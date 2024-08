A Edição de 2025 do Concurso de Canções Eurovisão - No próximo ano, o evento será realizado em Basileia.

Após a aquisição bem-sucedida do ESC por Nemo (25, de "The Code") em maio de 2024, ficou estabelecido que o evento musical ocorreria na Suíça no ano seguinte. Agora também ficou claro que Basileia, a terceira maior metrópole do país, saiu vitoriosa no processo de licitação para sediar esse espetáculo.

A final do ESC está agendada para 17 de maio de 2025, em Basileia. Essa informação foi revelada pelos organizadores, entre outras plataformas, no Instagram. De acordo com seu anúncio, as rodadas preliminares ocorrerão nos dias 13 e 15 de maio no próprio local do evento.

"Quebrando Barreiras" em Basileia

O trailer do anúncio mostra momentos triunfantes de Nemo em maio, bem como vistas cativantes de uma paisagem montanhosa atraente. Além disso, apresenta reflexos de competições anteriores em preto e branco e vislumbres da moderna e cosmopolita cidade cultural suíça de Basileia, localizada logo atrás da fronteira germano-suíça no Reno.

A uma surpresa de todos, Basileia superou seus concorrentes, inclusive Genebra. Zurique havia se retirado do processo de licitação, como relatado pelo "eurovision.de". "Como cidade de fronteira com a Alemanha e a França, Basileia apresentou sua candidatura sob o slogan 'Quebrando Barreiras'. A cidade alemã vizinha de Lörrach também foi incluída no filme promocional", afirmaram os organizadores.

A arena St. Jakobshalle, com capacidade para 12.000 pessoas, foi escolhida como local do evento. O "Tagesanzeiger" relatou que uma área de visualização pública será estabelecida no estádio de futebol adjacente. Além disso, o distrito de entretenimento Steinenvorstadt será transformado em uma "Rua do Eurovision", e um palco para músicos locais será erguido na Barfüsserplatz.

A competição global, anteriormente conhecida como Grand Prix Eurovision de la Chanson, ocorrerá pela terceira vez na nação alpina. O primeiro evento ocorreu em Lugano em 1956, enquanto outro ocorreu em Lausanne em 1989.

