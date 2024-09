"Nos períodos de sol, a abundância de eletricidade nas linhas elétricas excede nossa capacidade de gerenciá-la de forma eficaz"

A Alemanha está testemunhando um aumento na energia solar, mas isso está se tornando um problema, especialmente no sul, com numerous instalações privadas em telhados e varandas. "Durante feriados ensolarados, nossas redes atualmente estão alcançando seus limites", diz Maik Render, CEO da empresa de energia de Nuremberg N-Ergie. "Eventualmente, o disjuntor vai pular." Para evitar uma sobrecarga de energia solar, Render vê duas opções: " perhaps we'll need to stop installing solar panels in areas where there are already many of them", ele sugere no "Climate Lab" no ntv. O chefe da N-Ergie também considera diretrizes para o funcionamento de instalações solares privadas, como limitar a alimentação de excesso de eletricidade na rede a certos horários. "You can't just promote, you also have to regulate sometimes", diz Render. "Como empresa municipal, nós dizemos: Esta conexão está faltando muito frequentemente."

ntv.de: Você está preocupado com o boom solar?

Maik Render: Precisamos distinguir entre grandes instalações solares ao lado de rodovias e pequenas em telhados individuais. A lei permite que desliguemos as grandes instalações quando há muito poder. Mas não podemos fazer isso com as instalações em telhados.*

As instalações em telhados estão causando o overload?

Não é um problema nacional, mas regional. Tome uma região com muitos casas, todas com instalações solares. Em um domingo de Páscoa ensolarado, quando ninguém está usando eletricidade, ainda está sendo gerada excesso de eletricidade.*

Por que os feriados são o problema? Porque as pessoas não estão trabalhando?

Exatamente. Durante o dia, quando o sol está brilhando, a indústria está parada e o consumo de energia é baixo. Nesses dias, há um excesso de eletricidade na rede, que não sabemos o que fazer com ela.*

Isso é uma previsão ou já está acontecendo?

Em dias ensolarados, nossas redes já estão alcançando seus limites hoje. Não há muito espaço no sistema. Portanto, precisamos tomar medidas técnicas agora, porque quanto mais instalações descontroladas são construídas, mais difícil será.*

Haverá cortes de energia?

Um circuito de energia é equilibrado quando tanto poder é alimentado quanto retirado. Mas se muito poder é alimentado na rede, o fusível vai pular. Pense em uma extensão: Se usada por muito tempo, especialmente com um secador de cabelo, e deixada enrolada, o cabo ficará tão quente que o fusível térmico vai pular. A mesma coisa acontece com instalações solares: Se não há mais capacidade na rede, as linhas ficam muito quentes e os fusíveis pulam. Não é um blecaute, mas não há energia por um tempo.*

O problema será exacerbado pelo boom de usinas de energia em varandas?

Sim. Na eletricidade, o consumo e a produção sempre estão em equilíbrio. Mas no novo sistema, a eletricidade é produzida durante o dia e consumida à noite. A rede de energia não está pronta para isso.*

Não é o boom solar privado geralmente benéfico, ou você discordaria?

Na N-Ergie, acreditamos na transição energética. Mas uma usina de energia convencional funciona cerca de 6000 horas por ano, enquanto o sol brilha por cerca de 1000 horas. Para substituir nossa frota de usinas de energia, precisaríamos de um parque solar seis vezes maior. Construímos muito, mas ainda não é suficiente para nos tornarmos livres de fósseis. No entanto, devemos ter cuidado ao expandir. No passado, as usinas de energia foram concentradas perto das cidades, enquanto as instalações solares são distribuídas pela área. Se construirmos muitas em regiões individuais, precisaremos das redes correspondentes lá. Se essas não estiverem disponíveis, os fusíveis vão pular. Portanto, devemos construir armazenamento e redes e talvez também dizer: Não construiremos mais painéis solares onde já há muitos deles.*

A promoção deveria ser direcionada para regiões com pouco poder solar e para promover a expansão da rede em áreas com muito disso?

Por exemplo, mas na Baviera, isso é um problema generalizado. Você não pode dizer que mais expansão solar é necessária em Würzburg ou Kitzingen, e menos em Sulzbach-Rosenberg.*

Os lares privados que já instalaram sistemas solares deveriam considerar uma solução de armazenamento?

Sistemas PV e armazenamento geralmente são instalados juntos. No entanto, a bateria não funciona de maneira amigável à rede, mas apenas ajuda a casa, porque: o sol nasce às 8h. O consumo inicial de eletricidade é baixo, porque as pessoas vão trabalhar e as crianças vão para a escola. Quando a radiação solar é mais forte, às 11h, a bateria já está cheia. Para a rede, seria melhor se a bateria fosse carregada pela manhã e descarregada à noite. No entanto, o proprietário da casa não está interessado nisso. Eles querem estar seguros caso um campo de nuvens passe às 12h. Este é o problema: Tecnicamente, o armazenamento local poderia ajudar a rede durante horas importantes, mas atualmente não há incentivo para que os proprietários de casas façam isso.

Dado a falta de armazenamento de energia compatível com a rede, você gostaria de ter a capacidade de desligar usinas de energia em varandas e painéis solares em edifícios próximos em situações de crise a partir de Nuremberg?

Legalmente, podemos executar isso em situações específicas, especialmente para instalações de médio porte em fazendas. No entanto, como provedor de energia, preferimos transmitir eletricidade em vez de desligar instalações. Portanto, buscamos regulamentar para que o armazenamento existente sirva não apenas à casa, mas também às redes. Isso requer um incentivo financeiro, pois atualmente o comportamento amigável à rede não é financeiramente benéfico para os proprietários de casas. Eles tiram maior proveito ao carregar a bateria no custo mais baixo e utilizá-la mais tarde eles mesmos.

Como essa regulamentação poderia se manifestar? Porque muitos proprietários de casas adquirem um sistema solar e armazenamento para autossuficiência eles mesmos.

A expansão de armazenamento poderia ser compensada com taxas de rede. Como provedor de energia, poderíamos construir armazenamento que absorve eletricidade durante as horas mais ensolaradas. Atualmente, eles não são compensados, apesar de prevenir bairros escuros ou desperdício de energia. Alternativamente, poderíamos reconhecer que nem sempre se pode apenas promover, mas também às vezes exigir e impor condições: você pode ser autossuficiente, mas entre 11h e 15h, seu armazenamento não deve alimentar eletricidade na rede, mas absorvê-la de uma maneira compatível com a rede.

Este é um assunto político sensível. Pessoas que obtiveram um sistema PV para sustentar a transição energética, de repente são informadas sobre como utilizá-lo.

Costumamos discutir a transição energética em termos tecnológicos, mas hoje vamos explorar uma questão financeira: quem paga o quê e quando? A maioria dos alemães não pode comprar um sistema de painéis solares porque não possui uma casa. Este privilégio é reservado aos proprietários de casas, que foram subsidiados e reduziram seus custos de energia por duas décadas. Por que não posso fazê-los contribuir para o sistema como um todo? Em Nuremberg, há um bairro chamado Langwasser, onde, exageradamente, 20.000 pessoas moram em dez edifícios. Nenhum deles pode se beneficiar da subsídio. Eu pessoalmente não gostaria disso, mas como empresa municipal, dizemos: essa ligação entre apoiar e exigir está faltando com frequência demais.

Sério? As cargas estão atualmente distribuídas de forma desigual?

A distribuição de cargas será uma questão fundamental na transição energética, tenho certeza disso. Há consenso social de que não queremos queimar mais óleo e gás. No entanto, é difícil quando subsidiamos proprietários de casas, mas não inquilinos. Pelo menos metade da população não pode participar desse sistema. Isso cria tensão social e insatisfação. Devemos enfrentar essas verdades desconfortáveis.

Clara Pfeffer e Christian Herrmann falaram com Maik Render. A conversa foi editada para melhor compreensão e fluidez. Você pode ouvir a conversa completa no podcast "Climate Lab".

