Nos emocionantes momentos finais de Rheinderby, a intervenção vital de Luck assegura a vitória de Fortuna.

Fortuna Düsseldorf e 1. FC Köln Empatam em Derbi do Reno

O muito aguardado Derbi do Reno entre Fortuna Düsseldorf e 1. FC Köln foi uma partida tensa, mas calma antes e durante o jogo. Apesar do 1. FC Köln ter tido a vantagem, a Fortuna Düsseldorf conseguiu empatar com um gol de sorte nos segundos finais da partida. Jona Niemiec, que entrou como substituto, marcou o gol de empate com um cruzamento sortudo nos acréscimos (90.+5).

Eric Martel (21.) e Linton Maina (61.) capitalizaram nas oportunidades do 1. FC Köln. Emmanuel Iyoha (25.) igualou momentaneamente para a Fortuna Düsseldorf antes do gol de sorte de Niemiec. Este resultado manteve a Fortuna Düsseldorf no topo da tabela, pelo menos até domingo, com uma série de 20 jogos invictos na segunda divisão. O 1. FC Köln agora está a seis pontos da Fortuna Düsseldorf.

O 1. FC Köln assumiu o controle desde o início e dominou o Düsseldorf em alguns momentos. Luca Waldschmidt teve uma chance contra o goleiro atento Florian Kastenmeier (10.), e um chute livre de Maina passou perto do alvo (17.). O cabeceio de Martel finalmente deu ao 1. FC Köln uma vantagem merecida, sendo o primeiro gol em jogo aberto sofrido pela Fortuna Düsseldorf nesta temporada.

Após alguns erros do 1. FC Köln, a Fortuna Düsseldorf aproveitou e empatou com Iyoha. Apesar do 1. FC Köln ter mantido o controle, eles não criaram chances claras até o intervalo.

Após o intervalo, o padrão continuou: o 1. FC Köln controlou a posse de bola enquanto a Fortuna Düsseldorf defendia. Waldschmidt errou o alvo (47.), e Maina marcou seu terceiro gol da temporada após uma forte contra-ataque (61.). Kastenmeier foi testado várias vezes.

Nos minutos finais, a Fortuna Düsseldorf teve uma chance de empatar. Giovanni Haag acertou a parte inferior da barra, mas Niemiec salvou um ponto para os anfitriões nos segundos finais.

1. FC Nuremberg Sofre Derrota Contra Hertha BSC

O técnico Miroslav Klose e o 1. FC Nuremberg sofreram um revés em seu jogo contra o Hertha BSC e seu ex-treinador Cristian Fiel. Apesar de ter vencido contra o promovido SSV Ulm na semana anterior, o 1. FC Nuremberg sofreu sua terceira derrota no sexto jogo da temporada, perdendo por 0:2 (0:1) para o Hertha BSC.

Derry Scherhant (37.) e Palko Dardai (90.) selaram a vitória para os berlinenses com problemas de lesão, vingando sua derrota por 0:2 contra a Fortuna Düsseldorf com a vitória fora de casa. Fiel, que serviu como figura chave em Nuremberg de 2021 a 2024, agora está a cinco pontos do Nuremberg.

O jogo começou com o Nuremberg quase marcando nos primeiros minutos, mas o Hertha BSC logo assumiu a vantagem. O goleiro Jan Reichert defendeu um chute de Scherhant, mas Deyovaisio Zeefuik (36.) aproveitou o rebote. Mais tarde, Reichert fez uma defesa crucial contra Michael Cuisance (42.).

Após o intervalo, o Hertha BSC controlou o jogo com o Nuremberg não criando muitas oportunidades ofensivas. O líder defensivo do Nuremberg, Robin Knoche (55.), tirou a bola em uma situação perigosa contra o substituto Jon Dagur Thorsteinsson, antes de Cuisance (76.) errar o travessão de longe, e Florian Pick (78.) errar de perto, desperdiçando outra chance de empatar.

Eintracht Braunschweig Conquista Primeira Vitória da Temporada Contra SpVgg Greuther Fürth

O Eintracht Braunschweig conquistou sua primeira vitória da temporada na ausência do treinador suspenso Daniel Scherning. A vitória veio contra o SpVgg Greuther Fürth, que sofreu sua primeira derrota na liga, saindo da zona de rebaixamento por pelo menos mais um dia.

Rayan Philippe (33.) e (63.) marcou duas vezes para a equipe da Baixa Saxônia, agora treinada pelo assistente Marc Pfitzner, enquanto o ex-treinador Scherning recebeu uma suspensão de um jogo após receber um cartão vermelho no jogo anterior contra o SV Darmstadt (1:1).

Desde o início, o Braunschweig impressionou contra os visitantes favoritos, que jogaram na frente de uma multidão de 19,018 espectadores. A nova contratação Sebastian Polter se destacou ao lado de Philippe, criando várias chances, mas não conseguiu converter duas oportunidades de fazer 2:0 antes do intervalo. Após o intervalo, o treinador do Fürth, Alexander Zorniger, fez uma tripla substituição, mas o Eintracht Braunschweig continuou pressionando. O segundo gol de Philippe, de um canto, foi inicialmente anulado por impedimento, mas após uma revisão do VAR, foi concedido.

O seguinte é adicionado ao relatório de jogo do empate entre Fortuna Düsseldorf e 1. FC Köln: As equipes tiveram 36 finalizações, com a Fortuna Düsseldorf tendo 12 delas no segundo tempo.

Após o emocionante empate, foi anunciado: A DFL agendou um jogo no meio da semana entre a Fortuna Düsseldorf e o 1. FC Köln, a ser disputado em 15 de novembro.

