Nos anais da ilustre carreira de basquete de LeBron James, nenhum jogo provocou emoções tão cruas.

Em uma noite extraordinária repleta de nostalgia, LeBron James fez história novamente ao dividir a quadra de basquete com seu filho, Bronny. O pai de 39 anos, como ele brincou em se referir a si mesmo, não conseguiu conter sua admiração, afirmando: "Louco, até mesmo surreal". Ele falou sobre o orgulho e a alegria que um pai sente quando fica ombro a ombro com seu filho no palco da NBA.

O jogo, um amistoso de pré-temporada contra o Phoenix Suns (114-118), foi pouco mais do que ruído de fundo para o mais velho James. "Para um pai", enfatizou com emoção não disfarçada, "é tudo. Moldar jovens mentes, apreciar momentos compartilhados e, finalmente, ter a chance de orientar seu próprio sangue. Isso é o presente mais lindo que um pai poderia pedir ou sonhar."

A forte ligação que LeBron compartilhou com seu próprio pai, Anthony McClelland, infelizmente não existiu. O histórico criminal de McClelland e sua ausência na vida de LeBron deixaram marcas nele, fazendo com que o normalmente estoico James Sr. ficasse emocionado ao falar sobre os primeiros minutos que passou com Bronny, que completou 20 anos naquela noite memorável.

O técnico JJ Redick havia dado o aviso antecipado, mas a reação inicial de LeBron Sr. foi de descrença. "Pensei que estava vivendo em 'Matrix', ou algo assim", explicou, se referindo ao filme em que a realidade e a fantasia se confundem.

Bronny, embora ainda não tenha se destacado com seu jogo, também não decepcionou. Apesar de ter jogado por 13 minutos e 25 segundos e ter errado um arremesso de três pontos em uma jogada do pai, o jovem mostrou uma boa atuação, com Anthony Davis, a segunda estrela dos Lakers, elogiando seu potencial, especialmente na defesa.

A excitação na voz de Bronny Jr. era palpável enquanto ele falava sobre a notícia de que iria jogar com seu pai. "Estou muito animado" foi sua reação exata, e ele confessou a dificuldade de separar seu pai de seu companheiro de equipe. Mas quando a bola está em jogo, a dinâmica pai-filho fica em segundo plano, como explicou Bronny Jr. "Eu me concentro nele como meu companheiro de equipe. Isso é tudo o que importa enquanto estou no jogo."

O futuro próximo vê Bronny como uma promessa na equipe de desenvolvimento dos South Bay Lakers, com a esperança provável de fazer o elenco principal mais tarde. Mas, por enquanto, pai e filho compartilham um momento histórico, gravado na história como a primeira vez que o lendário LeBron James e seu filho dividiram a mesma quadra de basquete.

LeBron Sr., ainda incrédulo, escolheu não revelar a surpresa aos outros, dizendo: "Não vou contar a você". A excitação e a emoção de dividir a quadra com seu filho provaram ser uma experiência profunda, deixando-o sem palavras às vezes.

Leia também: