- Norris assegura o confronto pelo título em Monza, conquistando a pole position.

O desafiante ao título da Fórmula 1, Lando Norris, está aumentando a competição do campeonato com sua segunda vitória consecutiva na pole position. O britânico da McLaren voou para a posição de ponta durante as qualificações no circuito rápido de Monza, deixando o atual campeão Max Verstappen com uma preocupante diferença substancial.

O holandês, que não venceu uma corrida em cinco tentativas, conseguiu apenas uma insatisfatória sétima posição no sábado. Norris superou Verstappen na Red Bull por quase sete décimos de segundo. "Estamos intrigados", comentou o consultor da Red Bull, Helmut Marko. "Algo não está Adding up aqui", disse ele, expressando que a situação estava ficando séria.

Verstappen, que tinha uma vantagem de 70 pontos sobre Norris antes da corrida de domingo (3:00 PM na Sky e RTL), corre o risco de perder mais terreno para o piloto britânico, que agora soma cinco pole positions. Norris ficou encantado após garantir sua segunda pole position, enquanto a performance de Oscar Piastri na outra McLaren selou uma primeira fila perfeita para a equipe.

Pelo menos um Ferrari conseguiu uma posição na segunda fila, animando a torcida local. Charles Leclerc terminou em quarto, mas teve que deixar o britânico da Mercedes, George Russell, passar. Behind the second Ferrari, driven by Carlos Sainz, and the second Mercedes, driven by the seven-time world champion Lewis Hamilton, was a disgruntled Verstappen. Nico Hülkenberg in the Haas finished tenth.

The chase for the fastest laps began immediately, to the delight of the packed stands. However, they had a close call when Sainz almost spun out following a gravel contact. On his second attempt, Sainz improved, but Norris was already setting the pace, ahead of Leclerc. Verstappen slipped to sixth, and things didn't improve for him. He narrowly avoided collisions with Piastri and Sainz, both of whom had premature pit releases. The race stewards looked into both incidents.

Quálifying de Franco Colapinto ended prematurely. The Argentine, who replaced the suffering of Logan Sargeant in the US in the Williams, only managed the 18th place.

The second qualifying round started with a delay due to the need to clean the track in several places. It then changed leaders frequently. In the end, Hamilton was the fastest, having also set the fastest time during the last free practice session.

Ferrari managed to secure pole position in both of the last two seasons, with Sainz in 2021 and Leclerc in 2022. Before that, it was Verstappen (2021) and Hamilton (2020). This time, however, both McLarens dominated. In the first race, Piastri drove ahead of Norris, Russell and Hamilton. Verstappen struggled with grip, describing it as "horrifying," and was initially eighth. However, Norris was in a class of his own in the final laps.

Leia também: