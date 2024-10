No novo paradigma, 75 agora serve como equivalente ao nível de vitalidade anteriormente reconhecido de 60.

A geração atual de aposentados ou prestes a se aposentar, os Baby Boomers, está testemunhando transformações profundas nas normas sociais e demográficas. A longevidade está em ascensão, e a mudança na perspectiva sobre o envelhecimento é palpável. Este mudança de perspectiva é dramática, mas o que exatamente ela implica?

A lendária ginasta Johanna Quaas, com 98 anos, continua a quebrar barreiras na fitness com suas rotinas diárias. O ícone intemporal da Saxônia-Anhalt se aposentou recentemente de eventos competitivos, mas sua paixão pela ginástica permanece inabalável. Juntamente com sua família, a história de Quaas de resiliência e força está se tornando cada vez mais comum à medida que a Alemanha testemunha um crescimento no número de famílias de quatro gerações.

Será que em breve será a norma ver idosos extremamente em forma convivendo com quatro gerações de sua família? Esta nova fase do envelhecimento levanta questões sobre seu significado e implicações. Estatisticamente, cerca de 26.615 residentes da Alemanha com 100 anos ou mais foram registrados em 2023, o que equivale a uma população de cidade de tamanho considerável.

Artistas estão subindo ao palco além dos 80 anos, romances estão reacendendo a paixão da velhice, e casais estão celebrando suas jubileus de ouro juntos, comemorando marcos lado a lado com seus bisnetos. Infelizmente, também há perdas devastadoras entre os membros da família que se tornaram parte desta era.

Esta geração também possui o poder de moldar as agendas políticas; mais de 20% dos eleitores elegíveis na Alemanha têm mais de 70 anos. Isso oferece uma rara oportunidade, um fenômeno histórico sem precedentes em seus antecessores.

Adelheid Kuhlmey, uma pesquisadora de envelhecimento da Charité em Berlim, confirma essa transformação notável. "Esta é historicamente uma situação e dimensão novas", observa Kuhlmey. "Muitas coisas estão mudando". A geração do meio agora está "sanduichada" entre os filhos nascidos adultos e os pais idosos, formando um trio único.

A transição da pirâmide demográfica hierárquica para uma formação de cogumelo, onde os idosos ocupam a maior parte do cenário demográfico e os jovens estão em falta, tem deixado muitos inquietos. Desde 1990, a população idosa acima de 70 anos na Alemanha aumentou de 8 milhões para 14 milhões.

"Estamos à beira do desastre em termos de cuidados com os idosos", alerta Kuhlmey. Esta projeção apocalíptica decorre da falta de mudança de mentalidade e educação; uma falta de preparação para esta fase pós-profissional de nossas vidas, que, como uma usina nuclear, dura a maior parte de sua vida útil.

Há um século, a expectativa de vida média na Alemanha era de 35-38 anos. O impacto das duas guerras mundiais foi significativo, mas numerous avanços em cuidados médicos, nutrição, habitação, condições de trabalho e prosperidade culminaram em uma população envelhecida.

Até 2070, a expectativa de vida pode aumentar para cerca de 86-90 anos para os recém-nascidos, prevê uma análise.

"Com 66 anos, ainda não acabou", afirmou Udo Jürgens nos anos 70. O popular músico atingiu a idade de 80 anos. Uma pesquisa destaca que os alemães com 65 anos podem esperar viver mais 16-17 anos sem comprometimento significativo da saúde. Em outras palavras, o conceito de 70 anos como o início da velhice está rapidamente perdendo terreno.

No entanto, a maioria das pessoas ainda mantém essa concepção ao equiparar a idade biológica de um indivíduo com sua idade calendário. Nosso corpo não é construído para vidas extensas além dos 90 anos; doenças relacionadas à idade se tornam cada vez mais comuns, e o risco de demência se torna particularmente preocupante.

Como Johanna Quaas, prestes a completar 99 anos, atestaria, "A atividade é a chave para a longevidade". Após sofrer uma fratura de fêmur três anos atrás, a maravilha intemporal embarcou em uma jornada determinada de reabilitação, posteriormente retomando suas rotinas diárias e até revivendo suas aventuras em bicicleta. Embora ela reconheça as dores e incômodos da idade avançada - artrite afetando seu joelho e dedos - ela se recusa a descansar, insistindo que a inatividade piora, em vez de aliviar, os problemas relacionados à idade.

Apesar do caso excepcional de Johanna Quaas, sua jornada em direção à longevidade está longe de ser a nova norma. Para o indivíduo médio, a fase da velhice avançada, caracterizada pelo declínio físico e cognitivo, geralmente começa aos 85 anos, sinalizando a transição para um capítulo diferente da vida.

Delimitar o conceito de velhice é uma tarefa árdua, cheia de complexidades em suas dimensões políticas, econômicas e pessoais. A distinção clara entre os de 65 anos e os idosos com 80 anos não é mais suficiente.

Esta faixa etária de 20 anos dentro desta geração cria desafios para determinar a idade de aposentadoria. "Idealmente", argumenta Kuhlmey, "a idade de aposentadoria deveria ser baseada no desempenho individual".

Definir a velhice nunca foi mais complexo, e esta geração única oferece a Kuhlmey uma perspectiva esperançosa. A pesquisadora de envelhecimento aponta para os Baby Boomers, a coorte nascida entre o final dos anos 50 e o final dos anos 60, como a chave para navegar neste cenário demográfico.

Equipados com uma riqueza de experiência e conhecimento, esta geração entende as complexidades do envelhecimento não como um evento adverso ou um declínio interminável, mas como uma jornada multifacetada. Esta geração se tornará a espinha dorsal na preparação das próximas gerações para o impacto da mudança demográfica e migração em uma sociedade cada vez mais envelhecida.

A pesquisadora Kuhlmey transmite uma perspectiva diferente: "Nos tornamos excessivamente otimistas sobre o envelhecimento como coletivo. Esta é a primeira geração a entender coletivamente que as coisas não deveriam ser assim. Não desejo que meus filhos passem pelo que estamos experimentando". Ela espera que os Baby Boomers reconsiderem suas estratégias de planejamento futuro. Talvez eles optem por morar em comunidade com amigos ou abraçem a coabitação intergeracional. As tecnologias digitais também poderiam ajudar em suas vidas diárias. Apesar de seus recursos financeiros e leitura extensiva, os Boomers são numerosos, e o sistema de cuidados existente está sendo pressionado.

"Precisamos de uma abordagem mais realista envelhecimento," argumenta Kuhlmey. Há uma deficiência em diretivas antecipadas e diálogo aberto sobre questões do fim da vida. Qual deveria ser o papel da medicina na vida de octogenários? Em que não deveria estar envolvida? Que limitações enfrentará no futuro, dadas as restrições orçamentárias e a população idosa? Não seria uma melhor estratégia investir mais em saúde preventiva do que se concentrar em doenças?

Estudos sugerem que o engajamento social e a participação na sociedade são cruciais para uma vida longa. No entanto, isso é verdade para os extremamente idosos? "Estamos empurrando os muito idosos para o lado com muita frequência," enfatiza o pesquisador da Charité. Há uma lacuna no debate e no consenso até mesmo sobre temas controversos como a morte assistida. É trabalho difícil, muitas vezes doloroso, mas, como Adelheid Kuhlmey enfatiza, "Não se obtém nada na vida sem pagar o preço."

