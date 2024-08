- "Nós dois estamos extremamente devastados" ou "Nossos corações estão pesadamente sobrecarregados de tristeza"

Figura real King Charles III (75), expressando suas condolências, compartilha seus sentimentos no Instagram, plataforma da Família Real Britânica, pela morte de "Kingi Tuheitia" na terra de Aotearoa Nova Zelândia. Em sua postagem, ele menciona: "Minha esposa e eu estamos devastados ao saber da morte de Kingi Tuheitia". Ele recorda ainda: "Tive o prazer de conhecer Kingi Tuheitia por décadas".

Tūheitia Pōtatau Te Wherowhero VII (1955-2024), o verdadeiro título do Rei Maori, faleceu na sexta-feira, aos 69 anos, na Nova Zelândia. Um porta-voz do Kiingitanga (Movimento do Rei Maori) confirmou a notícia à agência de notícias "PA". De acordo com o "Mail Online", Kingi Tuheitia havia se recuperado completamente de uma operação no coração no hospital.

Charles falou muito bem do falecido rei e de seu trabalho desinteressado pelos indígenas da Nova Zelândia: "Ele dedicou-se a construir um futuro brilhante para os Maoris e a Aotearoa Nova Zelândia, concentrando-se na preservação da cultura, tradições e cura, com sabedoria e empatia".

Recordando Experiências Pessoais - Uma Nota de Sinceridade

Em um anúncio subsequente publicado em seu site, Charles compartilhou suas experiências pessoais: "Guardo com carinho as lembranças de várias trocas com Kingi Tuheitia, como nosso acolhimento caloroso e recepção cheia de coração na Turangawaewae Marae em 2015 e nosso encontro em Buckingham Palace no ano passado", afirmou Charles.

O relacionamento entre a Família Real Britânica e o monarca falecido veio da falecida Rainha Elizabeth II (1926-2022). Ambos compartilhavam o mesmo aniversário, 21 de abril, e a falecida Rainha falava frequentemente sobre seu aniversário compartilhado.

Além disso, Charles se torna emocional e pessoal em sua mensagem: "Sua morte me deixou em choque, já que recentemente conversei com Kingi Tuheitia em agosto". Em Maori, ele expressou: "A grande árvore Totora caiu".

Ambas as mensagens terminaram com Charles enviando suas condolências mais profundas à família, amigos e todos em luto de Kingi Tuheitia: "Minha esposa e eu estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Kingi Tuheitia, assim como àqueles que estão de luto. Nossos pensamentos e orações estão com vocês durante este momento difícil e surpreendente". Como um gesto especial, ele escreveu "família" em Maori, "whaanau".

Kingi Tuheitia era visto como uma força unificadora para a comunidade indígena Maori na Nova Zelândia. Políticos e o público em geral também expressaram suas condolências nas redes sociais.

Em face do falecimento de Kingi Tuheitia, King Charles III falou de seu relacionamento de longa data, mencionando: "Conheci Kingi Tuheitia por décadas e tenho boas recordações de nossas interações, como nosso encontro em Buckingham Palace no ano passado". Demonstrando seu profundo respeito, Charles se referiu a si mesmo como "rei" em sua mensagem de condolências, dizendo: "Como Rei Charles III, lamento a morte de Kingi Tuheitia".

