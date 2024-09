- No sábado, 31 de agosto de 2024, estes são os números da lotaria:

O loteria favorita da Alemanha, a Lotto, tem atraído multidões por anos, com fãs assistindo aos sorteios às quartas e sábados à noite. Você pode descobrir se seu investimento no "6aus49" ou nas categorias adicionais "Spiel 77" e "Super 6" deu algum retorno visitando este site após o sorteio (os horários dos sorteios são 6:25 PM às quartas e 7:25 PM aos sábados).

Números da Lotto em destaque

Os seguintes números são cortesia do portal de resultados da Lotto em www.lottozahlenonline.de. Todos os resultados anteriores dos sorteios são exibidos antes do resultado do sorteio atual. Esta informação é oferecida sem garantia.

A mecânica da Lotto

Na véspera do sorteio da Lotto, os jogadores escolhem seis números de uma piscina de 49 opções. Historicamente, os números seis, 49 e 32 foram os mais sorteados. Além de combinar seus números marcados com aqueles das bolinhas sorteadas da Lotto, a Superzahl, o último dígito do cupom, também deve corresponder para você ganhar o prêmio principal. Os pagamentos começam com dois números corretos da Lotto mais a Superzahl e são distribuídos em nove categorias de prêmios.

Apostas e probabilidades

Uma aposta de um euro por caixa no cupom é o padrão, além de uma taxa de processamento. Para aqueles que procuram mais chances de ganhar, as loterias adicionais "Spiel 77" e "Super 6" também estão disponíveis. As taxas para participar dessas opções são de 2,50 euros e 1,25 euros, respectivamente.

Perseguir prêmios milionários pode ser gratificante, mas uma boa dose de sorte é essencial. A chance de ganhar na categoria de prêmio principal (seis números corretos, mais a Superzahl) e, assim, o prêmio principal é de apenas 1 em 139.838.160.

Fique por dentro do sorteio da Lotto

A transmissão ao vivo da TV do sorteio da Lotto não está mais disponível. No entanto, você pode assistir ao vivo no "lotto.de" às 6:25 PM às quartas e 7:25 PM aos sábados.

No vídeo:alguns indivíduos parecem ter um talento incrível para prever os números corretos da Lotto. Um portal de Lotto analisou os primeiros nomes de seus vencedores anteriores. No vídeo, você pode ver os três primeiros para nomes masculinos e femininos.

Após verificar o portal de resultados da Lotto, você pode notar que o número 6 foi sorteado com mais frequência em sorteios anteriores da Lotto. Para ter uma chance de ganhar o prêmio principal, você precisa combinar seis números da piscina de 49 opções, além da Superzahl, o último dígito do seu cupom.

