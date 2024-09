No último momento, Selke garante um empate para o HSV.

Na beira de uma vitória crucial em casa, o 1. FC Kaiserslautern viu-se empatado: o Hamburgo SV conseguiu um ponto graças a um gol de cabeça de Davie Selke no tempo adicional. Apesar de estar perdendo por 0:2 na 6ª rodada da 2. Bundesliga, o Hamburgo conseguiu um empate com o Kaiserslautern, terminando o jogo em 2:2 (0:1). Como resultado, o Hamburgo perdeu uma chance de promoção, enquanto o Kaiserslautern ficou no meio da tabela.

O Fritz-Walter-Stadion lotado foi palco de um primeiro tempo sem muitas emoções, com poucas oportunidades. O Robert Glatzel do Hamburgo chegou mais perto de marcar para os visitantes no 18º minuto, mas o goleiro do FCK, Julian Krahl, fez uma defesa espetacular de perto. Por outro lado, o Ragnar Ache marcou de perto após um cruzamento pela esquerda no 33º minuto, substituindo o goleiro reserva do Hamburgo, Daniel Heuer-Fernandes.

O segundo tempo viu mais um gol do Kaiserslautern. O Aaron Opoku deixou o Richmond Tachie na posição para colocar o placar em 2:0 no 50º minuto. No entanto, o Hamburgo mostrou resiliência e vislumbrou uma reviravolta. O Glatzel aproveitou um erro do Krahl na área após um canto, marcando o primeiro gol fora de casa no 59º minuto para colocar o placar em 1:2. O Ache quase estendeu a vantagem cinco minutos depois, mas errou o alvo. Nos minutos finais, o Hamburgo intensificou seus esforços para conseguir um empate.

O Krahl bloqueou um chute do Jean-Luc Dompé no tempo adicional, mas o cabeceio do Selke em uma cruzamento do Karabec no 5º minuto do tempo adicional selou um empate difícil de 2:2 para o Hamburgo.

