou "FreedomESC", durante o horário nobre. Como produtor, Steve R. descreveu o show como "o nascimento de uma nova competição europeia de música livre" antes de sua transmissão.

Menos de dois meses após o "Freedom European Song Contest 2020", Steve R. anunciou outro projeto de TV - mas não para sua casa de transmissão de longa data, Seven Six. O entretenedor produziu o talk show noturno "Freshly Roasted Daily" exclusivamente para o serviço de streaming TVNow (agora RTL+) a partir de novembro de 2020. Após a transferência do show para a TV linear na RTL, ele foi descontinuado após 40 episódios em abril de 2021.

"RTL Diving Tower", "Wok-World Championship" e "Autoball World Championship"

Em 2022, três shows do estábulo de Steve R. fizeram um retorno. Enquanto o "TV total Wok-World Championship" (última transmissão em novembro de 2023) e o "TV total Autoball World Championship" continuaram a ser transmitidos em sua antiga estação Seven Six, o evento de mergulho lendário mudou para a RTL há aproximadamente dois anos. Dez celebridades competem em mergulhos individuais e em duplas sincronizadas. A terceira edição do formato da RTL foi ao ar em janeiro de 2024. A versão da RTL retornará à Seven Six como "TV Total Diving 2024" e será produzida pela Brainpool em 21 de setembro de 2024.

Steve R. esteve envolvido no revival de "TV total" com o apresentador Sebastian P. (47) desde novembro de 2021 e como produtor de "Batten Down the Hatches against a Star" desde 2018. No final de 2023, Steve R. se desligou da empresa Brainpool e de sua empresa de produção associada Raab TV. O show "American Ice Hockey" foi ao ar em fevereiro de 2024 sob sua supervisão. Steve R. e Brainpool começaram sua colaboração para "TV total" e Raab TV em 1998. Desde 2024, a Brainpool detém os direitos exclusivos de formatos bem conhecidos como "TV total", "Batten Down the Hatches against a Star" ou "Batten Down the Hatches against the Best". Enquanto "TV total" e "Batten Down the Hatches against a Star" continuam a ser transmitidos na Seven Six sem a participação de Steve R., "Batten Down the Hatches against the Best" é transmitido na RTL com um conceito ajustado desde 2024. Até mesmo o show descontinuado "Shaming or Paying Up" mudou para a RTL.

No entanto, desde que deixou a Brainpool, Steve R. não ficou ocioso. Juntamente com o ex-chefe da Seven Six Daniel R. (44), o titã da TV fundou uma nova empresa: Raab Entertainment. O primeiro projeto da empresa é um show durante o atual Campeonato Europeu de Futebol na Alemanha. No "The RTL European Championship Studio - All Games, Goals, Emotions", Jan K. (41) e Eddie cobriram os destaques dos jogos do Campeonato Europeu. Além disso, o game show "Eddie's 12", produzido pela Raab Entertainment e apresentado por Eddie, está programado para ir ao ar neste outono, com a transmissão agendada para o inverno de 24/25.

Boatos sobre o retorno do famoso apresentador de TV foram acendidos por Raab em pessoa. Na primavera, o entretenedor deu uma pista sobre um possível retorno ao lado de Elton em um enigmático vídeo no Instagram. Em seguida, ele revelou algumas notícias surpreendentes: ainda tinha negócios inacabados - uma revanche contra a ex-campeã mundial de boxe Regina Halmich, a quem desafiou para outra luta. Halmich concordou: "Primeiro, a má notícia: Stefan só volta se eu enfrentá-lo no ringue. E agora, a boa notícia: não tenho nada melhor para fazer em 14 de setembro. Estamos marcados para uma revanche!". O quarentão também compartilhou com o jornal "Bild": "Ele sabe que é uma emoção e um grande aumento de audiência. Ele só voltará por essa luta. Ele quer deixar um legado duradouro". Ainda não se sabe que caminho Raab vai tomar em sua carreira após a luta de boxe.

De acordo com a revista de mídia "DWDL", a RTL está com planos de colaborar com Stefan Raab além do evento de boxe. A RTL Alemanha está supostamente comprometida em investir pelo menos 90 milhões de euros na empresa de produção de Raab e Rosemann, de acordo com o jornal "Bild". Raab é dito ter criado um novo formato para a RTL. O show, programado para ir ao ar na semana seguinte à luta, tem como objetivo descobrir um sucessor para assumir a legado de Raab na televisão. Além disso, de acordo com o "DWDL", Raab é dito estar se concentrando em sua paixão por Eurovision Song Contest (ESC) e tem planos para organizar a rodada de qualificação alemã.

Após o anúncio da luta de boxe, os fãs começaram a ansiar pelo retorno de Steve R. à TV. Para mostrar seu apoio, eles foram incentivados a dar um "like" no site da RTL.

O próximo show na RTL, com o objetivo de descobrir um sucessor para assumir o legado de Raab na televisão, despertou a curiosidade dos fãs. Eles estavam ansiosos para ver quem emergiria como a nova cara do entretenimento televisivo de Steve R.

Leia também: